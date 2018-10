Renault : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Renault a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 11,484 milliard d’euros, en baisse de 6%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires diminue de 1,4 %. La croissance des immatriculations au troisième trimestre est de 2,9 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes du Groupe Renault baissent de 1,7 % sur un marché mondial qui décroit de 2,4 %. La part de marché augmente de 0,2 point par rapport à 2017 à 4%.Le Groupe Renault s'attend à ce que le marché mondial connaisse une croissance de 2 % par rapport à 2017 (précédemment +3 %). Le marché européen est attendu en hausse de plus de 1,5 % (contre +1,5 % précédemment) avec une progression de plus de 4 % (contre +2 %) pour la France.A l'international, le Brésil devrait connaître une hausse de 10 % et la Russie de plus de 10 %. La Chine devrait croître de 2 % (contre +5 %), et l'Inde de 8 %.Dans ce contexte, le Groupe Renault confirme ses objectifs, soit augmenter son chiffre d'affaires (à taux de change et périmètre constants) et maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6 %.- générer un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif.