Renault : Agenda economique du mercredi 12 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 07h30 Emploi salarié / T1 (définitif) PEKIN : - Inflation / mai FRANCFORT : - 10h15 Discours de Mario Draghi à l'ouverture d'un colloque organisé par la BCE sur l'Europe centrale et orientale WASHINGTON : - 14h30 Prix à la consommation / mai - 20h00 Budget fédéral / mai SOCIÉTÉS : PARIS : - 15h00 Renault / AG - Soitec / résultats annuels (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv RENAULT 1.16% 55.72 2.14% SOITEC 2.73% 86.55 71.05%