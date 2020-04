RENAULT : recentre ses activités en Chine sur les véhicules utilitaires et électriques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault (-1,66% à 18,23 euros) a tiré les leçons de ses difficultés en Chine. Cela passe par son désengagement de la coentreprise Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) via la cession de sa participation à Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera donc ses activités liées à la marque Renault. Le montant de la cession n’a pas été communiqué. Le constructeur automobile français entend désormais se recentrer sur les véhicules utilitaires (VU) et les véhicules électriques (VE) dans l’Empire du Milieu.Le VU sera porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive Co (RBJAC) qui tâchera de profiter d'un segment en rapide évolution. Le marché des VU en Chine a atteint 3,3 millions de véhicules vendus en 2019 et devrait continuer à croître progressivement, souligne Renault.S'agissant de l'axe VE, il sera développé à travers les deux coentreprises existantes : eGT New Energy Automotive Co (eGT) et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co (JMEV). Avec 860 000 véhicules électriques vendus en 2019, la Chine est de loin le plus grand marché du VE au monde. Les ventes de VE devraient atteindre 25 % du marché chinois d'ici à 2030, estime Renault." Cette nouvelle stratégie pour la Chine consolidera les avantages concurrentiels de Renault afin de maintenir une présence long terme sur le marché chinois et de maximiser les synergies avec Nissan dans le cadre du nouveau concept de "leader-follower" de l'Alliance ", a résumé le groupe au losange.Cette (r)évolution en Chine intervient alors que la crise du Covid-19 impacte lourdement le secteur automobile. Jeudi dernier, Renault a dû renoncer au versement du dividende prévu au titre de 2019, soit 1,10 euro par action.Le lendemain, Jean-Dominique Senard, le président de Renault, a déclaré sur RTL travailler avec l'État français sur des prêts garantis afin de traverser cette crise. Ces prêts, qui pourraient être de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros, seraient l'option privilégiée par rapport à une nationalisation temporaire du groupe au losange.Pour 2020, Jefferies anticipe pour Renault un chiffre d'affaires de 49,8 milliards d'euros et un Ebit de 1,503 milliard, contre respectivement 55,5 milliards et 2,66 milliards en 2019. In fine, le broker a réitéré son opinion Sous-performance sur la valeur et son objectif de cours de 15 euros.