RÉSULTATS COMMERCIAUX MONDE 1er semestre 2019 : Le Groupe...

• Le Groupe Renault résiste avec des volumes en baisse de 6,7 % sur un marché mondial en baisse de 7,1 %, et maintient une part de marché de 4,4 % avec 1 938 579 véhicules vendus.

• Le Groupe confirme son offensive produit au 2e semestre avec les lancements de Nouvelle Clio et Nouvelle ZOE en Europe, Arkana en Russie, Triber en Inde, et Renault City K-ZE le nouveau véhicule électrique en Chine.

Boulogne-Billancourt, 16/07/2019

Comme prévu et sans nouveauté produit, le Groupe Renault maintient sa part de marché au premier semestre dans un marché en forte baisse. Cela se traduit par des volumes en baisse de 6,7 %. Au deuxième semestre, nous nous concentrerons sur la réussite des lancements de Nouvelle Clio et Nouvelle ZOE en Europe, Arkana en Russie, Triber en Inde et Renault City K-ZE en Chine, a déclaré Olivier Murguet, membre du Comité Exécutif, Directeur Commercial et des Régions du Groupe Renault.

Sur le premier semestre, le Groupe Renault a enregistré 1 938 579 véhicules vendus, en baisse de 6,7 % dans un marché en baisse de 7,1 %.

Les ventes sont restées stables en Europe dans un marché en baisse de 2,5 %. Dans les régions hors d'Europe, les ventes du Groupe ont suivi la tendance mondiale en forte baisse.

Sur le segment des véhicules électriques, les volumes de ventes de la marque Renault dans le monde sont en augmentation de 42,9 % (plus de 30 600 véhicules). En Europe, ZOE a vu ses volumes croitre de 44,4 % (25 041 véhicules) et Kangoo Z.E. de 30,7 % (4 653 véhicules). Au second semestre, en Chine, le Groupe va lancer Renault City K-ZE et accélérer son offensive dans les véhicules électriques en investissant dans JMEV, le 5e constructeur de véhicules électriques dans le pays.

En Europe, les immatriculations sont stables sur un marché en baisse de 2,5 %. Le segment B du Groupe confirme son succès (Clio, Captur, Sandero), ainsi que Nouveau Duster. Clio demeure le deuxième véhicule le plus vendu en Europe et Captur le premier crossover de sa catégorie. Les ventes des VU ont aussi contribué, avec un volume en hausse de 7,5 % sur un marché VU européen en hausse de 3,7 %.

La marque Dacia enregistre un nouveau record de ventes en Europe avec 311 024 véhicules vendus (+10,6 %), ainsi qu'une part de marché record de 3,3 % (+0,4 point). Cette hausse est liée aux performances de Nouveau Duster et de Sandero.

En dehors de l'Europe, le Groupe a notamment subi la baisse du marché en Turquie : (-44,8 %) et en Argentine (-50,2 %), et l'arrêt des ventes en Iran à partir d'aout 2018 (le Groupe Renault avait vendu 77 698 véhicules sur le 1er semestre 2018).

En Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le Groupe Renault est leader avec une part de marché de 28,8 %, en hausse de 0,45 point. Les ventes baissent de 0,9 % sur un marché en baisse de 2,4 %.

LADA enregistre une hausse de 2,5 % à 174 186 véhicules vendus, avec une part de marché de 21,0 % (+1,0 point) grâce au succès du renouvellement de sa gamme. LADA Granta et LADA Vesta sont les 2 véhicules les plus vendus en Russie.

Les volumes de la marque Renault sont en baisse de 9,1 % à 64 431 véhicules vendus, en attendant la commercialisation d'Arkana sur le second semestre.

Au Brésil, le Groupe surperforme la reprise du marché, qui progresse de 10,5 %. Les ventes augmentent de 20,2 % avec 112 821 véhicules et la part de marché atteint 9,1 %

(+0,7 point) grâce aux bons résultats de Kwid qui a été vendue à plus de 40 500 unités en hausse de 36,5 % en devenant le 5e véhicule le plus vendu (9e au 1er semestre 2018).

En Afrique, le Groupe renforce son leadership avec 19.3% de part de marché avec près de 110 000 véhicules vendus, grâce notamment à sa performance au Maroc, en Afrique du Sud et en Egypte.

La part de marché au Maroc se maintient à un niveau historique à 43,3 %. Dacia maintient son leadership avec le succès de Logan et Dokker. La marque Renault arrive en deuxième position avec Clio, véhicule le plus vendu au Maroc.

En Afrique du Sud la marque Renault enregistre des ventes en hausse de 3,6% à près de 11 900 unités, soit 4,9 % de part de marché.

En Inde, en attendant la commercialisation au 2e semestre de Triber, la part de marché du groupe se stabilise à 2,1 % au second trimestre.

Triber est un véhicule compact à la flexibilité inégalée permettant de transporter jusqu'à 7 personnes. Il arrive sur un segment qui occupera près de 50 % du marché indien d'ici 2022. Le Groupe Renault complète ainsi l'offre locale déjà composée de Kwid et Duster.

En Chine, les volumes du Groupe sont en baisse de 23,7 % sur un marché en baisse de

12,7 % dans l'attente du lancement au 2e semestre de Renault City K-ZE, la nouvelle citadine électrique.

PERSPECTIVES MARCHÉS EN 2019 POUR LE GROUPE RENAULT

En 2019, le marché mondial devrait connaître une baisse par rapport à 2018.

Le marché européen est attendu stable (hors « hard Brexit »), le marché russe en baisse de 2 à 3% et le marché brésilien devrait progresser autour de 8 %.