Renault : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En raison d’une conjoncture moins favorable qu’anticipée et dans un contexte réglementaire qui nécessite des dépenses toujours accrues, le groupe Renault révise à la baisse ses objectifs annuels 2019. Ainsi, le chiffre d’affaires publié devrait être en baisse de 3 % à 4 % (objectif précédent : proche de l’an dernier à taux de change et périmètre constants) et la marge opérationnelle du groupe devrait être de l’ordre de 5 % (objectif précédent : de l’ordre de 6 %).De plus, le free cash-flow opérationnel de l'Automobile devrait être positif au second semestre mais sans garantir qu'il le sera pour l'année (objectif précédent : free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif pour l'année).Par ailleurs, la nouvelle équipe de direction dit réévaluer les objectifs du plan à moyen terme "Drive the Future".Au troisième trimestre 2019, le groupe Renault a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros contre 11,5 milliards d'euros au troisième trimestre 2018, soit une baisse de 1,6 %. A taux de change et périmètre constants, la variation aurait été de -1,4 %.