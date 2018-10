RENAULT : un nouveau véhicule électrique pour la Chine en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault, a annoncé lundi soir deux prochaines étapes dans la poursuite de l'électrification de la gamme Renault. Il a ainsi dévoilé un nouveau véhicule urbain électrique abordable, avec une première commercialisation en Chine en 2019. Le Renault K-ZE est inspiré du style des SUV et doté d’une autonomie de 250 kilomètres. Sa fabrication, locale, sera assurée par e-GT New Energy Automotive Co, la joint-venture créée avec Dongfeng Motor Group et Nissan afin de développer et produire des véhicules électriques compétitifs pour le marché chinois.En outre, Carlos Ghosn a également annoncé des versions hybrides et hybrides rechargeables proposées dès 2020 sur trois de ses véhicules les plus populaires : Clio, Captur et Mégane.