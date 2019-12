Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Renault RNO FR0000131906 RENAULT (RNO) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 04/12 17:37:40 42.325 EUR +0.52% 16:56 RENAULT : 2019 - Prices Groupe Renault PU 16:49 CAC40 : le rebond s'affirme, malgré les mauvais chiffres US CF 14:15 CAC40 : beau rebond au-delà de 5.800 en attendant rapport ADP CF Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Renault : 2019 - Prices Groupe Renault 0 04/12/2019 | 16:56 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE TWIZY Life Life 45 0 ACVYA2 1 6 283,33 1 256,67 7 540,00 -900 € Life 45 Achat Intégral 0 ACVYA2 1 8 333,33 1 666,67 10 000,00 -900 € Life 0 ACVYB2 2 6 866,67 1 373,33 8 240,00 -900 € Life Achat Intégral 0 ACVYB2 2 8 916,67 1 783,33 10 700,00 -900 € Intens Blanc 45 0 ACVYA2 1 6 950,00 1 390,00 8 340,00 -900 € Intens Blanc 45 Achat Intégral 0 ACVYA2 1 9 000,00 1 800,00 10 800,00 -900 € Intens Blanc 0 ACVYB2 2 7 533,33 1 506,67 9 040,00 -900 € Intens Blanc Achat Intégral 0 ACVYB2 2 9 583,33 1 916,67 11 500,00 -900 € Intens Noir 45 0 ACVYA2 1 6 950,00 1 390,00 8 340,00 -900 € Intens Noir 45 Achat Intégral 0 ACVYA2 1 9 000,00 1 800,00 10 800,00 -900 € Intens Noir 0 ACVYB2 2 7 533,33 1 506,67 9 040,00 -900 € Intens Noir Achat Intégral 0 ACVYB2 2 9 583,33 1 916,67 11 500,00 -900 € Options TWIZY Pack Color Bleu (arche de carrosserie Bleu et jantes alliage 13" diamantées Bleu) (Intens Blanc, Noir, Bleu 45 et Intens Blanc, Noir, 0,00 0,00 0,00 Bleu) Pack Color Rouge (arche de carrosserie Rouge et jantes alliage 13" diamantées Rouge) (Intens Blanc, Noir, Rouge 45 et Intens Blanc, 0,00 0,00 0,00 Noir, Rouge) Désembuage pare-brise (sur Life 45 et Intens Blanc 45, Noir 45, Rouge 45, Bleu 45) 83,33 16,67 100,00 Peinture métallisée (Life 45, Life) 266,67 53,33 320,00 Peinture métallisée (Intens Blanc 45, Noir 45 et Intens Blanc, Noir) 0,00 0,00 0,00 Portes à ouverture en élytre 491,67 98,33 590,00 Toit transparent 208,33 41,67 250,00 Système audio Bluetooth (monté en accessoire) 291,67 58,33 350,00 Alarme (montée en accessoire) 300,00 60,00 360,00 Enjoliveurs Blanc (Life et Life 45) 83,33 16,67 100,00 Enjoliveurs Noir (Life et Life 45) 83,33 16,67 100,00 Arche de carrosserie Blanc (Life et Life 45) 166,67 33,33 200,00 Arche de carrosserie Rouge (Life et Life 45) 166,67 33,33 200,00 Arche de carrosserie Bleu (Life et Life 45) 166,67 33,33 200,00 Arche de carrosserie Noir (Life et Life 45) 166,67 33,33 200,00 Arche de carrosserie Noir (ou Pack Color Noir sur Intens Blanc, Noir et Intens Blanc, Noir) 0,00 0,00 0,00 Retroviseurs peints Blanc (Intens Blanc 45 et Intens Blanc) (impliquent portes en ouverture à elytre) 0,00 0,00 0,00 Retroviseurs peints Noir (Intens Noir 45 et Intens Noir) (impliquent portes à ouverture en elytre) 0,00 0,00 0,00 Prédisposition autopartage 250,00 50,00 300,00 TWIZY Cargo Cargo 45 0 ACVYA3 1 7 150,00 1 430,00 8 580,00 -900 € Cargo 45 Achat Intégral 0 ACVYA3 1 9 200,00 1 840,00 11 040,00 -900 € Cargo 0 ACVYB3 2 7 750,00 1 550,00 9 300,00 -900 € Cargo Achat Intégral 0 ACVYB3 2 9 800,00 1 960,00 11 760,00 -900 € Options TWIZY Cargo Désembuage pare-brise (Cargo 45) 100,00 20,00 120,00 Peinture métallisée 320,00 64,00 384,00 Alarme (montée en accessoire) 300,00 60,00 360,00 Portes à ouverture en élytre 590,00 118,00 708,00 Système audio Bluetooth 350,00 70,00 420,00 Enjoliveurs Blanc 100,00 20,00 120,00 Enjoliveurs Noir 100,00 20,00 120,00 Arche de carrosserie Bleu 200,00 40,00 240,00 Arche de carrosserie Blanc 200,00 40,00 240,00 Arche de carrosserie Noir 200,00 40,00 240,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Arche de carrosserie Rouge 200,00 40,00 240,00 Prédisposition autopartage 300,00 60,00 360,00 Nouvelle ZOE Life Life R110 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 19 916,67 3 983,33 23 900,00 - 6 000 € Life R110 - Achat Intégral 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 26 666,67 5 333,33 32 000,00 - 6 000 € Zen Zen R110 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 21 583,33 4 316,67 25 900,00 - 6 000 € Zen R110 - Achat Intégral 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 28 333,33 5 666,67 34 000,00 - 6 000 € Zen R135 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 22 083,33 4 416,67 26 500,00 - 6 000 € Zen R135 - Achat Intégral 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 28 833,33 5 766,67 34 600,00 - 6 000 € Intens Intens R110 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 23 250,00 4 650,00 27 900,00 - 6 000 € Intens R110 - Achat Intégral 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 30 000,00 6 000,00 36 000,00 - 6 000 € Intens R135 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 23 750,00 4 750,00 28 500,00 - 6 000 € Intens R135 - Achat Intégral 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 30 500,00 6 100,00 36 600,00 - 6 000 € Business Business R110 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 22 000,00 4 400,00 26 400,00 - 6 000 € Business R110 - Achat intégral 0 AG0V0YMDLEA0800000 1 28 750,00 5 750,00 34 500,00 - 6 000 € Options Nouvelle ZOE Câble de recharge Wallbox (mode 3 type 2) 208,33 41,67 250,00 Charge rapide Combo DC50 833,33 166,67 1 000,00 Prédisposition autopartage 250,00 50,00 300,00 Pack Navigation (ZEN) 291,67 58,33 350,00 EASY LINK 9.3'' : Système multimédia connecté avecécran tactile 9.3'' avec Navigation (Business et Intens) 291,67 58,33 350,00 EASY LINK 9.3" avec Système audio BOSE® (Intens) 708,33 141,67 850,00 Easy Park Assist (Intens) 333,33 66,67 400,00 Jantes Alliage 16" Elective (Business) 375,00 75,00 450,00 Jantes Alliage 16" Elective diamantées (Zen ) 166,67 33,33 200,00 Jantes Alliage 17" Elington diamantées (Intens) 291,67 58,33 350,00 Pack Alarme (Super-condamnation des portes + Prédisposition Alarme) 166,67 33,33 200,00 Pack City (Aide au parking AR, Lève-vitres éléctrique et impulsionnel côté conducteur) (Zen) 291,67 58,33 350,00 Pack Cuir (Sellerie Cuir Riviera, volant cuir chauffant, sièges AV chauffants) (Intens) 333,33 66,67 400,00 Pack Electrique (lève-vitres éléctriques AR et impulsionnel côté conducteur) (Business) 125,00 25,00 150,00 Pack Hiver (Volant cuir chauffant, sièges AV chauffants) (Intens) 333,33 66,67 400,00 Pack sécurité (Projecteurs Antibrouillars, Easy Park Assist et caméra de recul) (Business) 583,33 116,67 700,00 Peinture opaque 0,00 0,00 0,00 Peinture métallisée 450,00 90,00 540,00 Peinture métallisée spéciale 616,67 123,33 740,00 Projecteurs Antibrouillards à LED avec fonction cornering (hors Life) 125,00 25,00 150,00 Sellerie Cuir Riviera (implique Pack Cuir) (Intens) 833,33 166,67 1 000,00 Nouvelle ZOE Série Limité Edition One Edition One R135 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 26 250,00 5 250,00 31 500,00 - 6 000 € Edition One R135 - Achat intégral 0 AG0V0YMCLEA0800000 1 33 000,00 6 600,00 39 600,00 - 6 000 € Options Nouvelle ZOE SL Câble de recharge Wallbox (mode 3 type 2) 208,33 41,67 250,00 Charge rapide Combo DC50 833,33 166,67 1 000,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Jantes Alliage 16" Elective diamantées (Edition One) 0,00 0,00 0,00 Pack Alarme (Super-condamnation des portes + Prédisposition Alarme) 166,67 33,33 200,00 ZOE Life Life R90 (MY 2019) 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 20 000,00 4 000,00 24 000,00 - 6 000 € Life R90 (MY 2019) Achat Intégral 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 27 416,67 5 483,33 32 900,00 - 6 000 € Zen Zen R90 (MY 2019) 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 21 250,00 4 250,00 25 500,00 - 6 000 € Zen R90 (MY 2019) Achat Intégral 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 28 666,67 5 733,33 34 400,00 - 6 000 € Intens Intens R110 (MY 2019) 0 AG0V0YMFLEA0100000 2 22 166,67 4 433,33 26 600,00 - 6 000 € Intens R110 (MY 2019) Achat Intégral 0 AG0V0YMFLEA0100000 2 29 583,33 5 916,67 35 500,00 - 6 000 € Business Business R90 (MY 2019) 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 21 416,67 4 283,33 25 700,00 - 6 000 € Business R90 (MY 2019) Achat Intégral 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 28 833,33 5 766,67 34 600,00 - 6 000 € Options ZOE Aide au parking arrière avec caméra (sur version Intens) 291,67 58,33 350,00 Jantes alliage 16" Bangka diamantées Noir (sur version Zen) 208,33 41,67 250,00 Jantes alliage 17" Tech Run diamantées (sur version Intens) 291,67 58,33 350,00 Pack Easy (carte fonction mains-libres et lève-vitres électriques AR) (sur version Zen) 291,67 58,33 350,00 Pack City (aide au parking arrière et allumage auto feux et essuie glaces) (sur version Zen) 250,00 50,00 300,00 Pack Color Bleu (Sellerie Technic Noir avec tissage Bleu, planche de bord Bleu, cerclages des aérateurs, haut-parleurs et embase de 166,67 33,33 200,00 levier de vitesses Bleu) Pack Color Violet Blueberry (Sellerie Technic Noir avec tissage Violet, planche de bord Violet, cerclages des aérateurs, haut-parleurs et 166,67 33,33 200,00 embase de levier de vitesses Violet) Pack Techno (R-Link Evolution et Climatisation automatique)* 1 166,67 233,33 1 400,00 Système Audio Premium BOSE® (Sur versions Intens etIconic) 416,67 83,33 500,00 Peinture métallisée 450,00 90,00 540,00 Peinture métallisée spéciale Blanc Nacré et Rouge ntenseI 616,67 123,33 740,00 Prédisposition alarme 75,00 15,00 90,00 Prédisposition autopartage 250,00 50,00 300,00 Câble de recharge 6,5m mode 3 type 2 ou 3 208,33 41,67 250,00 ZOE Série Limité Série Limitée "City City R90 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 19 333,33 3 866,67 23 200,00 - 6 000 € City R90 Achat Intégral 0 AG0V0YMBLEA0300000 1 26 750,00 5 350,00 32 100,00 - 6 000 € Série Limitée "Iconic Iconic R110 2019 0 AG0V0YMFLEA0100000 2 22 333,33 4 466,67 26 800,00 - 6 000 € Iconic R110 Achat Intégral 2019 0 AG0V0YMFLEA0100000 2 29 750,00 5 950,00 35 700,00 - 6 000 € Options ZOE Prédisposition alarme 75,00 15,00 90,00 Prédisposition autopartage 250,00 50,00 300,00 Câble de recharge 6,5m mode 3 type 2 ou 3 (sur vers ions Life, Zen, Intens, Iconic) 208,33 41,67 250,00 Câble de recharge Flexicharger (sur versions Busine ss) 491,67 98,33 590,00 Sièges avant chauffants (sur versions Iconic) 208,33 41,67 250,00 Jantes alliage 16" Bangka noir 0,00 0,00 0,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE TWINGO Life Life SCe 65 - 20 100 AH2BE2MJ5TA0E10000 4 9 500,00 1 900,00 11 400,00 0 € Zen 100 AH2BE2M45TA0F10000 4 Zen SCe 75 - 20 11 416,67 2 283,33 13 700,00 0 € Zen TCe 95 - 20 108 AH2BE2ME5TA0C00000 5 12 083,33 2 416,67 14 500,00 0 € Intens 100 AH2BE2M45TA0F10000 4 Intens SCe 75 - 20 12 416,67 2 483,33 14 900,00 0 € Intens TCe 95 - 20 106 AH2BE2ME5TA0C00000 5 13 083,33 2 616,67 15 700,00 0 € Intens TCe 95 EDC - 20 114 AH2BE2MEATA0D00000 5 14 083,33 2 816,67 16 900,00 0 € Série Limitée "le coq sportif 100 AH2BE2M45TA0F10000 4 Le coq sportif SCe 75 - 20 13 250,00 2 650,00 15 900,00 0 € Le coq sportif TCe 95 - 20 106 AH2BE2ME5TA0C00000 5 13 916,67 2 783,33 16 700,00 0 € Le coq sportif TCe 95 EDC - 20 114 AH2BE2MEATA0D00000 5 14 916,67 2 983,33 17 900,00 0 € Options TWINGO Pack Sécurité (Régulateur de vitesse, alerte franchissement de ligne) (ZEN) 250,00 50,00 300,00 Pack Modularité (Allonge de coffre, siège conducteur réglable en hauteur et siège passager rabattableOne Touch) (ZEN) 166,67 33,33 200,00 Pack Confort (Climatisation automatique, capteurs de pluie (INTENS) 333,33 66,67 400,00 Radio Connect R&Go avec support smartphone compatible avec l'application mobile R&Go 350,00 Alerte franchissement de ligne (INTENS) 166,67 33,33 200,00 Aide au parking arrière (INTENS) 208,33 41,67 250,00 Aide au parking arrière + Caméra de recul (INTENS) 333,33 66,67 400,00 Toit ouvrant en toile (INTENS) 833,33 166,67 1 000,00 Pneu Sealant anticrevaison 108,33 21,67 130,00 Jantes alliage 16" Monega (INTENS) 250,00 50,00 300,00 Décors extérieurs Jaune Mango (joncs de calandre, joncs sur protections de portes et rétroviseurs, animation pare-choc arrière) (ZEN 125,00 25,00 150,00 et INTENS) Décors extérieurs Rouge (joncs de calandre, joncs sur protections de portes et rétroviseurs, animation pare-choc arrière) (ZEN et 125,00 25,00 150,00 INTENS) Décors extérieurs Blanc (joncs de calandre, joncs sur protections de portes et rétroviseurs, animation pare-choc arrière) (ZEN et 125,00 25,00 150,00 INTENS) Strippings latéraux Dots (ZEN et INTENS) 166,67 33,33 200,00 Strippings latéraux Cosmic (ZEN et INTENS) 166,67 33,33 200,00 Décors intérieurs Jaune Mango (volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (ZEN) 166,67 33,33 200,00 Décors intérieurs Rouge (volant cuir avec inserts,bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (ZEN) 166,67 33,33 200,00 Décors intérieurs Noir (volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (ZEN) 166,67 33,33 200,00 Décors intérieurs Jaune Mango (volant avec inserts,bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (INTENS) 125,00 25,00 150,00 Décors intérieurs Rouge (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (INTENS) 125,00 25,00 150,00 Décors intérieurs Noir (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs, levier de vitesse) (INTENS) 125,00 25,00 150,00 Sellerie textile Gris clair / bandeau Noir (ZEN) 0,00 0,00 0,00 Peinture Opaque spéciale (Bleu dragée, Jaune Mangoet Vert Pistache) 191,67 38,33 230,00 Peinture Métallisée (Gris Lunaire, Noir Etoilé) 450,00 90,00 540,00 Peinture Métallisée Spéciale (Rouge Flamme et BlancQuartz) 616,67 123,33 740,00 Options TWINGO SL "le coq sportif" Pack Premium Bleu Blanc Rouge (stripping de toit, traversant, joncs de calandre bleu AV et AR rouge) 166,67 33,33 200,00 CLIO Génération Génération TCe 75 - 19 114 R00BE2NT5TB15B4000 4 9 575,00 1 915,00 11 490,00 0 € Génération TCe 90 - 19 114 R00BE2JR5TB06A5000 5 10 408,33 2 081,67 12 490,00 0 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Options CLIO Media Nav Evolution (navigation, cartographie Europe de l'Ouest, TMC) 458,33 91,67 550,00 Pack City (Aide au parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement, capteurs de pluie et luminosité) 291,67 58,33 350,00 Roue de secours 125,00 25,00 150,00 CLIO Estate Business Buisness TCe 90 - 19 114 R00KE2JR5TB06A5000 5 15 666,67 3 133,33 18 800,00 0 € Options CLIO Estate Accoudoir central avant (sur Business) 100,00 20,00 120,00 Pack Business (Climatisation régulée, lèves-vitre électriques arrière, lève-vitre impulsionnel côté conducteur, rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement avec répétiteursde clignotant à LED, carte mains-libres, capteurs de pluie et de luminosité) (sur 666,67 133,33 800,00 Business) Pack Easy (carte mains-libres,lève-vitre conducteur Impulsionnel, lève-vitres arrière électriques) (sur Limited et Business) 291,67 58,33 350,00 Peinture métallisée 450,00 90,00 540,00 Peinture métallisée spéciale 616,67 123,33 740,00 Peinture opaque spéciale 191,67 38,33 230,00 Pré-équipement services flottes (sur Business) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours 125,00 25,00 150,00 Nouvelle CLIO Life Life SCe 65 112 RJABE2MR5TA0BA5000 4 11 750,00 2 350,00 14 100,00 0 € Life SCe 75 112 RJABE2M55TA0CA5000 4 12 166,67 2 433,33 14 600,00 0 € Zen Zen SCe 75 112 RJABE2M55TA0CA5000 4 13 750,00 2 750,00 16 500,00 0 € Zen TCe 100 100 RJABE2MT5TA06A5000 5 15 000,00 3 000,00 18 000,00 0 € Zen Blue dCi 85 95 RJABD2AG6TA11A5000 4 16 083,33 3 216,67 19 300,00 0 € Zen Blue dCi 115 95 RJABD2AD6TA12A5000 5 17 166,67 3 433,33 20 600,00 0 € Intens Intens TCe 100 100 RJABE2MT5TA06A5000 5 17 000,00 3 400,00 20 400,00 0 € Intens TCe 130 EDC FAP 119 RJABE2MFBTA04A5000 7 19 333,33 3 866,67 23 200,00 45 € Intens Blue dCi 115 95 RJABD2AD6TA12A5000 5 19 083,33 3 816,67 22 900,00 0 € R.S. LINE RS Line TCe 100 100 RJABE2MT5TA03A5000 5 18 083,33 3 616,67 21 700,00 0 € RS Line TCe 130 EDC FAP 119 RJABE2MFBTA04A5000 7 20 416,67 4 083,33 24 500,00 45 € RS Line Blue dCi 115 95 RJABD2AD6TA12A5000 5 20 166,67 4 033,33 24 200,00 0 € Initiale Paris Initiale Paris TCe 100 100 RJABE2MT5TA03A5000 5 19 666,67 3 933,33 23 600,00 0 € Initiale Paris TCe 130 EDC FAP 119 RJABE2MFBTA04A5000 7 22 000,00 4 400,00 26 400,00 45 € Initiale Paris Blue dCi 115 95 RJABD2AD6TA12A5000 5 21 750,00 4 350,00 26 100,00 0 € Business Business SCe 75 112 RJABE2M55TA0CA5000 4 14 083,33 2 816,67 16 900,00 0 € Business TCe 100 100 RJABE2MT5TA06A5000 5 15 333,33 3 066,67 18 400,00 0 € Business Blue dCi 85 95 RJABD2AG6TA11A5000 4 16 416,67 3 283,33 19 700,00 0 € Business Blue dCi 115 95 RJABD2AD6TA12A5000 5 17 500,00 3 500,00 21 000,00 0 € Auto-Ecole Auto Ecole TCe 100 100 RJABE2MT5TA06A5000 5 13 366,67 2 673,33 16 040,00 0 € Auto Ecole Blue dCi 85 95 RJABD2AG6TA11A5000 4 14 012,50 2 802,50 16 815,00 0 € Options Nouvelle CLIO Ambiance Gris clair (bandeau de planche de bord, entourage de console centrale et panneaux de portes) (Intens) 208,33 41,67 250,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Ambiance Rouge (bandeau de planche de bord, sellerie et accoudoirs de portes) (Intens) 208,33 41,67 250,00 Décors Extérieurs Noir Brillant (Intens) 208,33 41,67 250,00 Jantes alliage 16" Philia diamantées Noir (Intens) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 16" Philia diamantées Gris (Intens) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 17" Viva Stella diamantée Gris (Intens) 250,00 50,00 300,00 Jantes alliage 17" Viva Stella diamantée Noir (Intens) 250,00 50,00 300,00 Personnalisation Intérieure Orange (Zen et Intens) 83,33 16,67 100,00 Personnalisation Intérieure Rouge (Zen et Intens) 83,33 16,67 100,00 Sellerie Cuir RS Line (implique sièges avant chauffant) (RS Line) 833,33 166,67 1 000,00 Pack Navigation (Zen) 291,67 58,33 350,00 Radio Connect R&Go (Life) 291,67 58,33 350,00 EASY LINK 9,3" : Système multimédia connécté avec écran 9,3" avec Navigation et Radio Numérique DAB (Intens et RS Line) 416,66 83,34 500,00 Chargeur induction (Intens et RS Line) 208,33 41,67 250,00 Pack Techno Bose® (EASY LINK 9,3", Système audio Bose®, Easy Park Assist et Caméra 360°) (Intens et RS Line) 1 333,33 266,67 1 600,00 Pack Hiver (Sièges avant réglables en hauteur et Chauffant et volant chauffant) (Intens) 291,67 58,33 350,00 Pack Confort (Business) 708,33 141,67 850,00 Sièges avant chauffants (Implique sellerie cuir RS LINE) (RS Line) 208,33 41,67 250,00 Pack Attelage col de cygne - 7B - avec pré-disposition usine (Zen, Intens et RS Line) 250,00 50,00 300,00 Pack Attelage escamotable semi-électrique - 13B - avec pré-disposition usine (Zen, Intens et RS Line) 275,00 55,00 330,00 Pack City (Aide au parking arrière, Rétroviseurs ext dégivrants, réglables et rabattables électriquement) (Zen) 291,67 58,33 350,00 Pack City Plus (Aide au parking avant et arrière avec Caméra de recul) (Business, Intens et RS Line) 291,67 58,33 350,00 Pack City 360° (Aide au parking avant et arrière av ec Caméra 360°) (Intens et RS Line) 500,00 100,00 600,00 Projecteurs antibrouillard LED (Business) 150,00 30,00 180,00 Easy Park Assist (Initiale Paris) 333,33 66,67 400,00 Roue de secours 125,00 25,00 150,00 Pack Look Noir (Zen) 333,33 66,67 400,00 Pack Perso Noire (Zen et Intens) 208,33 41,67 250,00 Pack Perso Rouge (Zen et Intens) 208,33 41,67 250,00 Pack Perso Orange (Zen et Intens) 208,33 41,67 250,00 Peinture métallisée 450,00 90,00 540,00 Peinture métallisée spéciale 616,67 123,33 740,00 CAPTUR Life Life TCe 90 - 19 125 R00JE2JR5TB14A5000 5 15 000,00 3 000,00 18 000,00 75 € Zen Zen TCe 90 - 19 125 R00JE2JR5TB14A5000 5 16 583,33 3 316,67 19 900,00 75 € Zen TCe 130 FAP 128 R00JE2NE6TB01A5000 7 17 458,33 3 491,67 20 950,00 90 € Zen dCi 90 111 R00JD2N45SA10A5000 5 18 500,00 3 700,00 22 200,00 0 € Zen dCi 90 EDC 113 R00JD2N4ASA11A5000 5 19 833,33 3 966,67 23 800,00 0 € Intens Intens TCe 90 - 19 125 R00JE2JR5TB14A5000 5 18 333,33 3 666,67 22 000,00 75 € Intens TCe 130 FAP 128 R00JE2NE6TB01A5000 7 19 208,33 3 841,67 23 050,00 90 € Intens TCe 150 FAP 126 R00JE2JS6TB02A5000 8 20 166,67 4 033,33 24 200,00 80 € Intens TCe 150 EDC FAP 125 R00JE2JSATB03A5000 8 21 500,00 4 300,00 25 800,00 75 € Intens dCi 90 111 R00JD2N45SA10A5000 5 20 250,00 4 050,00 24 300,00 0 € Intens dCi 90 EDC 113 R00JD2N4ASA11A5000 5 21 583,33 4 316,67 25 900,00 0 € Initiale Paris Initiale Paris TCe 130 FAP 128 R00JE2NE6TB01A5000 7 22 041,67 4 408,33 26 450,00 90 € Initiale Paris TCe 150 FAP 126 R00JE2JS6TB02A5000 8 23 000,00 4 600,00 27 600,00 80 € Initiale Paris TCe 150 EDC FAP 125 R00JE2JSATB03A5000 8 24 333,33 4 866,67 29 200,00 75 € Initiale Paris dCi 90 EDC 113 R00JD2N4ASA11A5000 5 24 416,67 4 883,33 29 300,00 0 € Business Business TCe 90 - 19 125 R00JE2JR5TB14A5000 5 17 083,33 3 416,67 20 500,00 75 € Business dCi 90 111 R00JD2N45SA10A5000 5 19 000,00 3 800,00 22 800,00 0 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Business dCi 90 EDC 113 R00JD2N4ASA11A5000 5 20 333,33 4 066,67 24 400,00 0 € Série Limitée "Red Edition RED EDITION TCe 130 FAP 128 R00JE2NE6TB01A5000 7 19 791,67 3 958,33 23 750,00 90 € RED EDITION TCe 150 FAP 126 R00JE2JS6TB02A5000 8 20 750,00 4 150,00 24 900,00 80 € RED EDITION TCe 150 EDC FAP 125 R00JE2JSATB03A5000 8 22 083,33 4 416,67 26 500,00 75 € RED EDITION dCi 90 111 R00JD2N45SA10A5000 5 20 833,33 4 166,67 25 000,00 0 € RED EDITION dCi 90 EDC 113 R00JD2N4ASA11A5000 5 22 166,67 4 433,33 26 600,00 0 € Série Limitée "Sunset Sunset TCe 90 - 19 125 R00JE2JR5TB14A5000 5 17 000,00 3 400,00 20 400,00 75 € Sunset TCe 130 FAP 128 R00JE2NE6TB01A5000 7 17 875,00 3 575,00 21 450,00 90 € Options CAPTUR Radio Connect R&Go (avec commande satellite au volant et support téléphone R&Go, Bluetooth®) (sur Life) 291,67 58,33 350,00 Pack Business (climatisation régulée, capteurs de pluie et de luminosité, rétros rabattables électriquement, carte mains libres, lève-vitre 666,67 133,33 800,00 conducteur impulsionnel) (sur Business) Pack City (aide au parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement) (sur Zen) 375,00 75,00 450,00 Pack City Plus (Aide au parking avec radars avant et caméra de recul) (sur Intens) 291,67 58,33 350,00 Pack Confort (climatisation régulée, capteurs de pluie et de luminosité) (sur Zen) 375,00 75,00 450,00 Décors extérieurs (Rouge, Orange, Bleu, Brun ou Ivoire) (sur Zen et Intens) 100,00 20,00 120,00 Décors intérieurs Bleu (sur Zen et Intens) 100,00 20,00 120,00 Décors intérieurs Caramel (sur Zen et Intens) 100,00 20,00 120,00 Décors intérieurs Chrome (sur Business) 100,00 20,00 120,00 Décors intérieurs Rouge (sur Intens) 100,00 20,00 120,00 Pack Visibilité (projecteurs LED Pure Vision et antibrouillard LED avec fonction cornering) (sur Zen) 666,67 133,33 800,00 Pack R-Link (Renault R-Link Evolution, Cartographie Europe, Android Auto TM) (sur Intens) 541,67 108,33 650,00 Pack Techno Bose® (aide au parking arrière avec caméra de recul, Renault R-LINK Evolution, Android Auto TM, détecteurs d'angle 1 375,00 275,00 1 650,00 mort, Easy Park Assist, Bose Sound System) (sur Intens) Peinture métallisée spéciale (Blanc Nacré toit Noirsur Intens et Initiale Paris et Noir Amethyste toit Noir ou toit Gris Platine sur Initiale 625,00 125,00 750,00 Paris) Peinture métallisée 458,33 91,67 550,00 Peinture opaque spéciale 191,67 38,33 230,00 Pré-équipement Services Connectés 125,00 25,00 150,00 Sellerie tissu Carbone Foncé ou Caramel ou Bleu (sur Zen) 0,00 0,00 0,00 Sellerie déhoussable Caramel/Carbone Foncé (sur Zen et Business) 208,33 41,67 250,00 Sellerie déhoussable Caramel//Carbone foncé (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie déhoussable Bleu/Carbone Foncé (sur Zen et Business) 208,33 41,67 250,00 Sellerie déhoussable Bleu/Carbone foncé (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie déhoussable Carbone Foncé (sur Zen et Business) 208,33 41,67 250,00 Sellerie déhoussable Carbone Foncé (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie TEP/tissu Brun (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie cuir et sièges avant chauffants (sur Intens) 1 000,00 200,00 1 200,00 Pack Navigation (navigation Nav&Go, cartographie Europe de l'Ouest) (sur Zen) 291,67 58,33 350,00 Pack Easy (Carte mains-libres et lève vitre conducteur impulsionnel) (sur Zen) 208,33 41,67 250,00 Peinture bi-ton (montants de par-brise, coques de rétroviseurs, toit) (sauf Life, de série sur Intens) 333,33 66,67 400,00 Roue de secours galette (de série sur TCe 130 et TCe 150) 125,00 25,00 150,00 Toit en verre fixe (sur Intens et Initiale Paris) 416,67 83,33 500,00 Options CAPTUR SL Red Edition Sièges avant chauffants 166,67 33,33 200,00 Toit en verre fixe 416,67 83,33 500,00 Pack Techno Bose® (aide au parking arrière avec caméra de recul, Renault R-LINK Evolution, Android Auto TM, détecteurs d'angle 1 375,00 275,00 1 650,00 mort, Easy Park Assist, Bose Sound System) (sur Intens) Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 NOUVEAU CAPTUR #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Life Life TCe 100 118 RJBHE2MT5TA21A5000 5 15 500,00 3 100,00 18 600,00 40 € Zen Zen TCe 100 118 RJBHE2MT5TA21A5000 5 17 416,67 3 483,33 20 900,00 40 € Zen TCe 130 FAP 128 RJBHE2MF6TA25A5000 7 18 416,67 3 683,33 22 100,00 90 € Zen TCe 130 EDC FAP 125 RJBHE2MFBTA22A5000 7 19 916,67 3 983,33 23 900,00 75 € Zen Blue dCi 95 106 RJBHD2AF6TA06A5000 5 19 333,33 3 866,67 23 200,00 0 € Zen Blue dCi 115 111 RJBHD2AD6TA07A5000 6 20 166,67 4 033,33 24 200,00 0 € Zen Blue dCi 115 EDC 108 RJBHD2ADBTA14A5000 6 21 666,67 4 333,33 26 000,00 0 € Business Business TCe 100 118 RJBHE2MT5TA21A5000 5 17 916,67 3 583,33 21 500,00 40 € Business TCe 130 FAP 128 RJBHE2MF6TA25A5000 7 18 916,67 3 783,33 22 700,00 90 € Business TCe 130 EDC FAP 125 RJBHE2MFBTA22A5000 7 20 416,67 4 083,33 24 500,00 75 € Business Blue dCi 95 106 RJBHD2AF6TA06A5000 5 19 833,33 3 966,67 23 800,00 0 € Business Blue dCi 115 111 RJBHD2AD6TA07A5000 6 20 666,67 4 133,33 24 800,00 0 € Business Blue dCi 115 EDC 108 RJBHD2ADBTA14A5000 6 22 166,67 4 433,33 26 600,00 0 € Intens Intens TCe 100 118 RJBHE2MT5TA21A5000 5 19 500,00 3 900,00 23 400,00 40 € Intens TCe 130 FAP 128 RJBHE2MF6TA25A5000 7 20 500,00 4 100,00 24 600,00 90 € Intens TCe 130 EDC FAP 125 RJBHE2MFBTA22A5000 7 22 000,00 4 400,00 26 400,00 75 € Intens TCe 155 EDC FAP 125 RJBHE2MNBTA23A5000 8 22 750,00 4 550,00 27 300,00 75 € Intens Blue dCi 95 106 RJBHD2AF6TA06A5000 5 21 416,67 4 283,33 25 700,00 0 € Intens Blue dCi 115 111 RJBHD2AD6TA07A5000 6 22 250,00 4 450,00 26 700,00 0 € Intens Blue dCi 115 EDC 108 RJBHD2ADBTA14A5000 6 23 750,00 4 750,00 28 500,00 0 € Initiale Paris Initiale Paris TCe 130 EDC FAP 125 RJBHE2MFBTA22A5000 7 24 916,67 4 983,33 29 900,00 75 € Initiale Paris TCe 155 EDC FAP 125 RJBHE2MNBTA23A5000 8 25 666,67 5 133,33 30 800,00 75 € Initiale Paris Blue dCi 115 EDC 108 RJBHD2ADBTA14A5000 6 26 666,67 5 333,33 32 000,00 0 € Options NOUVEAU CAPTUR Aide au parking arrière (Zen) 250,00 50,00 300,00 Caméra 360° (Initiale Paris) 208,33 41,67 250,00 Chargeur induction ( Intens) 208,33 41,67 250,00 Détecteur d'angle mort (Intens) 250,00 50,00 300,00 Jantes alliage 17'' Bahamas (Business) 291,67 58,33 350,00 Pack City (Aide au parking avant et arrière avec Caméra de recul) (Intens) 291,67 58,33 350,00 Pack City 360 ° (Aide au parking avant et arrière a vec Caméra 360°) (Intens) 500,00 100,00 600,00 Pack Confort (Climatisation automatique, allumage automatique des essuies-glaces) (Zen et Business) 375,00 75,00 450,00 Pack Cuir (Sièges conducteur avec réglage lombaire,sièges avant chauffants) (Intens) 1 041,67 208,33 1 250,00 Radio Connect R&GO (Life) 333,33 66,67 400,00 Pack Navigation (EASY LINK avec écran 7'', navigation) (Zen) 291,67 58,33 350,00 Pack Sécurité (Assistant Autoroute et Trafic, détecteur d'angle morts, régulateur vitesse adaptatif Stop & Go) (Intens) 750,00 150,00 900,00 Pack Sécurité (Assistant Autoroute et Trafic, régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go) (Initiale Paris) 500,00 100,00 600,00 Pack Techno (EASY LINK avec écran 9.3'', aide au parking avant et caméra de recul) (Intens) 666,67 133,33 800,00 Pack Techno Bose® (EASY LINK avec écran 9.3", Bose®Sound System, Easy Park Assist, aide au parking avant et arrière) (Intens) 1 333,33 266,67 1 600,00 Peinture Opaque spéciale (Life, Zen, Intens) 191,67 38,33 230,00 Peinture Métallisée 458,33 91,67 550,00 Peinture Métallisée spéciale (Zen, Intens, InitialeParis) 625,00 125,00 750,00 Peinture Bi-ton (Zen, Business) 333,33 66,67 400,00 Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 Toit ouvrant électrique avec occultation par vélum 750,00 150,00 900,00 Barres de toit (Zen, Business, Intens, Intiale Paris) 125,00 25,00 150,00 KANGOO Trend #Confidential C TARIF 2211 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus CO2 FISCALE date application au 03/12/2019 Trend - Blue dCi 80 120 WRKK9KA56TA03BSAB0 6 18 083,33 3 616,67 21 700,00 50 € Trend - Blue dCi 95 120 WRKK9KA66TA05BSAB0 6 18 750,00 3 750,00 22 500,00 50 € Business Business - Blue dCi 95 120 WRKK9KA66TA05BSAB0 6 19 833,33 3 966,67 23 800,00 50 € Business - Blue dCi 115 120 WRKK9KA76TA07BSAB0 6 20 250,00 4 050,00 24 300,00 50 € Intens Intens - Blue dCi 95 120 WRKK9KA66TA05BSAB0 6 20 916,67 4 183,33 25 100,00 50 € Intens - Blue dCi 115 120 WRKK9KA76TA07BSAB0 6 21 333,33 4 266,67 25 600,00 50 € Options KANGOO 2 Portes arrière asymétriques vitrées 125,00 25,00 150,00 Barres de toît innovantes (sur Trend et Business) 241,67 48,33 290,00 Boîtier télématique pour services (sur Trend et Business) 125,00 25,00 150,00 Caméra et Radar de recul (sur Intens) (Implique Portes arrière vitrées) 291,67 58,33 350,00 Cartographie Europe (implique navigation) 100,00 20,00 120,00 Feux complémentaires à Leds (accessoire 2è monte) (sur Business) 208,33 41,67 250,00 Filet de séparation bagages 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 15'' Aria (implique sans particularité roues sur Intens) 333,33 66,67 400,00 Jantes alliage 16'' Egeus (implique sans particularité roues sur Intens) 416,67 83,33 500,00 Pack Business (1) (sur Business) (implique Sellerie tissu Tanega) (interdit Pack Modularité) 0,00 0,00 0,00 Pack Climatique (2) (sur Business) 391,67 78,33 470,00 Pack Famille (3) (sur Business) 208,33 41,67 250,00 Pack Fumeur (Allume-cigare + cendrier avant nomade) 16,67 3,33 20,00 Pack Modularité (4) (sur Business) (interdit Pack Business, Teintes Opaques : Rouge Vif et Gris Taupe) 250,00 50,00 300,00 Pack R-Link Evolution (5) (sur Trend et Business) 575,00 115,00 690,00 Pack Tout chemin/Chantier (6) (interdit Jantes alliage) 166,67 33,33 200,00 Peinture métallisée 466,67 93,33 560,00 Pneus Tout Temps 291,67 58,33 350,00 Roue de secours 108,33 21,67 130,00 R-Plug&Radio+ (Bluetooth+USB+CD+affichage intégré)(sur Trend et Business) 83,33 16,67 100,00 Vitres arrière électriques (sur Business et Intens) 208,33 41,67 250,00 Volant en croûte de cuir (sur Business) 75,00 15,00 90,00 Pack Business: Boucliers avant/arrière et rétroviseurs noir grainé - Allonges de feux arrière et poignées de portes extérieures noir grainé - Module central de rangement avec accoudoir plastique entre sièges avant - Projecteurs avec masques crystal - Médaillons de panneaux de portes avant plastique Pack Climatique: Climatisation régulée - Feux et essuie-vitres automatiques Pack Famille: Triple rangement supérieur aux places arrière - Prise 12V à l'arrière - Miroir de surveillance des places arrière Pack Modularité: Siège passager escamotable (mise en plancher plat) - Tablettes "aviation" et poches aumônières au dos des sièges avant Pack R-Link Evolution: Radio DAB R-Link (Bluetooth+USB+CD+affichage déporté+satellite de commandesau volant) - Navigation R-Link - Android AutoTM - Boîtier télématique pourservices Pack Tout chemin/Chantier: Roues et pneus 15'' renforcés, protection tôlée sous moteur, garde au sol réhaussée de +6mm à vide (+5mm en charge) MEGANE Berline Life RFBBF2N96TB0500100 Life TCe 115 FAP 120 6 18 000,00 3 600,00 21 600,00 50 € Life Blue dCi 95 102 RFBBH2A26TA0900100 5 19 750,00 3 950,00 23 700,00 0 € Zen RFBBF2N96TB0500100 Zen TCe 115 FAP 120 6 19 666,67 3 933,33 23 600,00 50 € Zen TCe 140 FAP 120 RFBBF2NB6TB0600100 7 21 166,67 4 233,33 25 400,00 50 € Zen Blue dCi 95 102 RFBBH2A26TA0900100 5 21 416,67 4 283,33 25 700,00 0 € Zen Blue dCi 115 102 RFBBH2A66TA0A00100 6 22 500,00 4 500,00 27 000,00 0 € Série Limitée "Limited #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE SL Limited TCe 115 FAP 120 RFBBF2N96TB0500100 6 20 166,67 4 033,33 24 200,00 50 € SL Limited TCe 140 FAP 120 RFBBF2NB6TB0600100 7 21 666,67 4 333,33 26 000,00 50 € SL Limited TCe 140 EDC FAP 125 RFBBF2NBBTB0800100 7 23 333,33 4 666,67 28 000,00 75 € SL Limited Blue dCi 115 102 RFBBH2A66TA0A00100 6 23 000,00 4 600,00 27 600,00 0 € SL Limited Blue dCi 115 EDC 108 RFBBH2A6BTA0P00100 6 24 666,67 4 933,33 29 600,00 0 € Intens RFBBF2NB6TB0300100 Intens TCe 140 FAP 120 7 23 083,33 4 616,67 27 700,00 50 € Intens TCe 140 EDC FAP 125 RFBBF2NBBTB0A00100 7 24 750,00 4 950,00 29 700,00 75 € Intens TCe 160 FAP 125 RFBBF2NC6TB0700100 8 24 083,33 4 816,67 28 900,00 75 € Intens TCe 160 EDC FAP 127 RFBBF2NCBTB0B00100 8 25 750,00 5 150,00 30 900,00 85 € Intens Blue dCi 115 102 RFBBH2A66TA0A00100 6 24 416,67 4 883,33 29 300,00 0 € Intens Blue dCi 115 EDC 108 RFBBH2A6BTA0R00100 6 26 083,33 5 216,67 31 300,00 0 € GT-Line RFBBF2NB6TB0300100 GT-LINE TCE 140 FAP 120 7 24 583,33 4 916,67 29 500,00 50 € GT-LINE TCE 140 EDC FAP 125 RFBBF2NBBTB0A00100 7 26 250,00 5 250,00 31 500,00 75 € GT-LINE TCE 160 FAP 125 RFBBF2NC6TB0700100 8 25 583,33 5 116,67 30 700,00 75 € GT-LINE TCE 160 EDC FAP 127 RFBBF2NCBTB0B00100 8 27 250,00 5 450,00 32 700,00 85 € GT-LINE Blue dCi 150 EDC 124 RFBBH2A7ATA0T00100 8 29 166,67 5 833,33 35 000,00 70 € R.S. RFBBF4M66TA0100100 RS 280 BVM 181 18 31 916,67 6 383,33 38 300,00 7 613 € RS 280 EDC 169 RFBBF4M6ATA0U00100 17 33 416,67 6 683,33 40 100,00 4 673 € R.S. Trophy RFBBF4M86TA0200100 TROPHY 300 BVM 183 19 36 916,67 7 383,33 44 300,00 8 173 € TROPHY 300 EDC 176 RFBBF4M8ATA0V00100 19 38 416,67 7 683,33 46 100,00 6 300 € R.S. Trophy-R RFBBF2M86TB0N00100 TROPHY-R 300 BVM 180 19 46 583,33 9 316,67 55 900,00 7 340 € Business RFBBF2N96TB0500100 Business TCe 115 FAP 120 6 20 083,33 4 016,67 24 100,00 50 € Business TCe 140 FAP 120 RFBBF2NB6TB0600100 7 21 583,33 4 316,67 25 900,00 50 € Business TCe 140 EDC FAP 125 RFBBF2NBBTB0800100 7 23 250,00 4 650,00 27 900,00 75 € Business Blue dCi 95 102 RFBBH2A26TA0900100 5 21 833,33 4 366,67 26 200,00 0 € Business Blue dCi 115 102 RFBBH2A66TA0A00100 6 22 916,67 4 583,33 27 500,00 0 € Business Blue dCi 115 EDC 108 RFBBH2A6BTA0P00100 6 24 583,33 4 916,67 29 500,00 0 € Business Intens Business Intens TCe 140 FAP 120 RFBBF2NB6TB0300100 7 23 416,67 4 683,33 28 100,00 50 € Business Intens TCe 140 EDC FAP 125 RFBBF2NBBTB0A00100 7 25 083,33 5 016,67 30 100,00 75 € Business Intens TCe 160 FAP 125 RFBBF2NC6TB0700100 8 24 416,67 4 883,33 29 300,00 75 € Business Intens TCe 160 EDC FAP 127 RFBBF2NCBTB0B00100 8 26 083,33 5 216,67 31 300,00 85 € Business Intens Blue dCi 115 102 RFBBH2A66TA0A00100 6 24 750,00 4 950,00 29 700,00 0 € Business Intens Blue dCi 115 EDC 108 RFBBH2A6BTA0R00100 6 26 416,67 5 283,33 31 700,00 0 € Business Intens Blue dCi 150 EDC 124 RFBBH2A7ATA0T00100 8 28 000,00 5 600,00 33 600,00 70 € Auto-Ecole RFBBH2A66TA0A00100 Auto-Ecole Blue dCi 115 102 6 20 927,50 4 185,50 25 113,00 0 € Auto-Ecole Blue dCi 115 EDC 108 RFBBH2A6BTA0P00100 6 22 144,17 4 428,83 26 573,00 0 € Options MEGANE Berline Affichage tête haute (Intens, SL GT-Line et R.S.) 333,33 66,67 400,00 Aide au parking arrière (Life) 250,00 50,00 300,00 Caméra de recul (Business) 291,67 58,33 350,00 Bose® Sound System avec 11 HP + 1 caisson de basse- Radio numérique DAB (incompatible avec roue de secours) (Intens, 500,00 100,00 600,00 Business Intens, SL GT-Line et R.S.) Disques de freins bi-matière (implique le Pack Cup) (R.S.) 0,00 0,00 0,00 Disques de frein Carbone Céramique Brembo® et Etriers de frein Carbone Céramique Brembo® (R.S. TROPHY-R) (implique les 8 750,00 1 750,00 10 500,00 Jantes 19'' Carbone) Frein de parking assisté (Business et Auto-Ecole) 250,00 50,00 300,00 Jantes alliage 19'' allégées (R.S. Trophy) 1 666,67 333,33 2 000,00 Jantes alliage 18" Grand Tour (Intens) 416,67 83,33 500,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Jantes alliage 18" Grand Tour (SL GT-Line) 83,33 16,67 100,00 Jantes 19'' Carbone (RS TROPHY-R) 12 500,00 2 500,00 15 000,00 Jantes alliage 19'' Interlagos diamantées noires (R.S.) 833,33 166,67 1 000,00 Jantes alliage 19'' Interlagos Full Black (R.S.) 833,33 166,67 1 000,00 Lecteur CD déporté dans la boîte à gants (sur toutes les versions sauf Auto-Ecole) 125,00 25,00 150,00 Pack Business + (Pack R-LINK2 y compris compatibilité avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Climatisation automatique bi-zone, 1 000,00 200,00 1 200,00 console centrale de rangement avec accoudoir, capteurs de pluie et de luminosité, prise 12V à l'avant et à l'arrière) (Life) Pack Alcantara : sellerie et volant en Alcantara® (R.S.) 1 250,00 250,00 1 500,00 Pack City : caméra de recul + radars AV et projecteurs antibrouillard (SL Limited) 333,33 66,67 400,00 Pack City Zen : Rétroviseurs extérieurs rabattablesélectriquement, caméra de recul et aide au parkingavant / arrière, projecteurs anti- 458,33 91,67 550,00 brouillard (Zen) Pack Cup : chassîs Cup, différentiel à glissementimitél et étriers de freins rouges (R.S.) 1 250,00 250,00 1 500,00 Pack GT-Line Extérieur : Bouclier avant/arrière sport, Jantes alliage 17" Decaro, vitres et lunette arrière surteintées, rétroviseurs 833,33 166,67 1 000,00 extérieurs Dark Metal, badge GT-Line (Zen) (incompatible avec les teintes Bleu Cosmos, Beige Dune) Pack GT-Line Extérieur : Bouclier avant / arrière sport, jantes alliage 18" Grand Tour, rétroviseurs extérieurs Dark Metal, badge GT- 833,33 166,67 1 000,00 Line (Intens) (incompatible avec les teintes Bleu Cosmos, Beige Dune et Brun Capuccino) Pack Look Jantes 16" Silverline : Jantes alliage 16" Silverline vitres et lunette arrière surteintées(Auto-Ecole) 333,33 66,67 400,00 Pack Cuir : sellerie cuir carbone foncé, sièges avant chauffants, siège conducteur massant, banquette arrière avec accoudoir (Intens et 1 250,00 250,00 1 500,00 Business Intens) Pack Easy Parking : avertisseur d'angle mort, Easy Park Assist (Intens, Business Intens, SL GT-Line, R.S. et R.S. Trophy) 416,67 83,33 500,00 Pack R-LINK2 : Navigation avec cartographie Europe et pré-équipement services connectés sur écran multimédia 7'', y compris 500,00 100,00 600,00 compatibilité avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM (sur Zen) Pack Recaro Alcantara : sellerie et volant en Alcantara®, Sièges bacquet Recaro® (nécessite option sellerie cuir Alcantara® sur R.S.) 1 000,00 200,00 1 200,00 (R.S. et R.S. Trophy) Pack Sécurité : alerte Ditance de sécurité, freinag actif d'urgence (Zen, Business et Auto-Ecole) 333,33 66,67 400,00 Peinture métallisée 541,67 108,33 650,00 Peinture métallisée spéciale 708,33 141,67 850,00 Peinture métalisée spéciale R.S. (R.S. et R.S. Trophy) 1 333,33 266,67 1 600,00 Projecteur antibrouillards (Zen) 83,33 16,67 100,00 Radio numérique DAB avec son Bose® Sound System (RS. .) 500,00 100,00 600,00 Régulateur de vitesse adaptatif (Intens, Business Intens, R.S. et R.S. Trophy) 250,00 50,00 300,00 Roue de secours (disponible uniquement sur les moteurs essence TCe FAP) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 RS Monitor: outil de télémétrie embarquée (R.S.) 208,33 41,67 250,00 Sièges bacquet Recaro® (R.S. Trophy) 1 000,00 200,00 1 200,00 Toit ouvrant électrique (Intens, Business Intens, SL GT-Line, R.S. et R.S. Trophy) 750,00 150,00 900,00 MEGANE Estate Life RFBKF2N96TB0500100 Life TCe 115 FAP 120 6 18 833,33 3 766,67 22 600,00 50 € Life Blue dCi 95 102 RFBKH2A26TA0900100 5 20 583,33 4 116,67 24 700,00 0 € Zen Zen TCe 115 FAP 120 RFBKF2N96TB0500100 6 20 500,00 4 100,00 24 600,00 50 € Zen TCe 140 FAP 120 RFBKF2NB6TB0600100 7 22 000,00 4 400,00 26 400,00 50 € Zen Blue dCi 95 102 RFBKH2A26TA0900100 5 22 250,00 4 450,00 26 700,00 0 € Zen Blue dCi 115 102 RFBKH2A66TA0A00100 6 23 333,33 4 666,67 28 000,00 0 € SL Limited RFBKF2N96TB0500100 SL Limited TCe 115 FAP 120 6 21 000,00 4 200,00 25 200,00 50 € SL Limited TCe 140 FAP 120 RFBKF2NB6TB0600100 7 22 500,00 4 500,00 27 000,00 50 € SL Limited TCe 140 EDC FAP 125 RFBKF2NBBTB0800100 7 24 166,67 4 833,33 29 000,00 75 € SL Limited Blue dCi 115 102 RFBKH2A66TA0A00100 6 23 833,33 4 766,67 28 600,00 0 € SL Limited Blue dCi 115 EDC 108 RFBKH2A6BTA0P00100 6 25 500,00 5 100,00 30 600,00 0 € Intens RFBKF2NB6TB0300100 Intens TCe 140 FAP 120 7 23 916,67 4 783,33 28 700,00 50 € Intens TCe 140 EDC FAP 125 RFBKF2NBBTB0A00100 7 25 583,33 5 116,67 30 700,00 75 € Intens TCe 160 FAP 125 RFBKF2NC6TB0700100 8 24 916,67 4 983,33 29 900,00 75 € Intens TCe 160 EDC FAP 127 RFBKF2NCBTB0B00100 8 26 583,33 5 316,67 31 900,00 85 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Intens Blue dCi 115 102 RFBKH2A66TA0A00100 6 25 250,00 5 050,00 30 300,00 0 € Intens Blue dCi 115 EDC 108 RFBKH2A6BTA0R00100 6 26 916,67 5 383,33 32 300,00 0 € Business RFBKF2N96TB0500100 Business TCe 115 FAP 120 6 20 916,67 4 183,33 25 100,00 50 € Business TCe 140 FAP 120 RFBKF2NB6TB0600100 7 22 416,67 4 483,33 26 900,00 50 € Business TCe 140 EDC FAP 125 RFBKF2NBBTB0800100 7 24 083,33 4 816,67 28 900,00 75 € Business Blue dCi 95 102 RFBKH2A26TA0900100 5 22 666,67 4 533,33 27 200,00 0 € Business Blue dCi 115 102 RFBKH2A66TA0A00100 6 23 750,00 4 750,00 28 500,00 0 € Business Blue dCi 115 EDC 108 RFBKH2A6BTA0R00100 6 25 416,67 5 083,33 30 500,00 0 € Business Intens RFBKF2NB6TB0300100 Business Intens TCe 140 FAP 120 7 24 250,00 4 850,00 29 100,00 50 € Business Intens TCe 140 EDC FAP 125 RFBKF2NBBTB0A00100 7 25 916,67 5 183,33 31 100,00 75 € Business Intens TCe 160 FAP 125 RFBKF2NC6TB0700100 8 25 250,00 5 050,00 30 300,00 75 € Business Intens TCe 160 EDC FAP 127 RFBKF2NCBTB0B00100 8 26 916,67 5 383,33 32 300,00 85 € Business Intens Blue dCi 115 102 RFBKH2A66TA0A00100 6 25 583,33 5 116,67 30 700,00 0 € Business Intens Blue dCi 115 EDC 108 RFBKH2A6BTA0R00100 6 27 250,00 5 450,00 32 700,00 0 € Business Intens Blue dCi 150 EDC 124 RFBKH2A7ATA0T00100 8 28 833,33 5 766,67 34 600,00 70 € Options MEGANE Estate Affichage tête haute (Intens) 333,33 66,67 400,00 Aide au parking arrière (Life) 250,00 50,00 300,00 Bose® Sound System avec 11 HP + 1 caisson de basse- Radio numérique DAB (incompatible avec roue de secours) (Intens et 500,00 100,00 600,00 Business Intens) Caméra de recul (Business) 291,67 58,33 350,00 Frein de parking assisté (Business) 250,00 50,00 300,00 Full Pack GT-Line : Bouclier avant / arrière sport, jantes alliage 18" Grand Tour, rétroviseurs extérieurs Dark Metal, badge GT-Line, sièges avant sport avec appuis-tête intégrés, sellerie tissu GT-Line carbone foncé, volant cuir GT) (Intens) (incompatible avec les 1 250,00 250,00 1 500,00 teintes Bleu Cosmos) Jantes alliage 18" Grand Tour (Intens) 416,67 83,33 500,00 Lecteur CD déporté dans la boîte à gants (toutes versions) 125,00 25,00 150,00 Pack Business + (Pack R-LINK2 y compris compatibilité avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Climatisation automatique bi-zone, 1 000,00 200,00 1 200,00 console centrale de rangement avec accoudoir, capteurs de pluie et de luminosité, prise 12V à l'avant et à l'arrière) (Life) Pack City : caméra de recul + radars AV et projecteurs antibrouillard (SL Limited) 333,33 66,67 400,00 Pack City Zen: Rétroviseurs extérieurs rabattablesélectriquement, caméra de recul et aide au parkingavant / arrière, projecteurs anti- 458,33 91,67 550,00 brouillard (Zen) Pack Easy Break : Banquette rabattable 1/3-2/3 avec fonction EasyBreak, Mise en tablette siège passager, Compartimentage de coffre 166,67 33,33 200,00 (Zen et SL Limited) Pack GT-Line Extérieur : Bouclier avant/arrière sport, Jantes alliage 17" Decaro, vitres et lunette arrière surteintées, rétroviseurs 833,33 166,67 1 000,00 extérieurs Dark Metal, barres de toit Dark Metal, badge GT-Line (Zen) (incompatible avec les teintes Bleu Cosmos) Pack GT-Line Extérieur : Bouclier avant / arrière sport, jantes alliage 18" Grand Tour, rétroviseurs extérieurs Dark Metal, badge GT- 833,33 166,67 1 000,00 Line (incompatible avec les teintes Bleu Cosmos) (Intens) Pack Cuir : sellerie cuir carbone foncé, sièges avant chauffants, siège conducteur massant, banquette arrière avec accoudoir 1 250,00 250,00 1 500,00 (incompatible avec Full Pack GT-Line) (Intens et Business Intens) Pack Easy Parking : avertisseur d'angle mort, Easy Park Assist (Intens et Business Intens) 416,67 83,33 500,00 Pack R-LINK2 : système de navigation (cartographie Europe) et pré-équipement services connectés sur écran multimédia 7'', y compris 500,00 100,00 600,00 compatibilité avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM (Zen) Pack Sécurité : Freinage actif d'urgence, alerte dedistance de sécurité (Zen et Business) 333,33 66,67 400,00 Peinture métallisée 541,67 108,33 650,00 Peinture métallisée spéciale 708,33 141,67 850,00 Projecteur antibrouillards (Zen) 83,33 16,67 100,00 Régulateur de vitesse adaptatif (Intens et Business Intens) 250,00 50,00 300,00 Roue de secours (disponible uniquement sur les moteurs essence TCe FAP hors Bose) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 Toit ouvrant électrique (Intens et Business Intens) 750,00 150,00 900,00 SCENIC #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Zen RFAJF2N96TA0P15000 Zen TCe 115 FAP - 20 134 6 22 500,00 4 500,00 27 000,00 300 € Zen TCe 140 FAP - 20 130 RFAJF2NB6TA0R15000 7 23 500,00 4 700,00 28 200,00 140 € Zen Blue dCi 120 - 20 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 25 250,00 5 050,00 30 300,00 85 € Intens RFAJF2NB6TA0R15000 Intens TCe 140 FAP 130 7 26 416,67 5 283,33 31 700,00 140 € Intens TCe 140 EDC FAP 132 RFAJF2NBBTA0K15000 7 28 083,33 5 616,67 33 700,00 210 € Intens TCe 160 EDC FAP 132 RFAJF2NCBTA0N15000 9 29 250,00 5 850,00 35 100,00 210 € Intens Blue dCi 120 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 28 166,67 5 633,33 33 800,00 85 € Intens Blue dCi 120 EDC 126 RFAJH2A8ATA1W15000 6 29 833,33 5 966,67 35 800,00 80 € Intens Blue dCi 150 127 RFAJH2A76TA1V15000 8 29 000,00 5 800,00 34 800,00 85 € Intens Blue dCi 150 EDC 127 RFAJH2A7ATA1Z15000 8 30 666,67 6 133,33 36 800,00 85 € Initiale Paris RFAJF2NCBTA0N15000 Initiale Paris TCe 160 EDC FAP 132 9 32 166,67 6 433,33 38 600,00 210 € Initiale Paris Blue dCi 150 127 RFAJH2A76TA1V15000 8 31 916,67 6 383,33 38 300,00 85 € Initiale Paris Blue dCi 150 EDC 127 RFAJH2A7ATA1Z15000 8 33 583,33 6 716,67 40 300,00 85 € Business RFAJF2N96TA0P15000 Business TCe 115 FAP 134 6 23 750,00 4 750,00 28 500,00 300 € Business TCe 140 FAP 130 RFAJF2NB6TA0R15000 7 24 750,00 4 950,00 29 700,00 140 € Business TCe 140 EDC FAP 132 RFAJF2NBBTA0K15000 7 26 416,67 5 283,33 31 700,00 210 € Business Blue dCi 120 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 26 500,00 5 300,00 31 800,00 85 € Business Blue dCi 120 EDC 126 RFAJH2A8ATA1W15000 6 28 166,67 5 633,33 33 800,00 80 € Business Blue dCi 150 127 RFAJH2A76TA1V15000 8 27 333,33 5 466,67 32 800,00 85 € Business Blue dCi 150 EDC 127 RFAJH2A7ATA1Z15000 8 29 000,00 5 800,00 34 800,00 85 € Business Intens Business Intens TCe 140 FAP 130 RFAJF2NB6TA0R15000 7 26 750,00 5 350,00 32 100,00 140 € Business Intens TCe 140 EDC FAP 132 RFAJF2NBBTA0K15000 7 28 416,67 5 683,33 34 100,00 210 € Business Intens TCe 160 EDC FAP 132 RFAJF2NCBTA0N15000 9 29 583,33 5 916,67 35 500,00 210 € Business Intens Blue dCi 120 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 28 500,00 5 700,00 34 200,00 85 € Business Intens Blue dCi 120 EDC 126 RFAJH2A8ATA1W15000 6 30 166,67 6 033,33 36 200,00 80 € Business Intens Blue dCi 150 127 RFAJH2A76TA1V15000 8 29 333,33 5 866,67 35 200,00 85 € Business Intens Blue dCi 150 EDC 127 RFAJH2A7ATA1Z15000 8 31 000,00 6 200,00 37 200,00 85 € Série Limité "Limited RFAJF2N96TA0P15000 SL Limited TCe 115 FAP 134 6 23 666,67 4 733,33 28 400,00 300 € SL Limited TCe 140 FAP 130 RFAJF2NB6TA0R15000 7 24 666,67 4 933,33 29 600,00 140 € SL Limited TCe 140 EDC FAP 132 RFAJF2NBBTA0K15000 7 26 333,33 5 266,67 31 600,00 210 € SL Limited Blue dCi 120 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 26 416,67 5 283,33 31 700,00 85 € SL Limited Blue dCi 120 EDC 126 RFAJH2A8ATA1W15000 6 28 083,33 5 616,67 33 700,00 80 € Série Limitée "Black Edition RFAJF2NB6TA0R15000 SL Black Edition TCe 140 FAP 130 7 27 916,67 5 583,33 33 500,00 140 € SL Black Edition TCe 140 EDC FAP 132 RFAJF2NBBTA0K15000 7 29 583,33 5 916,67 35 500,00 210 € SL Black Edition TCe 160 EDC FAP 132 RFAJF2NCBTA0N15000 9 30 750,00 6 150,00 36 900,00 210 € SL Black Edition Blue dCi 120 127 RFAJH2A86TA1U15000 6 29 666,67 5 933,33 35 600,00 85 € SL Black Edition Blue dCi 120 EDC 126 RFAJH2A8ATA1W15000 6 31 333,33 6 266,67 37 600,00 80 € SL Black Edition Blue dCi 150 127 RFAJH2A76TA1V15000 8 30 500,00 6 100,00 36 600,00 85 € SL Black Edition Blue dCi 150 EDC 127 RFAJH2A7ATA1Z15000 8 32 166,67 6 433,33 38 600,00 85 € Options SCENIC Affichage tête haute (Intens) 333,33 66,67 400,00 Assistant maintien de voie (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 208,33 41,67 250,00 Bose® Sound System avec 11 HP + 1 caisson de basse(Intens, Business Intens et SL Black Edition) 500,00 100,00 600,00 Caméra de recul (SL Limited) 208,33 41,67 250,00 Easy Park Assist (Intens Business Intens et SL Black Edition) 291,67 58,33 350,00 Jantes alliage 20'' Quartz (SL Black Edition) 166,67 33,33 200,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Modularité One Touch (SL Limited et Business) 166,67 33,33 200,00 Pack Aides à conduite : assistant maintien de voie, Alerte distance de sécurité (Business) 250,00 50,00 300,00 Pack City Plus : aide au parking avant / latéral / arrière, caméra de recul, rétroviseurs rabattablesélectriquement, détecteur d'angle 666,67 133,33 800,00 mort (Zen) Pack City Plus : détecteur d'angle mort, aide au parking latéral et caméra de recul (Business) 666,67 133,33 800,00 Pack Confort : Carte accès et démarrage mains-libres, Console centrale coulissante avec accoudoir, Poignées de portes avec jonc 333,33 66,67 400,00 chromé (Zen) Pack Famille : Rideaux pare-soleil rang 2, Miroir de surveillance des enfants, Rétroviseur Intérieur électrochrome (SL Limited) 166,67 33,33 200,00 Pack Lounge : Sièges avant chauffants, Siège conducteur massant, avec réglage de la longueur d'assise et réglage lombaire 333,33 66,67 400,00 électrique, Siège passager avec réglage lombaire manuel, Appuis tête avant et arrière grand confort (I ntens et Business Intens) Pack Navigation R-LINK 2 : R-LINK 2, cartographie Europe, reconnaissance des panneaux de signalisation, Pré-équipement Services 333,33 66,67 400,00 Connectés (Zen) Pack Toit panoramique semi-occultant : Toit verre fixe, Miroir de surveillance des enfants, Rétroviseur Intérieur électrochrome 583,33 116,67 700,00 (Business et SL Limited) Peinture métallisée 541,67 108,33 650,00 Peinture métallisée spéciale 708,33 141,67 850,00 Régulateur de vitesse adaptatif (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 250,00 50,00 300,00 Rideaux pare-soleil (SL Limited) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 Tablettes aviation "Easy Life" compatible avec réglage en hauteur et mise en tablette siège passager avant (SL Limited, Intens, 83,33 16,67 100,00 Business Intens et Initiale Paris) Sellerie Cuir Nappa pleine fleur Noir (Initiale Paris) 0,00 0,00 0,00 Teinte bi-ton (Zen, Business) 333,33 66,67 400,00 Teinte Mono-ton (SL Limited, Intens, Business Intens, Initiale Paris et SL Black Edition) 0,00 0,00 0,00 Toit panoramique semi-occultant (Intens, Business Intens et Initiale Paris) 583,33 116,67 700,00 Grand SCENIC Zen RFARF2NB6TA0215000 Zen TCe 140 FAP - 20 136 8 24 000,00 4 800,00 28 800,00 410 € Zen Blue dCi 120 - 20 127 RFARH2A86TA0415000 6 25 750,00 5 150,00 30 900,00 85 € Intens RFARF2NB6TA0215000 Intens TCe 140 FAP 136 8 26 916,67 5 383,33 32 300,00 410 € Intens TCe 140 EDC FAP 132 RFARF2NBBTA0C15000 7 28 583,33 5 716,67 34 300,00 210 € Intens TCe 160 EDC FAP 132 RFARF2NCBTA0D15000 9 29 750,00 5 950,00 35 700,00 210 € Intens Blue dCi 120 127 RFARH2A86TA0415000 6 28 666,67 5 733,33 34 400,00 85 € Intens Blue dCi 120 EDC 126 RFARH2A8ATA0E15000 6 30 333,33 6 066,67 36 400,00 80 € Intens Blue dCi 150 127 RFARH2A76TA0515000 8 29 500,00 5 900,00 35 400,00 85 € Intens Blue dCi 150 EDC 127 RFARH2A7ATA0F15000 8 31 166,67 6 233,33 37 400,00 85 € Initiale Paris RFARF2NCBTA0D15000 Initiale Paris TCe 160 EDC FAP 132 9 32 666,67 6 533,33 39 200,00 210 € Initiale Paris Blue dCi 150 127 RFARH2A76TA0515000 8 32 416,67 6 483,33 38 900,00 85 € Initiale Paris Blue dCi 150 EDC 127 RFARH2A7ATA0F15000 8 34 083,33 6 816,67 40 900,00 85 € Business RFARF2NB6TA0217000 Business TCe 140 FAP 136 8 26 000,00 5 200,00 31 200,00 410 € Business TCe 140 EDC FAP 132 RFARF2NBBTA0617000 7 27 666,67 5 533,33 33 200,00 210 € Business Blue dCi 120 127 RFARH2A86TA0417000 6 27 750,00 5 550,00 33 300,00 85 € Business Blue dCi 120 EDC 126 RFARH2A8ATA0817000 6 29 416,67 5 883,33 35 300,00 80 € Business Blue dCi 150 127 RFARH2A7ATA0F17000 8 28 583,33 5 716,67 34 300,00 85 € Business Blue dCi 150 EDC 127 RFARF2NB6TA0217000 8 30 250,00 6 050,00 36 300,00 85 € Business Intens Business Intens TCe 140 FAP 136 RFARF2NB6TA0217000 8 28 000,00 5 600,00 33 600,00 410 € Business Intens TCe 140 EDC FAP 132 RFARF2NBBTA0C17000 7 29 666,67 5 933,33 35 600,00 210 € Business Intens TCe 160 EDC FAP 132 RFARF2NCBTA0D17000 9 30 833,33 6 166,67 37 000,00 210 € Business Intens Blue dCi 120 127 RFARH2A86TA0417000 6 29 750,00 5 950,00 35 700,00 85 € Business Intens Blue dCi 120 EDC 126 RFARH2A8ATA0E17000 6 31 416,67 6 283,33 37 700,00 80 € Business Intens Blue dCi 150 127 RFARH2A76TA0517000 8 30 583,33 6 116,67 36 700,00 85 € Business Intens Blue dCi 150 EDC 127 RFARH2A7ATA0F17000 8 32 250,00 6 450,00 38 700,00 85 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Série Limité "Limited RFARF2NB6TA0215000 SL Limited TCe 140 FAP 136 8 25 166,67 5 033,33 30 200,00 410 € SL Limited TCe 140 EDC FAP 132 RFARF2NBBTA0615000 7 26 833,33 5 366,67 32 200,00 210 € SL Limited Blue dCi 120 127 RFARH2A86TA0415000 6 26 916,67 5 383,33 32 300,00 85 € SL Limited Blue dCi 120 EDC 126 RFARH2A8ATA0815000 6 28 583,33 5 716,67 34 300,00 80 € Série Limité "Black Edition RFARF2NB6TA0215000 SL Black Edition TCe 140 FAP 136 8 28 416,67 5 683,33 34 100,00 410 € SL Black Edition TCe 140 EDC FAP 132 RFARF2NBBTA0615000 7 30 083,33 6 016,67 36 100,00 210 € SL Black Edition TCe 160 EDC FAP 132 RFARF2NCBTA0D15000 9 31 250,00 6 250,00 37 500,00 210 € SL Black Edition Blue dCi 120 127 RFARH2A86TA0415000 6 30 166,67 6 033,33 36 200,00 85 € SL Black Edition Blue dCi 120 EDC 126 RFARH2A8ATA0815000 6 31 833,33 6 366,67 38 200,00 80 € SL Black Edition Blue dCi 150 127 RFARH2A76TA0515000 8 31 000,00 6 200,00 37 200,00 85 € SL Black Edition Blue dCi 150 EDC 127 RFARH2A7ATA0F15000 8 32 666,67 6 533,33 39 200,00 85 € Options Grand SCENIC 7 Places (Zen, SL Limited, Intens, Initiale Paris et SL Black Edition) (Modifie le type mines) 750,00 150,00 900,00 Affichage tête haute (Intens) 333,33 66,67 400,00 Assistant maintien de voie (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 208,33 41,67 250,00 Barres de toit longitudinales (Zen, Business, Intens et Business Intens) 166,67 33,33 200,00 Bose® Sound System avec 11 HP + 1 caisson de basse- Radio numérique DAB (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 500,00 100,00 600,00 Caméra de recul (SL Limited) 208,33 41,67 250,00 Easy Park Assist (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 291,67 58,33 350,00 Jantes alliage 20'' diamantées Quartz (SL Black Edition) 166,67 33,33 200,00 Modularité One Touch (SL Limited et Business) 166,67 33,33 200,00 Pack Aides à conduite : Assistant maintien de voie, Alerte distance de sécurité (Business) 250,00 50,00 300,00 Pack City Plus : détecteur d'angle mort, aide au parking latéral et caméra de recul (Business) 666,67 133,33 800,00 Pack Confort : Carte accès et démarage mains-libres, console centrale coulissante avec accoudoir, poignées de portes avec jonc 333,33 66,67 400,00 chromé (Zen) Pack Famille : Rideaux pare-soleil rang 2, Miroir de surveillance des enfants, rétroviseur intérieur electrochrome (SL Limited) 166,67 33,33 200,00 Pack Lounge : Sièges avant chauffants, Siège conducteur massant, avec réglage de la longueur d'assise et réglage lombaire 333,33 66,67 400,00 électrique, Siège passager avec réglage lombaire manuel, Appuis tête avant et arrière grand confort (I ntens et Business Intens) Pack Navigation R-LINK 2 : R-LINK 2, cartographie Europe, reconnaissance des panneaux de signalisation, Pré-équipement Services 333,33 66,67 400,00 Connectés (Zen) Pack Toit panoramique semi-occultant : Toit verre fixe, miroir de surveillance des enfants, rétroviseur intérieur électrochrome) 583,33 116,67 700,00 (Business et SL Limited) (implique barres de toit longitudinales) Peinture métallisée 541,67 108,33 650,00 Peinture métallisée spéciale 708,33 141,67 850,00 Régulateur de vitesse adaptatif (Intens, Business Intens et SL Black Edition) 250,00 50,00 300,00 Rideaux pare-soleil (SL Limited) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours galette 125,00 25,00 150,00 Tablettes aviation "Easy Life" compatible avec réglage en hauteur et mise en tablette siège passager avant (SL Limited, Intens, 83,33 16,67 100,00 Business Intens et Initiale Paris) Sellerie Cuir Nappa pleine fleur Noir (Initiale Paris) 0,00 0,00 0,00 Teinte bi-ton (Zen, Business) 333,33 66,67 400,00 Teinte Mono-ton (SL Limited, Intens, Business Intens, Initiale Paris et SL Black Edition) 0,00 0,00 0,00 Toit panoramique semi-occultant (Intens, Business Intens et Initiale Paris) (implique barres de toit longitudinales) 583,33 116,67 700,00 KADJAR Zen - 20 Zen TCe 140 FAP - 20 130 RFEHF2NB6TA0D25000 7 23 333,33 4 666,67 28 000,00 140 € Zen Blue dCi 115 - 20 112 RFEHH2A6BTA1A25000 6 24 833,33 4 966,67 29 800,00 0 € Série limitée Graphit RFEHF2NB6TA0D25000 SL Graphite TCe 140 FAP 130 7 24 500,00 4 900,00 29 400,00 140 € SL Graphite TCe 140 EDC FAP 133 RFEHF2NBBTA0F25000 7 26 166,67 5 233,33 31 400,00 253 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE SL Graphite Blue dCi 115 112 RFEHH2A6BTA1A25000 6 26 000,00 5 200,00 31 200,00 0 € SL Graphite Blue dCi 115 EDC 113 RFEHH2A6BTA1A25000 6 27 666,67 5 533,33 33 200,00 0 € Intens RFEHF2NB6TA0D25000 Intens TCe 140 FAP 130 7 26 250,00 5 250,00 31 500,00 140 € Intens TCe 140 EDC FAP 133 RFEHF2NBBTA0F25000 7 27 916,67 5 583,33 33 500,00 253 € Intens TCe 160 EDC FAP 133 RFEHF2NCBTA0G25000 9 29 083,33 5 816,67 34 900,00 253 € Intens Blue dCi 115 112 RFEHH2A6BTA1A25000 6 27 750,00 5 550,00 33 300,00 0 € Intens Blue dCi 115 EDC 113 RFEHH2A6BTA1A25000 6 29 416,67 5 883,33 35 300,00 0 € Intens Blue dCi 150 126 RFEHH2A76TA1825000 8 30 000,00 6 000,00 36 000,00 80 € Intens Blue dCi 150 4x4 136 RFEHH4A76TA0725000 8 31 666,67 6 333,33 38 000,00 410 € Black Edition RFEHF2NB6TA0D25000 Black Edition TCe 140 FAP 130 7 27 583,33 5 516,67 33 100,00 140 € Black Edition TCe 140 EDC FAP 133 RFEHF2NBBTA0F25000 7 29 250,00 5 850,00 35 100,00 253 € Black Edition TCe 160 EDC FAP 133 RFEHF2NCBTA0G25000 9 30 416,67 6 083,33 36 500,00 253 € Black Edition Blue dCi 115 112 RFEHH2A6BTA1A25000 6 29 083,33 5 816,67 34 900,00 0 € Black Edition Blue dCi 115 EDC 113 RFEHH2A6BTA1A25000 6 30 750,00 6 150,00 36 900,00 0 € Black Edition Blue dCi 150 126 RFEHH2A76TA1825000 8 31 333,33 6 266,67 37 600,00 80 € Black Edition Blue dCi 150 4x4 136 RFEHH4A76TA0725000 8 33 000,00 6 600,00 39 600,00 410 € Série Limitée ESF RFEHF2NBBTA0F25000 SL ESF TCe 140 EDC FAP 133 7 29 500,00 5 900,00 35 400,00 253 € SL ESF TCe 160 EDC FAP 133 RFEHF2NCBTA0G25000 9 30 666,67 6 133,33 36 800,00 253 € SL ESF Blue dCi 115 EDC 113 RFEHH2A6BTA1A25000 6 31 000,00 6 200,00 37 200,00 0 € SL ESF Blue dCi 150 126 RFEHH2A76TA1825000 8 31 083,33 6 216,67 37 300,00 80 € SL ESF Blue dCi 150 4x4 136 RFEHH4A76TA0725000 8 32 750,00 6 550,00 39 300,00 410 € Business RFEHF2NB6TA0D25000 Business TCe 140 FAP 130 7 24 333,33 4 866,67 29 200,00 140 € Business TCe 140 EDC FAP 133 RFEHF2NBBTA0F25000 7 26 000,00 5 200,00 31 200,00 253 € Business Blue dCi 115 112 RFEHH2A6BTA1A25000 6 25 833,33 5 166,67 31 000,00 0 € Business Blue dCi 115 EDC 113 RFEHH2A6BTA1A25000 6 27 500,00 5 500,00 33 000,00 0 € Options Nouveau KADJAR Bose® Sound System (Déjà en série sur dCi 150 et dCi 150 4x4) (Intens, Black Edition) 500,00 100,00 600,00 Caméra de recul (Business) 208,33 41,67 250,00 Ciel de toit noir (SL Graphite) (Incompatible avec le pack toit en verre fixe) 0,00 0,00 0,00 Easy Park Assist (Intens, Black Edition et SL ESF) 291,67 58,33 350,00 Jantes alliage 19'' Bandana Noir (Black Edition) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 18'' Fleuron diamantées Noir (SL Graphite) 416,67 83,33 500,00 Pack Navigation R-LINK 2 : R-LINK 2, cartographie Europe, reconnaissance des panneaux de signalisation, Pré-équipement Services 333,33 66,67 400,00 Connectés (Zen) Pack City Plus : Détecteur d'angles morts, aide au parking avant et latérale, caméra de recul, éclairage d'accueil sous rétroviseurs (SL 666,67 133,33 800,00 Graphite) Pack Cuir Carbone Foncé : Sièges avant chauffants,siège conducteur réglable électriquement (Intens) 1 333,33 266,67 1 600,00 Pack Cuir Gris Clair : Sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement (Intens) 1 333,33 266,67 1 600,00 Pack Extended Grip : jantes alliage 17" Aquila diamantées, pneus tout temps, ESP optimisé (Intens etBlack Edition) (incompatible 250,00 50,00 300,00 avec les dCi 150) Pack Extended Grip : Pneus tout temps, ESP optimisé (SL Graphite) 250,00 50,00 300,00 Pack Look : Barres de toit longitudinales en chrome anodisé, Joncs chromés sur les protections inférieures de portes (Zen) 333,33 66,67 400,00 Pack Sécurité : Freinage actif d'urgence, détecteurd'angles morts, aide au parking latérale, éclairage d'accueil sous rétroviseurs 375,00 75,00 450,00 (Business) Pack Toit en verre fixe : Toit verre fixe, Rétroviseur intérieur électrochrome (SL Graphite) 583,33 116,67 700,00 Pack Vision : projecteurs avant full LED Pure Vision, antibrouillards avant LED avec fintion chrome (Business et SL Graphite) 833,33 166,67 1 000,00 Peinture métalisée 541,67 108,33 650,00 Peinture métalisée spéciale 708,33 141,67 850,00 Roue de secours galette (toutes versions) 125,00 25,00 150,00 Toit en verre fixe (Intens, Black Edition et SL ESF) 583,33 116,67 700,00 TALISMAN #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Zen Zen Blue dCi 150 - 19 120 RFDLH2A76TA0510000 8 27 083,33 5 416,67 32 500,00 50 € Zen TCe 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 28 500,00 5 700,00 34 200,00 90 € Business Business Blue dCi 150 - 19 120 RFDLH2A76TA0510000 8 28 000,00 5 600,00 33 600,00 50 € Business Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDLH2AMATA0310000 8 30 500,00 6 100,00 36 600,00 80 € Business Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 29 416,67 5 883,33 35 300,00 90 € SL Limited Limited Blue dCi 150 - 19 120 RFDLH2A76TA0510000 8 27 416,67 5 483,33 32 900,00 50 € Limited Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDLH2AMATA0310000 8 29 916,67 5 983,33 35 900,00 80 € Limited Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 28 833,33 5 766,67 34 600,00 90 € Intens Intens Blue dCi 150 - 19 120 RFDLH2A76TA0510000 8 29 666,67 5 933,33 35 600,00 50 € Intens Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDLH2AMATA0310000 8 32 166,67 6 433,33 38 600,00 80 € Intens Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDLH2ALATA0210000 11 34 250,00 6 850,00 41 100,00 140 € Intens Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 30 916,67 6 183,33 37 100,00 90 € Intens Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDLF2M1BTA0910000 13 32 000,00 6 400,00 38 400,00 3 756 € Business Intens Business Intens Blue dCi 150 - 19 120 RFDLH2A76TA0510000 8 30 000,00 6 000,00 36 000,00 50 € Business Intens Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDLH2AMATA0310000 8 32 500,00 6 500,00 39 000,00 80 € Business Intens Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDLH2ALATA0210000 11 34 583,33 6 916,67 41 500,00 140 € Business Intens Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 31 250,00 6 250,00 37 500,00 90 € Business Intens Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDLF2M1BTA0910000 13 32 333,33 6 466,67 38 800,00 3 756 € SL S-Edition S-Edition Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDLH2ALATA0210000 11 37 333,33 7 466,67 44 800,00 140 € S-Edition TCe 225 EDC FAP - 19 164 RFDLF2M1BTA0910000 13 35 250,00 7 050,00 42 300,00 3 756 € Initiale Paris Initiale Paris Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDLH2ALATA0210000 11 38 916,67 7 783,33 46 700,00 140 € Initiale Paris Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDLF2M1BTA0910000 13 36 666,67 7 333,33 44 000,00 3 756 € Initiale Paris Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDLF2NCBTA0810000 8 35 583,33 7 116,67 42 700,00 90 € Options TALISMAN Affichage Tête Haute 416,67 83,33 500,00 Lecteur CD dans boîte à gants (Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens et S-Edition) 83,33 16,67 100,00 Roue de secours galette (Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens et S-Edition) 125,00 25,00 150,00 Jantes alliage 19'' Alizarine (sur Intens, Business Intens et S-Edition) 583,33 116,67 700,00 Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum électrique (Sur Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens, S-Edition, 1 000,00 200,00 1 200,00 Initiale Paris) Pack Protection (Caméra de recul, Avertisseur d'angles morts) (Sur Zen) 500,00 100,00 600,00 Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse adaptatif, Freinage actif d'urgence, Alerte Distance Sécurité) (sur Zen, Business et SL 708,33 141,67 850,00 Limited) Pack Visio System (Commutation automatique des feux de route/croisement, Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux, 416,67 83,33 500,00 Alerte de franchissement de lignes) (Sur Zen, Business et SL Limited) Pack Hiver (Lave-Phares, Buses de lave-glace chauffantes, Volant chauffant) (Sur Business, SL Limited, Intens, Business Intens, S- 291,67 58,33 350,00 Edition Initiale Paris) Bose Surround System (sur Intens et Business Intens et S-Edition) 666,67 133,33 800,00 Pack Cuir Riviera Brun ou Noir Titane ou Gris Clair (Sellerie cuir, sièges avant chauffants/ventilés àréglages électriques) (Sur Intens, 2 083,33 416,67 2 500,00 Business Intens et S-Edition) Pack City (Caméra de recul, Avertisseur angles morts, Easy Park Assist, Ouverture mains libres du coffre) (Sur Intens) 1 058,33 211,67 1 270,00 Pack City Business (Caméra de recul, Easy Park Assist, Ouverture mains libres du coffre) (Sur Business Intens et S-Edition) 1 058,33 211,67 1 270,00 Pack 4CONTROL (Châssis 4CONTROL à 4 roues directric es, Amortissement piloté) (Sur Intens, Business Intens et S-Edition) 1 250,00 250,00 1 500,00 Peinture métalisée 616,67 123,33 740,00 Peinture métalisée spéciale (Blanc Nacré toutes versions, Noir Améthyste sur Initiale Paris uniquement) 783,33 156,67 940,00 R-LINK 2 (sur ZEN) : Système de Navigation avec Cartographie Europe 500,00 100,00 600,00 Sièges avant chauffants (Sur Business, SL Limited, Business, Business Intens, S-Edition) 166,67 33,33 200,00 TALISMAN ESTATE #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Zen Zen Blue dCi 150 - 19 120 RFDKH2A76TA0510000 8 28 083,33 5 616,67 33 700,00 50 € Zen TCe 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 29 500,00 5 900,00 35 400,00 90 € Business Business Blue dCi 150 - 19 120 RFDKH2A76TA0510000 8 29 000,00 5 800,00 34 800,00 50 € Business Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDKH2AMATA0310000 8 31 500,00 6 300,00 37 800,00 80 € Business Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 30 416,67 6 083,33 36 500,00 90 € SL Limited Limited Blue dCi 150 - 19 120 RFDKH2A76TA0510000 8 28 416,67 5 683,33 34 100,00 50 € Limited Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDKH2AMATA0310000 8 30 916,67 6 183,33 37 100,00 80 € Limited Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 29 833,33 5 966,67 35 800,00 90 € Intens Intens Blue dCi 150 - 19 120 RFDKH2A76TA0510000 8 30 833,33 6 166,67 37 000,00 50 € Intens Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDKH2AMATA0310000 8 33 333,33 6 666,67 40 000,00 80 € Intens Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDKH2ALATA0210000 11 35 416,67 7 083,33 42 500,00 140 € Intens Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 32 083,33 6 416,67 38 500,00 90 € Intens Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDKF2M1BTA0910000 13 33 166,67 6 633,33 39 800,00 3 756 € SL S-Edition S-Edition Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDKH2ALATA0210000 11 38 500,00 7 700,00 46 200,00 140 € S-Edition TCe 225 EDC FAP - 19 164 RFDKF2M1BTA0910000 13 36 416,67 7 283,33 43 700,00 3 756 € Business Intens Business Intens Blue dCi 150 - 19 120 RFDKH2A76TA0510000 8 31 166,67 6 233,33 37 400,00 50 € Business Intens Blue dCi 160 EDC - 19 126 RFDKH2AMATA0310000 8 33 666,67 6 733,33 40 400,00 80 € Business Intens Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDKH2ALATA0210000 11 35 750,00 7 150,00 42 900,00 140 € Business Intens Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 32 416,67 6 483,33 38 900,00 90 € Business Intens Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDKF2M1BTA0910000 13 33 500,00 6 700,00 40 200,00 3 756 € Initiale Paris Initiale Paris Blue dCi 200 EDC - 19 130 RFDKH2ALATA0210000 11 40 083,33 8 016,67 48 100,00 140 € Initiale Paris Tce 225 EDC FAP - 19 164 RFDKF2M1BTA0910000 13 37 833,33 7 566,67 45 400,00 3 756 € Initiale Paris Tce 160 EDC FAP - 19 128 RFDKF2NCBTA0810000 8 36 750,00 7 350,00 44 100,00 90 € Options TALISMAN ESTATE Affichage Tête Haute 416,67 83,33 500,00 Lecteur CD dans boîte à gants (Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens et S-Edition) 83,33 16,67 100,00 Roue de secours galette (Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens et S-Edition) 125,00 25,00 150,00 Jantes alliage 19'' Alizarine (sur Intens, Business Intens et S-Edition) 583,33 116,67 700,00 Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum électrique (Sur Zen, Business, SL Limited, Intens, Business Intens, S-Edition, 1 000,00 200,00 1 200,00 Initiale Paris) Pack Protection (Caméra de recul, Avertisseur d'angles morts) (Sur Zen) 500,00 100,00 600,00 Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse adaptatif, Freinage actif d'urgence, Alerte Distance Sécurité) (sur Zen, Business et SL 708,33 141,67 850,00 Limited) Pack Visio System (Commutation automatique des feux de route/croisement, Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux, 416,67 83,33 500,00 Alerte de franchissement de lignes) (Sur Zen, Business et SL Limited) Pack Hiver (Lave-Phares, Buses de lave-glace chauffantes, Volant chauffant) (Sur Business, SL Limited, Intens, Business Intens, S- 291,67 58,33 350,00 Edition Initiale Paris) Bose Surround System (sur Intens et Business Intens et S-Edition) 666,67 133,33 800,00 Pack Cuir Riviera Brun ou Noir Titane ou Gris Clair (Sellerie cuir, sièges avant chauffants/ventilés àréglages électriques) (Sur Intens, 2 083,33 416,67 2 500,00 Business Intens et S-Edition) Pack City (Caméra de recul, Avertisseur angles morts, Easy Park Assist, Ouverture mains libres du hayon) (Sur Intens) 1 225,00 245,00 1 470,00 Pack City Business (Caméra de recul, Easy Park Assist, Ouverture mains libres du coffre) (Sur Business Intens et S-Edition) 1 225,00 245,00 1 470,00 Pack 4CONTROL (Châssis 4CONTROL à 4 roues directric es, Amortissement piloté) (Sur Intens, Business Intens et S-Edition) 1 250,00 250,00 1 500,00 Peinture métalisée 616,67 123,33 740,00 Peinture métalisée spéciale (Blanc Nacré toutes versions, Noir Améthyste sur Initiale Paris uniquement) 783,33 156,67 940,00 R-LINK 2 (sur ZEN) : Système de Navigation avec Cartographie Europe 500,00 100,00 600,00 Sièges avant chauffants (Sur Business, SL Limited, Business, Business Intens, S-Edition) 166,67 33,33 200,00 #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Nouvel ESPACE Initiale Paris Initiale Paris Blue dCi 200 EDC 139 RFCJD2ALATA0405000 11 46 416,67 9 283,33 55 700,00 613 € Options Nouvel ESPACE Pack 7 places (Configuration 7 places, Climatisation additionnelle) Modifie le Type Mine 1 250,00 250,00 1 500,00 Pack Hiver (Pare-Brise chauffant, sièges arrière latéraux chauffant, lave-phares, Volant Chauffant) 583,33 116,67 700,00 Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique 1 000,00 200,00 1 200,00 Peinture métallisée 616,67 123,33 740,00 Peinture métallisée spéciale (Blanc Nacré et Noir Améthyste) 783,33 156,67 940,00 Pneus anti-crevaison (le véhicule est équipé de 4 pneumatiques anti-crevaison, en remplacement de l'option Roue de secours) 125,00 25,00 150,00 KOLEOS Life Life Blue dCi 150 X-Tronic 143 RZGHH2A7XTA1100000 8 28 541,67 5 708,33 34 250,00 953 € Zen Zen Blue dCi 150 X-Tronic 143 RZGHH2A7XTA1100000 8 30 541,67 6 108,33 36 650,00 953 € Zen Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i 150 RZGHH4ANXTA1200000 11 33 875,00 6 775,00 40 650,00 1 613 € Intens Intens Blue dCi 150 X-Tronic 143 RZGHH2A7XTA1100000 8 33 250,00 6 650,00 39 900,00 953 € Intens Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i 150 RZGHH4ANXTA1200000 11 36 583,33 7 316,67 43 900,00 1 613 € Initiale Paris Initiale Paris Blue dCi 150 X-Tronic 143 RZGHH2A7XTA1100000 8 35 583,33 7 116,67 42 700,00 953 € Initiale Paris Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i 150 RZGHH4ANXTA1200000 11 38 916,67 7 783,33 46 700,00 1 613 € Options KOLEOS Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et Alerte de franchissement de ligne), (sur Zen) 500,00 100,00 600,00 Hayon motorisé avec ouverture mains libres. A partir d'Intens. 375,00 75,00 450,00 Pack Hiver 1 (Pare-Brise Chauffant, Sièges avant chauffants, Lave-Phares, Volant chauffant). (sur Zen) 333,33 66,67 400,00 Pack Hiver 2 (Pare-Brise Chauffant, Sièges arrièrechauffant, Lave-Phares, Volant chauffant). (sur Intens, IP) 333,33 66,67 400,00 Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique (sur Zen, Intens et Initiale Paris) 1 000,00 200,00 1 200,00 Sellerie Cuir Riviera Gris Sable Clair (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie Cuir Riviera Marron Sienne (sur Intens) 0,00 0,00 0,00 Sellerie Cuir Nappa Gris Sable Clair (sur Initiale Paris) 0,00 0,00 0,00 Aide au parking arrière (sur Life) 250,00 50,00 300,00 Caméra de recul (sur Zen) 250,00 50,00 300,00 Bose Surround System avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control 666,67 133,33 800,00 Peinture métallisée 616,67 123,33 740,00 Peinture métallisée spéciale ( Blanc Perle ; Noir Améthyste sur Initiale Paris uniquement) 783,33 156,67 940,00 DACIA Logan Access Access Sce 75 -20 112 SD04ESJD5DA190M500 4 6 791,67 1 358,33 8 150,00 0 € Essentiel Essentiel SCe 75 -20 112 SD04ESJD5DA190M500 4 7 841,67 1 568,33 9 410,00 0 € Essentiel TCe 90 -20 115 SD04ESAC5DA1A0M500 5 8 883,33 1 776,67 10 660,00 0 € Essentiel Blue dCi 75 -20 94 SD04DSJW5DA1C0M500 4 9 966,67 1 993,33 11 960,00 0 € Confort Confort Sce 75 -20 112 SD04ESJD5DA190M500 4 8 758,33 1 751,67 10 510,00 0 € Confort TCe 90 -20 115 SD04ESAC5DA1A0M500 5 9 800,00 1 960,00 11 760,00 0 € Confort Blue dCi 75 -20 94 SD04DSJW5DA1C0M500 4 10 883,33 2 176,67 13 060,00 0 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Confort Blue dCi 95 -20 94 SD04DSJL5DA1D0M500 5 11 383,33 2 276,67 13 660,00 0 € Options Nouvelle DACIA Logan Accoudoir avant (sur Lauréate) 83,33 16,67 100,00 Aide au parking arrière (sur Lauréate) 166,67 33,33 200,00 Caméra de recul et radars de recul (implique Media Nav Evolution) (sur Lauréate) 333,33 66,67 400,00 Cartographie Europe de l'Ouest (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 Climatisation manuelle (sur Ambiance) 750,00 150,00 900,00 Climatisation automatique (sur Lauréate) 200,00 40,00 240,00 Lève-vitres arrière électriques (sur Lauréate) 125,00 25,00 150,00 MEDIA NAV Evolution (sur Ambiance, Lauréate) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (sur Ambiance, Lauréate) 416,67 83,33 500,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Ambiance, Lauréate) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours + cric (sauf version GPL) / Roue de secours galette (Blue dCi) 108,33 21,67 130,00 Sellerie cuir (sur Lauréate) 500,00 100,00 600,00 DACIA Logan MCV Access Access SCe 75 -20 112 SD07ESJD5DA190M500 4 7 708,33 1 541,67 9 250,00 0 € Essentiel Essentiel SCe 75 -20 112 SD07ESJD5DA190M500 4 9 300,00 1 860,00 11 160,00 0 € Essentiel TCe 90 -20 115 SD07ESAC5DA1A0M500 5 10 341,67 2 068,33 12 410,00 0 € Essentiel Blue dCi 75 -20 94 SD07DSJW5DA1C0M500 4 11 425,00 2 285,00 13 710,00 0 € Essentiel Blue dCi 95 -20 94 SD07DSJL5DA1D0M500 5 11 925,00 2 385,00 14 310,00 0 € Stepway Stepway TCe 90 -20 115 SD07EVAC5DA1A0M500 5 11 633,33 2 326,67 13 960,00 0 € Stepway Blue dCi 95 -20 99 SD07DVJL5DA1E0M500 5 13 216,67 2 643,33 15 860,00 0 € Options DACIA Logan MCV Accoudoir avant (sur Stepway) 83,33 16,67 100,00 Caméra de recul (sur Stepway) 166,67 33,33 200,00 Cartographie Europe de l'Ouest (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 MEDIA NAV Evolution (sur Silverline) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (sur Silverline, Stepway) 416,67 83,33 500,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Silverline) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours + cric (sauf version GPL) / Roue de secours galette (Blue dCi) 108,33 21,67 130,00 Sellerie cuir (sur Stepway) 500,00 100,00 600,00 Climatisation automatique (sur stepway) 200,00 40,00 240,00 DACIA Sandero Access Essentiel Essentiel Sce 75 -20 112 SD05ESJD5DA190M500 4 7 991,67 1 598,33 9 590,00 0 € Essentiel Blue dCi 75 -20 94 SD05DSJW5DA1C0M500 4 10 158,33 2 031,67 12 190,00 0 € Confort Sce 75 -20 112 SD05ESJD5DA190M500 4 8 908,33 1 781,67 10 690,00 0 € Confort TCe 90 -20 115 SD05ESAC5DA1A0M500 5 9 991,67 1 998,33 11 990,00 0 € Confort Blue dCi 75 -20 94 SD05DSJW5DA1C0M500 4 11 075,00 2 215,00 13 290,00 0 € Confort Blue dCi 95 -20 94 SD07DSJL5DA1D0M500 5 11 575,00 2 315,00 13 890,00 0 € Urban Stepway Urban Stepway Sce 75 -20 112 SD05ESJD5DA190M500 4 9 241,67 1 848,33 11 090,00 0 € Stepway Stepway TCe 90 -20 115 SD05ESAC5DA1A0M500 5 10 908,33 2 181,67 13 090,00 0 € #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Stepway Blue dCi 95 -20 99 SD05DSJL5DA1D0M500 5 12 491,67 2 498,33 14 990,00 0 € Options DACIA Sandero Accoudoir avant (sur Lauréate et Stepway) 83,33 16,67 100,00 Aide au parking arrière (sur Lauréate) 166,67 33,33 200,00 Caméra de recul et radars de recul (implique Media Nav Evolution) (sur Lauréate) 333,34 66,66 400,00 Caméra de recul (implique Media Nav Evolution) (sur Stepway) 166,67 33,33 200,00 Cartographie Europe de l'Ouest (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 Climatisation manuelle (sur Ambiance) 750,00 150,00 900,00 Climatisation automatique (sur stepway uniquement) 200,00 40,00 240,00 Lève-vitres arrière électriques (sur Lauréate) 125,00 25,00 150,00 Media Nav Evolution (sur Ambiance, Lauréate) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (hors Bleu Azurite) (sur Ambiance, Lauréate, Stepway) 416,67 83,33 500,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Ambiance, Lauréate) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours + cric (sauf version GPL) / Roue de secours galette (Blue dCi) 108,33 21,67 130,00 Sellerie cuir (sur Lauréate, Stepway) 500,00 100,00 600,00 Stripping Latéral de porte Techroad (Disponible uniquement sur SL Techroad) 50,00 10,00 60,00 Options Urban Stepway" Roue de secours + cric 108,33 21,67 130,00 Peinture métallisée 416,67 83,33 500,00 DACIA Dokker Essentiel TCe 100 FAP Essentiel 134 SD00ESNU6DA030M500 6 11 083,33 2 216,67 13 300,00 300 € Essentiel TCe 130 FAP 138 SD00ESNE6DA040M500 7 11 750,00 2 350,00 14 100,00 540 € Essentiel Blue dCi 75 112 SD00DSJW6DE00M5000 4 12 541,67 2 508,33 15 050,00 0 € Essentiel Blue dCi 95 113 SD00DSJL6DE00M5000 5 12 958,33 2 591,67 15 550,00 0 € Stepway TCe 130 FAP Stepway 138 SD00EVNE6DA040M500 7 12 916,67 2 583,33 15 500,00 540 € Stepway Blue dCi 95 116 SD00DVJL6DE00M5000 5 14 125,00 2 825,00 16 950,00 0 € Options DACIA Dokker Porte latérale gauche coulissante (sur Essentiel) 250,00 50,00 300,00 Pack Confort * (sur Essentiel) 375,00 75,00 450,00 Pack Confort Plus * (sur Essentiel) 500,00 100,00 600,00 Radars de recul (sur Essentiel ) 166,67 33,33 200,00 Caméra de recul (sur Stepway) 166,67 33,33 200,00 Barres de toit longitudinales noires (Dokker, Essentiel) 75,00 15,00 90,00 Capucine (sur Dokker) 83,33 16,67 100,00 Cartographie Europe de l'Ouest (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 15'' Nepta (sur Essentiel) 375,00 75,00 450,00 Jantes alliage 16'' Altica noires diamantées (sur Stepway) 375,00 75,00 450,00 MEDIA NAV Evolution (sur Essentiel) 250,00 50,00 300,00 Pack style* (sur Essentiel) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (sur Essentiel, Stepway) 416,67 83,33 500,00 Projecteurs antibrouillard (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours + cric 108,33 21,67 130,00 Sièges avant chauffants (sur Stepway) 166,67 33,33 200,00 * Pack Style : rétroviseurs électrique, boucliers ton caisse, projecteurs antibrouillard, barres de toit longitudinales) * Pack Confort :porte latérale gauche coulissante + volant et siège conducteur réglables hauteur * Pack Confort Plus : Pack Confort + accoudoir conducteur + rétroviseur enfant #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE DACIA Lodgy 5 places Essentiel 134 SD0JESNU6DA010M500 6 Essentiel TCe 100 FAP - 5 places 11 583,33 2 316,67 13 900,00 300 € Essentiel TCe 130 FAP - 5 places 134 SD0JESNE6DA020M500 7 12 250,00 2 450,00 14 700,00 300 € Essentiel Blue dCi 95 - 5 places 109 SD0JDSJL6DA000M500 5 13 125,00 2 625,00 15 750,00 0 € Essentiel Blue dCi 115 - 5 places 109 SD0JDSJT6DB000M500 6 13 791,67 2 758,33 16 550,00 0 € Stepway 134 SD0JEVNE6DA020M500 7 Stepway TCe 130 FAP - 5 places 13 166,67 2 633,33 15 800,00 300 € Stepway Blue dCi 115 - 5 places 109 SD0JDVJT6DB000M500 6 14 708,33 2 941,67 17 650,00 0 € DACIA Lodgy 7 places Essentiel 134 SD0JESNU6DA010M700 6 Essentiel TCe 100 FAP - 7 places 12 083,33 2 416,67 14 500,00 300 € Essentiel TCe 130 FAP - 7 places 134 SD0JESNE6DA020M700 7 12 750,00 2 550,00 15 300,00 300 € Essentiel Blue dCi 95 - 7 places 109 SD0JDSJL6DA000M700 5 13 625,00 2 725,00 16 350,00 0 € Essentiel Blue dCi 115 - 7 places 109 SD0JDSJT6DB000M700 6 14 291,67 2 858,33 17 150,00 0 € Stepway 134 SD0JEVNE6DA020M700 7 Stepway TCe 130 FAP - 7 places 13 666,67 2 733,33 16 400,00 300 € Stepway Blue dCi 115 - 7 places 109 SD0JDVJT6DB000M700 6 15 208,33 3 041,67 18 250,00 0 € Options DACIA Lodgy 5 et 7 places Radars de recul (sur Essentiel) 166,67 33,33 200,00 Caméra de recul (Stepway) 166,67 33,33 200,00 Cartographie Europe de l'Ouest (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 15'' Nepta (sur Essentiel) 375,00 75,00 450,00 Jantes alliage 16'' Altica noires diamantées (sur Stepway) 375,00 75,00 450,00 MEDIA NAV Evolution (sur Essentiel) 250,00 50,00 300,00 Pack Confort * (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Pack Confort Plus * (sur Essentiel) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (sur Essentiel et Stepway) 416,67 83,33 500,00 Projecteurs antibrouillard (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours + cric ** 108,33 21,67 130,00 Sièges avant chauffants (sur Stepway) 166,67 33,33 200,00 * Pack Confort : réglage en hauteur du volant, siège conducteur et ceintures de sécurité avant * Pack Confort Plus : Pack Confort + Accoudoir conducteur + miroir de surveillance enfant (+3e prise 12V si 7 places) DACIA Duster Access Access TCe 100 4x2 2019 121 SRDHE2MT5DA120M00E 5 10 408,33 2 081,67 12 490,00 55 € Access Blue dCi 95 4x2 2019 108 SRDHD2AF6DA1C0M000 5 12 416,67 2 483,33 14 900,00 0 € Essentiel Essentiel TCe 100 4x2 2019 121 SRDHE2MT5DA120M00E 5 12 291,67 2 458,33 14 750,00 55 € Essentiel TCe 130 FAP 4x2 2019 135 SRDHE2MF6DA1J0M00E 7 13 791,67 2 758,33 16 550,00 353 € Essentiel TCe 130 FAP 4x4 2019* 140 SRDHE4MF6DA1G0M00E 7 15 458,33 3 091,67 18 550,00 690 € Essentiel Blue dCi 95 4x2 2019 108 SRDHD2AF6DA1C0M000 5 14 000,00 2 800,00 16 800,00 0 € Essentiel Blue dCi 115 4x2 2019 108 SRDHD2AD6DA1D0M000 6 14 500,00 2 900,00 17 400,00 0 € Essentiel Blue dCi 115 4x4 2019 118 SRDHD4AD6DA1K0M000 6 16 166,67 3 233,33 19 400,00 40 € Confort #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Confort TCe 100 4x2 2019 121 SRDHE2MT5DA120M00E 5 13 208,33 2 641,67 15 850,00 Confort TCe 130 FAP 4x2 2019 135 SRDHE2MF6DA1J0M00E 7 14 708,33 2 941,67 17 650,00 353 € Confort TCe 130 FAP 4x4 2019* 140 SRDHE4MF6DA1G0M00E 7 16 375,00 3 275,00 19 650,00 690 € Confort TCe 150 FAP 4x2 2019 135 SRDHE2M36DA1H0M00E 8 15 125,00 3 025,00 18 150,00 353 € Confort TCe 150 FAP 4x4 2019* 140 SRDHE4M36DA1L0M00E 8 16 791,67 3 358,33 20 150,00 690 € Confort Blue dCi 115 4x2 2019 108 SRDHD2AD6DA1D0M000 6 15 416,67 3 083,33 18 500,00 0 € Confort Blue dCi 115 4x4 2019 118 SRDHD4AD6DA1K0M000 6 17 083,33 3 416,67 20 500,00 40 € Prestige Prestige TCe 100 4x2 2019 121 SRDHE2MT5DA120M00E 5 14 125,00 2 825,00 16 950,00 Prestige TCe 130 FAP 4x2 2019 135 SRDHE2MF6DA1J0M00E 7 15 625,00 3 125,00 18 750,00 353 € Prestige TCe 130 FAP 4x4 2019* 140 SRDHE4MF6DA1G0M00E 7 17 291,67 3 458,33 20 750,00 690 € Prestige TCe 150 FAP 4x2 2019 135 SRDHE2M36DA1H0M00E 8 16 041,67 3 208,33 19 250,00 353 € Prestige TCe 150 FAP 4x4 2019* 140 SRDHE4M36DA1L0M00E 8 17 708,33 3 541,67 21 250,00 690 € Prestige Blue dCi 115 4x2 2019 108 SRDHD2AD6DA1D0M000 6 16 333,33 3 266,67 19 600,00 0 € Prestige Blue dCi 115 4x4 2019 118 SRDHD4AD6DA1K0M000 6 18 000,00 3 600,00 21 600,00 40 € *: Commercialisation ultérieure Options DACIA Nouveau Duster Avertisseur d'angles morts (sur Confort, Prestige) 166,67 33,33 200,00 Barres de toit longitudinales noires (sur Access) 75,00 15,00 90,00 Carte mains libres (sur Prestige) 166,67 33,33 200,00 Cartographie Europe de l'Ouest (sur Essentiel, Confort, Prestige) (implique Media Nav Evolution) 83,33 16,67 100,00 Jantes alliage 16'' Cyclades (sur Essentiel) 375,00 75,00 450,00 Jantes alliage 16'' Cyclades (sur Prestige) -125,00 -25,00 -150,00 Media Nav Evolution (sur Confort) 250,00 50,00 300,00 Pack Navigation (sur Essentiel) (1) 458,33 91,67 550,00 Pack City (sur Confort) (2) 416,67 83,33 500,00 Pack City Plus (sur Confort) (3) 750,00 150,00 900,00 Pack City Plus (sur Prestige) (3) 333,33 66,67 400,00 Pack Confort (sur Confort) (4) 125,00 25,00 150,00 Pack Look Extérieur (sur Confort) (5) 250,00 50,00 300,00 Peinture métallisée (sur Essentiel, Confort, Prestige) 416,67 83,33 500,00 Projecteurs antibrouillard (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Régulateur et limiteur de vitesse (sur Essentiel) 125,00 25,00 150,00 Roue de secours 16'' + cric (6) 108,33 21,67 130,00 Roue de secours 16'' galette + cric (7) 108,33 21,67 130,00 Sellerie cuir (sur Confort, Prestige) 500,00 100,00 600,00 Sièges avant chauffants (sur Confort, Prestige) 166,67 33,33 200,00 Pack Navigation : Media Nav Evolution + Régulateur/Limiteur de Vitesse + Volant Soft Feel Pack City : Media Nav Evolution + Caméra de recul Pack City Plus : Media Nav Evolution (en série suir Prestige) + Caméra Multivues + Avertisseur d'angles morts Pack Confort : Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir, tiroir de rangement sous siège passager avant Pack Look Extérieur : Skis, barres de toit et coques de rétroviseurs dark metal, vitres arrières surteintées Uniquement disponible avec les motorisations Blue dCi 4x2 Non disponible avec la motorisation ECO-G (GPL) Nouveau TRAFIC Combi Life Life L1 dCi 120 S&S - 8 places 141 JLJM9RMN6TAN100B30 7 27 250,00 5 450,00 32 700,00 773 € Life L1 Energy dCi 145 S&S - 8 places 142 JLJM9RML6TAG100B30 8 28 083,33 5 616,67 33 700,00 860 € Life L2 dCi 120 S&S - 8 places 141 JLJM9RMN6TAN142B30 7 28 250,00 5 650,00 33 900,00 773 € Life L2 Energy dCi 145 S&S - 8 places 142 JLJM9RML6TAG142B30 8 29 083,33 5 816,67 34 900,00 860 € Zen #Confidential C TARIF 2211 CO2 TYPES MINES PUISSANCE PRIX CLIENT HT T.V.A. PRIX CLIENT TTC Bonus Malus date application au 03/12/2019 FISCALE Zen L1 dCi 120 S&S - 8 places 141 JLJM9RMN6TAN100B30 7 29 083,33 5 816,67 34 900,00 773 € Zen L1 Energy dCi 145 S&S - 8 places 142 JLJM9RML6TAG100B30 8 29 916,67 5 983,33 35 900,00 860 € Zen L1 Energy dCi 145 S&S EDC - 8 places 154 JLJM9RMLATAR100B30 9 31 666,67 6 333,33 38 000,00 2 153 € Zen L1 Energy dCi 170 S&S EDC - 8 places 154 JLJM9RMMATAV100B30 10 32 500,00