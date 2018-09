Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -1.54% 1159.83 10.10% RENAULT 1.83% 75.22 -12.00%

Renault-Nissan-Mitsubishi et Google ont signé un partenariat technologique visant à équiper les véhicules de l’Alliance du système d'exploitation Android. Il permettra d'offrir, dès 2021, des services intelligents d'info-divertissement et des applications au service des clients sur de multiples modèles et marques.Dans le cadre de ce partenariat technologique, les véhicules vendus par l'Alliance sur la plupart des marchés utiliseront Android, le système d'exploitation le plus répandu. Ils offriront la navigation par Google Maps ; l'accès aux applications automobiles de Google Play Store ; et la commande vocale, grâce à Google Assistant. Cette dernière permet de répondre aux appels et SMS, de gérer le système multimédia, de chercher des informations et de gérer les fonctions véhicules.Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan à moyen terme " Alliance 2022 " dont l'un des objectifs est d'équiper toujours plus de véhicules de services de connectivité à bord.