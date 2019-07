Renault : COMMUNICATION DU GROUPE RENAULT

Boulogne-Billancourt, 12 juillet 2019- Renault a, sur réquisition du Parquet de Nanterre, transmis ce jour le rapport final du cabinet Mazars portant sur RNBV. Renault coopère pleinement avec les autorités judiciaires. Le Groupe ne fera aucun commentaire sur le contenu du rapport afin de ne pas risquer de porter atteinte au bon déroulement de l'enquête et à toutes les garanties procédurales qui en découlent.

