RENAULT : son service de « free floating » électrique est entré en service à Paris

Le nouveau service de mobilité « free-floating » électrique Moov’in.Paris, opéré par Renault et ADA, est entré en service ce matin. Il concerne Paris et Clichy (92). Au total, 100 Renault ZOE sont désormais disponibles à la location, pour des trajets d’une durée comprise entre dix minutes et quatre heures. Fin octobre, la flotte comptera 200 ZOE et 20 Twizy et atteindra 500 véhicules d’ici la fin de l’année.Un service de mobilité est dit " free-floating " lorsque les utilisateurs peuvent louer un véhicule sans réservation à l'avance, ni station, et terminer la location en garant le véhicule sur la place de stationnement de leur choix à l'intérieur d'un périmètre donné.