Renault : Alliance Ventures investit dans le multimodal

05/11/2018 | 16:38

Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, annonce ce jour sa participation à la dernière étape de financement de Transit, société éditrice d'une application mobile dédiée au transport multimodal.



Basée au Canada, Transit propose en effet une application qui permet de se déplacer en empruntant successivement différents modes de transport (transports publics, voiture avec chauffeur, vélo et scooter en libre-service).



'Cet investissement va permettre de soutenir les efforts déployés par Transit en faveur d'une plus grande mobilité. Il s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 'Alliance 2022' qui vise à faire de l'Alliance un leader dans les domaines des services de mobilité à la demande par véhicules robotisés', précise François Dossa, directeur Alliance Ventures et Open innovation.





