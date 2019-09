Renault : DACIA REMPORTE LE PRIX DU COUT D'UTILISATION AU GRAND PRIX...

Boulogne-Billancourt, le 19 septembre - Dacia s'est vu décerner par ses clients le prix du coût d'utilisation au 12ème Grand Prix des Marques Automobiles 2019 organisé par le Journal de l'Automobile et Kantar TNS. Par coût d'utilisation, on entend : la consommation de carburant, le coût d'entretien, le coût de l'assurance et la garantie du véhicule. Les critères du prix incluent désormais la valeur à la revente. Ce prix confirme la réalité de l'expérience client. Il est la preuve que l'achat malin est et reste dans l'ADN de la marque, année après année, pour s'inscrire dans le quotidien de ses utilisateurs.

Ce prix souligne une nouvelle fois ce qui fait l'ADN et la force de la marque Dacia : l'achat malin aussi bien à l'acquisition qu'à l'utilisation. Nos véhicules sont garantis 3 ans / 100 000 km et bénéficient d'une gamme de moteurs entièrement renouvelée pour répondre aux nouvelles normes. Tout cela participe à rendre le coût d'utilisation des véhicules Dacia toujours plus compétitif, déclare Damien Delcloque, Directeur de marque Dacia France.

Après 15 ans d'existence, et plus de 5 millions de véhicules vendus dans le monde depuis le renouveau de la marque, l'expérience acquise par Dacia est chaque jour mise au service de ses clients pour proposer des véhicules simples, fiables et abordables. Fidèle à son crédo, la marque sait se concentrer sur le juste nécessaire et ainsi permettre à ses clients de se faire plaisir sans pour autant se ruiner. Une proposition qui a su fédérer année après année faisant notamment de la Sandero la voiture la plus vendue à particulier en France depuis 2016.