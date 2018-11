Renault : Carlos Ghosn, la chute

Séisme dans la galaxie Renault Nissan Mitsubishi. A la Bourse de Paris, l'action Renault s'effondre de plus de 10%. C'est un article du journal japonais 'Asahi' qui a mis le feu aux poudres, ou plutôt les premières alertes tombées au sujet de l'article, suggérant que Carlos Ghosn allait être arrêté pour "violation de la réglementation boursière". Notre japonais étant très médiocre,



Nissan lâche son dirigeant



Second séisme peu avant 11h00 :



Nissan a transmis ses découvertes au parquet japonais et continue à contribuer à l'enquête. Le groupe estime que les preuves accumulées constituent une claire violation de ses principes et le CEO de Nissan, Hiroto Saikawa, va proposer au conseil de rapidement relever Ghosn et Kelly de leurs fonctions. Un épilogue incroyable pour le "golden boy" de l'automobile, longtemps salué pour avoir sauvé Nissan et redresse Renault.



Une rémunération élevée



Comme souvent dans ce type d'affaire, la première réaction est teintée d'incrédublité : Carlos Ghosn est l'un des dirigeants les mieux rémunérés du secteur. Les sommes qu'il a reçues ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour la partie émergée de l'iceberg, il suffit de se pencher sur le document de référence 2017 de Renault dans lequel il était précisé que le PDG devait voir sa rémunération 2018 baisser par rapport à 2017, compte tenu de la montée en puissance de Thierry Bolloré, nommé directeur général adjoint en février. Il n'empêche, la rémunération fixe de Carlos Ghosn serait encore de 1 million d'euros, malgré une baisse de -19% par rapport à 2017 (entre 2011 et 2017, le fixe était de 1,23 million d'euros). Quant à la rémunération variable annuelle, elle dépend de l'atteinte d'objectifs financiers et managériaux. Le PDG bénéficie aussi d'une rémunération variable de long terme.



1,23 million d'euro de salaire fixe

1,45 million d'euros de rémunération annuelle variable (0,362 million en numéraire et 1,09 million en actions perçues en différé)

4,46 millions d'euros d'actions de performance au titre de la rémunération long terme (100 00 actions dont le versement sera fonction de la présence dans l'entreprise et de certains critères de performance)

47 540 EUR de jetons de présence

5 610 EUR d'avantages en nature (complémentaire santé)

Globalement, la rémunération 2017 de Carlos Ghosn chez Renault représentait donc 7,376 millions d'euros, en intégrant les éléments ci-dessus (et une valeur comptable pour les titres non encore attribués), dont 1,636 million d'euros en numéraire. Le rapport annuel de Nissan Motor au 31 mars 2017 (l'exercice japonais étant généralement clos au 31 mars) montre que le dirigeant a reçu 1,1 milliard de yens de rémunération pour son poste de PDG de Nissan Motor, soit l'équivalent de 9,18 millions d'euros sur la base du taux de change de l'époque (119,55 JPY pour 1 EUR). Au 31 mars 2018, le montant spécifié était de 735 millions de yens pour la période avril 2017/mars 2018.



Carlos Ghosn ne perçoit pas de rémunération comme administrateur d'Avtovaz. Chez Mitsubishi Motors, sa rétribution en tant que président n'est pas nulle, mais elle n'est pas rendue publique car inférieure à 100 millions de yens, soit la limite en-deçà de laquelle la loi nipponne n'impose pas la transparence. La liste des éléments de rémunération figure dans les rapports annuels et dans la page centralisée dédiée chez Renault.



Les errements de Ghosn, s'ils sont avérés, n'ont pas forcément de retombées financières pour l'Alliance. En revanche, en matière d'image, l'effet est désastreux et risque de compliquer encore un peu plus l'organisation d'un groupe qui reposait beaucoup sur la personnalité de son dirigeant. Quant à son avenir aux commandes de Renault, il s'est considérablement assombri, même si la marque au losange n'a pas officiellement réagi.