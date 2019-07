Renault : DACIA DUSTER, NOUVEAU MOTEUR ESSENCE TCE 100

Dacia modernise sa gamme de motorisation avec le tout dernier moteur essence TCe 100 sur Duster - le C-SUV le plus vendu en France en 2019 à particulier.

En remplacement du SCe 115, ce moteur nouvelle génération apporte polyvalence et dynamisme à la conduite tout en réduisant le niveau de consommation de carburant et d'émissions de CO 2 .

Commercialisé en France depuis le 30 juillet 2019, le TCe 100 sera disponible sur Duster en finition Access et Essentiel, à partir de 12 490 € TTC.





Boulogne-Billancourt, le 31 juillet 2019 - Dacia Duster se dote du nouveau moteur TCe 100, dernier né des moteurs issus de l'Alliance. Produit à l'usine de Pitesti en Roumanie, le TCe 100 est un moteur nouvelle génération qui apporte des gains significatifs de consommation et de performance. Duster TCe 100 enregistre des réductions de 18% d'émissions de CO 2 et de consommation de carburant, par rapport au SCe 115 qu'il remplace. Et se positionne ainsi au meilleur niveau de sa catégorie en motorisation essence. Commercialisé en France depuis le 30 juillet 2019, le TCe 100 équipe les finitions Access et Essentiel de Duster à des tarifs toujours aussi abordables.

Tarifs Duster TCe 100 (prix TTC) Duster Access TCe 100 4x2 12 490 € Duster Essentiel TCe 100 4x2 14 500 €

Duster reste disponible en motorisation diesel Blue dCi 95 et Blue dCi 115 ; et en essence TCe 130 FAP et TCe 150 FAP.

TCe 100 : un moteur nouvelle génération

Doté d'une chaine de distribution, ce moteur turbo essence à injection indirecte (3 cylindres) est plus léger et plus compact. Le TCe 100 combine toutes les dernières technologies : un turbocompresseur avec soupape de décharge à commande électrique, un collecteur d'échappement partiellement intégré à la culasse, le double calage variable hydraulique de la distribution à l'admission ou encore le revêtement spécifique en acier des cylindres (Bore Spray Coating).

Moteur TCe 100 ©Pagécran

Duster TCe 100, un couple accru pour une conduite tonique

Le TCe 100 en association avec une boîte manuelle 5 rapports offre encore plus de polyvalence à la conduite, aussi bien en ville que sur route et autoroute.

Avec 100 ch (74 kW) et 160 Nm de couple, il dispose d'un meilleur rendement énergétique et d'une réactivité accrue grâce au turbo. Ce moteur assure un agrément de conduite optimal grâce à un gain de couple qui se manifeste dès les bas régimes, pour des relances plus toniques



Duster : le C-SUV le plus vendu en France en 2019

Modèle incontournable de la marque Dacia avec 1 515 000 véhicules immatriculés dans le Monde depuis 2010, Duster continue son ascension sur le segment des compactes. Cette année encore, en France avec 28 000 Duster vendus entre janvier et juin 2019, Nouveau Duster conserve la 1èreplace des C-SUV à clients particuliers !

Fiche technique Moteur TCe 100 Norme de dépollution Euro 6 Carburant Essence Puissance administrative (CV) 5 Puissance maxi kW CEE (ch) tr / min 74 (100) / 5000 Couple maxi Nm CEE (m.kg) tr / min 160 / 2750 Type d'injection Multipoint séquentielle Cylindrée (cm3) 999 Nombre cylindres / soupapes 3/12 Type de distribution Chaîne Filtres à particules Non Stop & Start Oui Protocole d'homologation WLTP Mode Eco Oui Capacité du réservoir (l) 50 Consommation en cycle mixte (L/100km) (V-Low/V-High) 5,5 5,6 Emissions de CO 2 (1) (g/km) (V-Low/V-High) 125 127 Vitesse maxi (km / h) / 0-100 km/h (s) 168 / 12,5 400 m / 1000 m D.A. (s) 18,8 / 34,3 Transmission 4x2 Type de boîte de vitesses Manuelle Nombre de rapports 5 Type de direction Direction à assistance électrique Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 10,72 Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm) (DV) 280 Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces) (T) / 9 Pneumatiques 16' (dimensions) 215 / 65 R16 Pneumatiques 17' (dimensions) 215 / 60 R17 Classe RRiso (classe résistance au roulement) A(6,5 kg/t) et B(7,5 kg/T) en 16'

B(6,9 kg/t) et B(7,5kg/t) en 17' Masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini / maxi 1191 / 1275 Masse totale roulante (MTR) 2825 Masse maximum autorisée en charge (MMAC) 1725 Charge utile (CU) (2) mini / maxi 450 / 534 Masse maximum remorquable freinée 1100 Masse maximum remorquable non freinée 630 Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de réparation/avec roue de secours selon norme ISO 3832 (dm3 VDA) 445 / 445 Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation/avec roue de secours selon norme ISO 3832 (dm3 VDA) 1478 / 1478 Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de réparation/avec roue de secours (en litres) 478 / 478 Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit de réparation/avec roue de secours (en litres) 1623 / 1623



(1) NEDC BT (2) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d'équipement minimum