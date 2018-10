RENAULT : nomme Olivier Murguet Directeur Commerce et Régions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault annonce la nomination d’Olivier Murguet à la tête de la nouvelle direction Commerce et Régions du groupe. Il sera rattaché à Thierry Bolloré, Directeur Général Adjoint et deviendra membre du Comité Exécutif du groupe Renault (CEG). Il sera remplacé dans ses fonctions de Directeur des Opérations de la région Amériques par Luiz Pedrucci, actuel Président-Directeur Général de Renault do Brasil.La direction Commerce et Régions, nouvellement créée, s'organisera autour des 5 régions dans lesquelles le groupe exerce ses activités (Europe, Eurasie, Amériques, Afrique-Moyen-Orient Inde, Asie-Pacifique), mais également autour des activités clés de la performance commerciale du groupe. Il s'agit des ventes mondiales des véhicules électriques, des véhicules utilitaires, des véhicules d'occasion, des flottes aux entreprises, des nouveaux services de mobilités, la prévision des ventes et la programmation, tout comme des produits et services après-vente, du management des réseaux de distribution et de la performance. Cette organisation sera effective à compter du 1er novembre 2018.