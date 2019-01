RENAULT : signe un nouveau record de ventes en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En dépit de nouveaux développements dans l’affaire Carlos Ghosn, Renault progresse de 1,44% à 56,94 euros sur la place de Paris, grâce à un nouveau record de ventes annuelles. Ainsi, le groupe automobile a vu ses ventes progresser de 3,2 % à 3,88 millions de véhicules en 2018. Cela permet au groupe au losange de dépasser de justesse son concurrent français PSA qui a écoulé 6 530 véhicules de moins.Toutefois, à périmètre équivalent 2017, les volumes du groupe Renault sont un peu moins flatteurs: ils reculent de 1,2 % sur un marché mondial en baisse de 0,3 %." La progression des ventes du groupe en Russie, au Brésil et en Afrique a permis de compenser la quasi-totalité des vents contraires économiques et géopolitiques en dehors de l'Europe ", a commenté Olivier Murguet, le directeur commercial et régions du groupe Renault.Désormais, les immatriculations à l'internationales représentent 50,6% des ventes, contre 49,2% en 2017, notamment grâce à l'intégration des marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. Les ventes internationales (hors France et Europe) ont progressé de 6,1% à 1,96 million d'unités.En Europe, les immatriculations sont quasi stables (+0,5 %) à 1,92 million de véhicules, dont près de 690 000 en France (+2,4%), sur un marché en hausse de 0,2 %.Concernant 2019, Renault estime que le marché mondial devrait être stable par rapport à 2018. Il en va de même pour le marché européen. Pour sa part, le marché russe devrait progresser d'au moins 3 % et le Brésil de 10 %.Dans ce contexte, le groupe vise une légère croissance de ses ventes en 2019, avec une accélération au 2ème semestre grâce au lancement de nouveaux modèles à l'international et par le lancement de Nouvelle Clio, modèle phare du groupe en Europe.L'ensemble de ces éléments a permis aux investisseurs de ne pas sanctionner les nouveaux déchirements du jour au sein de l'Alliance. Ainsi, Nissan et Mitsubishi accusent Carlos Ghosn, leur ancien président, d'avoir indûment reçu une rémunération avoisinant les 8 millions d'euros via leur filiale commune aux Pays-Bas baptisée NMBV. Nissan envisage d'ailleurs une action à l'encontre de Carlos Ghosn pour recouvrer la somme en question.