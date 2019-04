RENAULT : ouvre un nouveau centre design à Shanghai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La direction du design du groupe Renault, déjà présente en France, en Roumanie, en Corée, au Brésil et en Inde, poursuit sa stratégie d’internationalisation avec l’ouverture d’un nouveau centre de design à Shanghai. La création du « Renault Design Center Shanghai » permettra de penser et concevoir les futurs modèles du constructeur automobile « au plus près des attentes des clients chinois ». Le centre design Renault de Shanghai couvrira tous les métiers du design automobile : design extérieur, intérieur, couleurs et matières, UX design et UI design.