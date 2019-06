Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.03% 1104.86 5.77% RENAULT 1.21% 55.23 0.06%

Si les dissensions sont nombreuses entre Renault et Nissan, les deux constructeurs sont également capables de s’entendre sur certains sujets. Le véhicule autonome en fait partie. Ainsi, Renault et Nissan ont conclu un accord exclusif avec Waymo, une filiale de Google-Alphabet, afin d’explorer « tous les aspects relatifs aux services de mobilité autonome pour le transport des personnes et la livraison de biens ».Les trois partenaires étudieront ainsi les opportunités du marché et effectueront un travail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité.A l'heure actuelle, l'accord concerne la France et le Japon, mais d'autres marchés pourraient être envisagés ultérieurement, à l'exception de la Chine.Aucun détail financier n'a été dévoilé sur ce qui représente pour le moment " une première phase d'exploration " du sujet.Renault et Nissan se sont bornés à annoncer la création, en France et au Japon, de co-entreprisés dédiées aux services de mobilité autonome afin de porter cette démarche exploratoire.Filiale de Google-Alphabet, Waymo dit avoir mené des essais de véhicules autonomes sur une distance cumulée de plus de 16 millions de kilomètres sur les routes de 25 villes américaines.