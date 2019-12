Renault : 5 ETOILES EURO NCAP POUR NOUVEAU CAPTUR

05 décembre 2019

Nouveau Renault Captur obtient la note maximale, 5 étoiles, aux tests de sécurité Euro NCAP. Le leader des SUV urbains fait un sans-fautes et soigne ses occupants en offrant une sécurité active et passive au meilleur niveau.

Après son arrivée en concessions au mois de novembre, Renault est fier des résultats de Nouveau Captur aux tests de sécurité Euro NCAP. Captur passe donc l'examen avec mention très bien puisqu'il obtient 5 étoiles, la note maximale, selon le dernier protocole de tests. Nouveau Captur a prouvé toutes ses qualités en termes de sécurité pour ses occupants (adultes et enfants), pour les piétons ainsi que par son offre complète et performante d'aides à la conduite.

Basée sur la nouvelle plateforme modulaire de l'Alliance CMF-B, Nouveau Captur rejoint ainsi Nouvelle Clio (également 5 étoiles) au tableau d'honneur des véhicules les plus sûrs. Il bénéficie d'une structure de caisse optimisée, de structures de sièges revisitées et de fixations de ceintures de sécurité prévues pour un maintien optimal de tous les occupants, avec des pré-tensions pyrotechniques et des limiteurs d'efforts. Renault est ambassadeur de la technologie Fix4sure pour l'excellence de la retenue des occupants permettant d'éviter le sous-marinage. Par ailleurs, l'excellente habitabilité de Nouveau Captur permet d'installer facilement un siège enfant sur les places latérales arrière et aussi de protéger la tête en places arrière lors des chocs latéraux.

Nouveau Captur bénéficie aussi d'une dotation d'équipements de sécurité très riche : 6 airbags, ABS avec aide au freinage d'urgence, camera et radars (permettant l'assistant maintien de voie, l'alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation, l'alerte de distance de sécurité et le freinage d'urgence), régulateur/limiteur de vitesse, alerte de non bouclage de ceinture sur les cinq places, l'appel d'urgence en cas d'accident. Par ailleurs, la vision est optimisée grâce à une caméra 360°, des projecteurs avant 100% LED de série, l'allumage automatique des feux et un rétroviseur intérieur électro chromatique.

La nouvelle architecture électronique de Captur a permis de généraliser le freinage actif d'urgence avec reconnaissance des piétons, des cyclistes et des autres véhicules et de proposer l'Assistant Autoroute et Trafic, première étape vers la conduite autonome. Ces aides à la conduite sont disponibles sont déclinées en trois familles : Conduite, Parking et Sécurité. Elles constituent le label Renault EASY DRIVE. Leurs réglages sont accessibles de manière claire et intelligible à travers l'écran tactile du système multimédia Renault EASY LINK.

SUV polyvalent et modulable, Nouveau Captur propose donc, sur l'ensemble de sa gamme, le meilleur de la sécurité, réaffirmant le savoir-faire de Renault en matière de sécurité pour tous. Avec son design renouvelé, son contenu hautement technologique et l'ensemble de ses innovations, Nouveau Renault Captur offre au SUV urbain leader du marché le meilleur de la sécurité.