Renault : 130 agences Renault à reprendre au salon de la reprise et de la création d'agences

26 novembre 2019

Le samedi 30 novembre, Renault organise le 15e salon de la reprise et de la création d'agences Renault dans 6 villes de France. Conçu en partenariat avec la société d'expertise comptable Exco et le CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile), ce salon proposera aux investisseurs 130 agences Renault de toutes tailles à reprendre sur l'ensemble du territoire national.

Véritable bourse aux affaires, cet évènement est ouvert à tous les entrepreneurs ayant une expérience du commerce ou de la réparation automobile ; il permet au cédant de faire connaître son affaire et ses atouts et permet au repreneur à la fois de découvrir les opportunités d'investissement dans les agences du réseau Renault et de rencontrer les responsables du développement réseau de la marque.

Le salon se tiendra au Centre de Formation Renault de Bouc-Bel-Air (13), à l'Institut des Métiers de l'Artisanat de Bordeaux (33), au GNFA de Carquefou (44), chez Exco à Villers-lès-Nancy (54), au Centre de Formation Renault à Saint-Priest (69) ainsi qu'au GARAC d'Argenteuil (95).

La création ou la reprise d'une agence Renault est l'opportunité de rejoindre le 1er réseau automobile de France, un réseau pérenne et rentable, qui s'appuie sur des méthodes et un savoir-faire réputés et propose à ses clients une gamme de véhicules moderne et attractive, ainsi que des services performants.

Plus d'informations sur www.renault.fr/decouvrez-renault/renault-en-france/devenir-agent.html