RENAULT : investit dans la start-up Akoustic Arts

Le groupe Renault et Newfund annoncent aujourd’hui leur investissement dans la start-up Akoustic Arts, spécialisée dans le son directionnel, afin d’accélérer sa croissance et de lui permettre de développer ses produits à grande échelle. Cet investissement s’accompagne en parallèle d’un contrat de collaboration entre le groupe Renault et la jeune société afin de mener un projet de développement commun visant à embarquer la technologie Akoustic Arts au sein des véhicules Renault. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.La société Akoustic Arts, créée en 2010, a développé une technologie unique et brevetée de son ultra directionnel." Le son est transporté dans l'air en créant en faisceau que seul l'utilisateur visé entend, explique Renault, ajoutant que cette technologie permet alors de créer plusieurs expériences immersives indépendantes les unes des autres pour différentes personnes. "Dans le cadre de cette collaboration, les ingénieurs Renault partageront leur expertise automobile ainsi que leurs fournisseurs et outils industriels tandis que les experts d'Akoustic Arts apporteront leur technologie et savoir-faire dans le son directionnel.Après une première phase de R&D, le projet prévoit de mettre au point des enceintes directionnelles embarquées dans les véhicules de la gamme Renault. Des produits destinés au Réseau Après-vente seront également à l'étude.