Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 0.92% 1503.6 12.26% RENAULT -0.34% 21.955 -47.80%

0

Renault et Google Cloud ont annoncé jeudi un nouveau partenariat visant à partager leur expérience industrielle et technologique dans le but d’accélérer la digitalisation du système industriel du groupe au losange et le déploiement de l’industrie 4.0. Le constructeur automobile français développe depuis 2016 sa propre plateforme numérique pour connecter et agréger les données industrielles de 22 sites du groupe dans le monde (représentant 76 % de la production des véhicules) et de plus de 2 500 machines.Ce nouveau partenariat avec Google Cloud vise, entre autres, à optimiser cette plateforme de gestion des données industrielles, qui demeurent la propriété du groupe Renault.Le constructeur français explique que les solutions de Google Cloud et son expérience en smart analytics, en machine learning (ML) et en intelligence artificielle (IA), lui permettront d'améliorer notamment l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et de sa fabrication, la qualité de sa production, et la réduction de l'impact environnemental par des économies d'énergie." Au-delà, cette collaboration favorisera la conception et le développement de nouvelles solutions qui pourraient, à terme, bénéficier à l'ensemble du secteur automobile ", conclut Renault.