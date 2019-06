Renault : ALLIANCE VENTURES INVESTIT DANS THE MOBILITY HOUSE POUR...

Paris/Munich le 27 Juin 2019 - Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, vient d'annoncer un investissement dans The Mobility House, une entreprise technologique qui propose une plateforme pour l'intégration des batteries des véhicules au réseau électrique grâce à des solutions intelligentes de chargement, d'énergie et de stockage.

The Mobility House est le dernier ajout au portefeuille d'Alliance Ventures. Cet investissement s'inscrit dans sa stratégie en faveur des start-up à la pointe des technologies automobiles de nouvelle génération. L'entreprise The Mobility House est basée en Allemagne, en Suisse et en Californie, dans la Silicon Valley.

Alliance Ventures met à disposition des membres de l'Alliance l'écosystème d'open innovation devant leur permettre de construire la mobilité du futur, souligne François Dossa, directeur Alliance Ventures et Open innovation ; et Président d'Alliance Ventures. Le savoir-faire de The Mobility House dans les domaines de la mobilité électrique et de la transition énergétique contribuera à concrétiser l'engagement de l'Alliance en faveur des véhicules zéro émission et participera à la réalisation de notre ambition : façonner la mobilité de demain.

Les membres de l'Alliance et The Mobility House ont déjà développé plusieurs projets ensemble. En partenariat avec The Mobility House, la Nissan LEAF a, par exemple, été le premier véhicule électrique à bénéficier de la technologie dite « Vehicle-to-Grid » (V2G) en Allemagne, dans le cadre d'un projet mené au sein de la ville de Hagen. De même, en collaboration avec le Groupe Renault, The Mobility House a développé un projet de mise sur le marché du plus grand système européen de stockage stationnaire d'énergie, à partir de batteries de véhicules électriques. Cet écosystème énergétique intelligent va contribuer à faire de l'île portugaise de Porto Santo, près de Madère, la première « île intelligente » au monde.

Alliance Ventures est un investisseur idéal pour The Mobility House, se réjouit Thomas Raffeiner, fondateur et président-directeur général de The Mobility House. Nos collaborations antérieures ont démontré l'adéquation de nos visions et de nos compétences. Nous sommes ravis de pouvoir développer de nouveaux projets ensemble, au service de notre ambition commune en faveur d'un avenir énergétique durable.

Avant d'investir dans The Mobility House, Alliance Ventures avait déjà réalisé 11 autres investissements, notamment dans des start-up basées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

Les informations financières concernant l'investissement dans The Mobility House ne seront pas divulguées.

À PROPOS DE THE MOBILITY HOUSE

L'objectif de The Mobility House : façonner l'avenir de l'énergie et de la mobilité, sans émissions. Pour y parvenir, nous créons des ponts entre les secteurs de l'énergie et de l'automobile. Nos solutions intelligentes de chargement, d'énergie et de stockage permettent d'intégrer les batteries des véhicules au réseau électrique. Grâce à elles, nous favorisons le développement des énergies renouvelables, stabilisons le réseau électrique et réduisons les coûts de l'électromobilité. The Mobility House, entreprise technologique présente dans plus de 10 pays à travers le monde, a été créée en 2009 et emploie une centaine de personnes à Munich, Zurich et Sunnyvale (CA). Elle compte parmi ses client(e)s de nombreux constructeurs automobiles de premier plan, mais aussi des gestionnaires de flotte automobiles, des entreprises d'installation, des fournisseurs d'électricité et des conducteurs et conductrices de voitures électriques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mobilityhouse.com.

À PROPOS DE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

Le Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors forment la plus grande alliance automobile du monde. C'est le partenariat interculturel le plus ancien et le plus productif de l'industrie de l'automobile. Les ventes cumulées des trois partenaires ont dépassé les 10,7 millions de véhicules dans près de 200 pays en 2018. Les partenaires sont centrés sur la collaboration et l'optimisation des synergies afin d'accroître au maximum la compétitivité. Ils ont par ailleurs conclu des accords de collaboration stratégique avec d'autres constructeurs, dont Daimler (Allemagne) et Dongfeng (Chine). L'Alliance est en tête dans la fabrication de véhicules zéro émissions, et développe les services de mobilité et les technologies innovantes du véhicule autonome, connecté et abordable de demain.

www.alliance-2022.com

www.media.renault.com

www.nissan-newsroom.com

www.mitsubishi-motors.com/en/newsrelease/

À PROPOS D'ALLIANCE VENTURES

Alliance Ventures est le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, la plus grande alliance automobile du monde. Lancé en 2018 et implanté à Amsterdam, dans la Silicon Valley, à Paris, Yokohama, Pékin et Tel-Aviv, le fonds prévoit d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars durant ses cinq premières années d'existence pour développer l'open innovation. Alliance Ventures cible l'innovation tant technologique qu'en matière de business model dans les domaines : des nouvelles mobilités, de la conduite autonome, des services connectés, des véhicules électriques & de l'énergie ainsi que de l'entreprise 2.0. Bénéficiant de l'expertise et des opportunités offertes par la plus grande alliance automobile du monde, le fonds réalise des investissements stratégiques, à toutes étapes du développement d'une start-up et sert d'incubateur à de nouveaux entrepreneurs à la pointe des technologies automobiles de nouvelle génération.

www.alliance-2022.com/ventures/

