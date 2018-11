RENAULT : un nouveau Directeur Marketing Monde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 19 novembre prochain, François Renard rejoindra le groupe Renault et sera nommé Directeur Marketing Monde. Il sera rattaché à Thierry Bolloré, Directeur Général Adjoint et deviendra membre du Comité de direction du groupe Renault (CDR). Au sein de la Direction du Marketing Monde, François Renard aura pour mission de renforcer l’attractivité et la notoriété de toutes les marques, produits et services du groupe, à accélérer la transformation digitale de la fonction et à améliorer l’expérience client. Il contribuera ainsi à la performance de l’entreprise sur tous ses marchés.En 2015, François Renard est nommé Président directeur général de la société Kate Somerville, (Los Angeles, USA), avant de retrouver le groupe Unilever en 2017 en qualité de Vice-President Marketing.