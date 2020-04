RENAULT : fait sa révolution en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Renault recentre ses activités en Chine sur le véhicule utilitaire (VU) et le véhicule électrique (VE). La société transfèrera sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) à Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault. Le VU, porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), s'appuiera sur le patrimoine de Jinbei et le savoir-faire de Renault, a précisé la constructeur automobile français.Le VE sera développé à travers les deux coentreprises existantes : eGT New Energy Automotive Co., Ltd (eGT) and Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).Cette nouvelle stratégie pour la Chine consolidera les avantages concurrentiels de Renault afin de maintenir une présence long terme sur le marché chinois et de maximiser les synergies avec Nissan dans le cadre du nouveau concept de "leader-follower" de l'Alliance." Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation avec Nissan " a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du Groupe Renault.