Renault : Alliance Ventures investit dans la start-up « The Mobility House »

Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, a annoncé jeudi un investissement dans « The Mobility House », une entreprise technologique qui propose une plateforme pour l’intégration des batteries des véhicules au réseau électrique grâce à des solutions intelligentes de chargement, d’énergie et de stockage. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées." The Mobility House " est basée en Allemagne, en Suisse et en Californie, dans la Silicon Valley.Les membres de l'Alliance et " The Mobility House " ont déjà développé plusieurs projets ensemble. En partenariat avec la start-up, la Nissan LEAF a, par exemple, été le premier véhicule électrique à bénéficier de la technologie dite " Vehicle-to-Grid " (V2G) en Allemagne, dans le cadre d'un projet mené au sein de la ville de Hagen.De même, en collaboration avec le groupe Renault, " The Mobility House " a développé un projet de mise sur le marché du plus grand système européen de stockage stationnaire d'énergie, à partir de batteries de véhicules électriques. Cet écosystème énergétique intelligent va contribuer à faire de l'île portugaise de Porto Santo, près de Madère, la première " île intelligente " au monde.Avant d'investir dans " The Mobility House ", Alliance Ventures avait déjà réalisé 11 autres investissements, notamment dans des start-up basées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.