Renault : Alliance Ventures investit dans The Mobility House

27/06/2019 | 09:25

Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, annonce un investissement dans The Mobility House, qui propose une plateforme pour l'intégration des batteries des véhicules au réseau électrique grâce à des solutions intelligentes.



Cet investissement s'inscrit dans sa stratégie en faveur des start-up à la pointe des technologies automobiles de nouvelle génération. L'entreprise The Mobility House est basée en Allemagne, en Suisse et en Californie, dans la Silicon Valley.



En collaboration avec Renault, The Mobility House a déjà développé un projet de mise sur le marché du plus grand système européen de stockage stationnaire d'énergie, à partir de batteries de véhicules électriques.



