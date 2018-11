Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après deux séances dans le rouge, Renault a finalement mis fin à sa baisse sur la place de Paris. Ainsi, le titre du constructeur automobile s’adjuge 0,74% à 58,79 euros. Renault avait été pénalisé par l’arrestation de Carlos Ghosn, lundi, au Japon, sur fonds d’accusations de pratiques financières inappropriées. Ce rebond apparaît avant tout technique. Hier, Invest Securities avait jugé exagérée la réaction du marché pour un titre déjà sous-évalué. Le bureau d’études mettait en avant une valorisation de Renault de 70 euros, hors Nissan et Mitsubishi.Le soutien réaffirmé des gouvernements français et japonais à Renault et, plus globalement à l'Alliance, est également un élément à prendre en considération.Tout comme le gouvernement de transition mis en place au sein de Renault. En effet, la vacance du pouvoir au sein du groupe pourrait se prolonger pour une durée de 10 jours supplémentaires, selon la presse japonaise.En conséquence, les rênes de Renault ont été confiées à un tandem intérimaire formé par l'administrateur référent Philippe Lagayette et le numéro deux du groupe automobile Thierry Bolloré. Le premier assurera la présidence du conseil d'administration et le second est promu directeur général délégué.Pour autant, la réaction en chaîne déclenchée par l'affaire Carlos Ghosn est loin d'être terminée et soulèvent toujours de multiples questions sur l'avenir de l'Alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi.La presse japonaise rapporte que le parquet japonais envisagerait d'élargir son enquête à Nissan. Le constructeur japonais pourrait porter une part de responsabilité dans les fausses déclarations présumées concernant la rémunération de Carlos Ghosn. Des contrôles insuffisants seraient la cause du problème.De son côté, le Financial Times a élargi le propos de manière plus conséquente. Le quotidien britannique avance que Carlos Ghosn travaillait de manière active sur un projet de fusion avec Nissan au moment de son arrestation. Un projet qui était loin de recueillir les faveurs du groupe japonais.