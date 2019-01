RENAULT : vise une légère croissance de ses ventes en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Renault vient de faire part de ventes en hausse de 3,2 % à 3,88 millions de véhicules pour son exercice 2018. Cela permet au groupe au losange de dépasser de justesse son concurrent français PSA qui a écoulé 3,87 millions de véhicules l’an dernier. À périmètre équivalent 2017, les volumes du groupe Renault reculent de 1,2 % sur un marché mondial en baisse de 0,3 %." La progression des ventes du groupe en Russie, au Brésil et en Afrique a permis de compenser la quasi-totalité des vents contraires économiques et géopolitiques en dehors de l'Europe ", a déclaré Olivier Murguet, membre du comité exécutif et directeur commercial et régions du groupe Renault.Désormais, les immatriculations à l'internationale représentent 50,6% des ventes, contre 49,2% en 2017, notamment grâce à l'intégration des marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018.En Europe, les immatriculations sont quasi stables (+0,5 %) à 1,92 million de véhicules, dont près de 690 000 en France (+2,4%).Concernant 2019, Renault estime que le marché mondial devrait être stable par rapport à 2018. Il en va de même pour le marché européen. Pour sa part, le marché russe devrait progresser d'au moins 3 % et le Brésil de 10 %.Dans ce contexte, le groupe vise une légère croissance de ses ventes en 2019, avec une accélération au 2ème semestre grâce au lancement de nouveaux modèles à l'international et par le lancement de Nouvelle Clio, modèle phare du groupe en Europe.