RENAULT : le Covid-19 a pesé sur les ventes au premier trimestre

Comme l’on pouvait s’y attendre, la crise du Covid-19 n’a pas été tendre avec Renault. Le constructeur automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 10,125 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 19,2 % à données publiées et de 18,3% à taux de change et périmètre constants. Pour autant, cette performance ressort globalement en ligne avec le consensus qui s’établissait à 10,2 milliards d’euros. Cette absence de « mauvaise surprise », associée à la nette chute du titre depuis le début de l’année, permet à Renault de progresser de 0,73% à 15,94 euros sur la place de Paris.Sur les trois premiers mois de l'année, Renault a écoulé 672 962 véhicules. Ces ventes ont baissé de 25,9%, sur un marché mondial qui décroît de 24,6 %.En Europe, sur un marché en recul de 26,2 %, les ventes ont chuté de 36 % à 321 756 unités, avec une forte accélération de cette baisse en fin de trimestre en raison de l'arrêt de l'essentiel des activités industrielles et commerciales.Hors d'Europe, les ventes du groupe sont en recul plus limité de 13,4 % au premier trimestre. " Dans ce contexte de crise, les nouveaux modèles lancés au second semestre de 2019 permettent de réaliser de bonnes performances dans certains pays ", note Renault. La Russie est d'ailleurs devenue le premier marché du groupe devant la France.Sur le plan financier, Renault indique que l'activité Automobile disposait fin mars de réserves de liquidité de 10,3 milliards d'euros . Depuis la fin 2019, plus de 5 milliards de cash ont donc été brûlés. Pour faire face à la crise et se ménager un filet de sécurité, le groupe souhaite obtenir des prêts garantis par l'État." La liquidité reste élevée compte tenu des réduction des coûts, mais les inquiétudes concernant l'endettement sont toujours présentes ", a commenté Jefferies. Au début du mois, S&P avait dégradé la note de crédit de long terme de Renault de " BBB- " à " BB+", avec une perspective négative. Le groupe était donc passé en catégorie spéculative.Compte tenu de la faible visibilité, Renault n'est toujours pas en mesure de donner de nouveaux objectifs pour 2020. Pour sa part, UBS anticipe un chiffre d'affaires de 48,72 milliards d'euros, un Ebit de 200 millions d'euros, une marge d'Ebit de 0,4 % et une perte nette de 53 millions d'euros.Le prochain catalyseur pour Renault sera l'annonce d'un vaste plan de réduction des coûts en mai prochain. C'est aussi à ce moment-là que l'Alliance devrait révéler des mesures destinées à renforcer les synergies entre Renault, Nissan et Mitsubishi.Au de cette publication, les analystes ont maintenu une approche prudente sur Renault. Ainsi, UBS et Oddo BHF ont réitéré leur opinion Neutre avec des objectifs de cours respectifs de 16 euros et 20 euros. De son côté, Jefferies a réitéré son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 13 euros.