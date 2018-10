Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Renault et Brilliance China Automotive ont signé aujourd'hui à Paris un accord de coopération stratégique pour accélérer davantage la croissance des véhicules utilitaires (VUL) en Chine. Renault a également confirmé le projet de trois nouveaux VUL électriques au sein de la gamme de la coentreprise pour la Chine d'ici deux ans." Dix mois après le lancement initial de notre coentreprise en Chine avec Brilliance, nous avons une équipe de direction localisée et un plan produit ambitieux qui nous permettent de poursuivre notre croissance avec l'arrivée de sept véhicules utilitaires en Chine, dont trois modèles électriques, à compter de début 2019 ", a déclaré Carlos Ghosn, le PDG de Renault.Pour mémoire, le groupe Renault et Brilliance China Automotive ont signé un contrat pour la création d'une coentreprise début 2018, pour la fabrication et la vente de véhicules utilitaires légers, sous les marques Jinbei, Renault et Huasong, avec pour objectif de réaliser 150 000 ventes annuelles en 2022 et d'accélérer l'électrification de la gamme. Depuis la création de la coentreprise, les ventes de la marque Jinbei ont atteint 124 900 unités à fin septembre.