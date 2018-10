Renault : Dacia 'dans le top 5' des marques VP en Europe

02/10/2018 | 09:45

Le groupe Renault annonce ce jour que la marque Dacia a atteint un record de ventes sur un semestre en Europe, avec 281.206 véhicules immatriculés (+14,6%) entre janvier et fin juin.



Avec une part de marché sur le segment des véhicules particuliers de 2,9%, en hausse de 0,3 point, elle se hisse donc 'dans le top 5 des marques à particuliers' sur le Vieux Continent.



Renault indique par ailleurs que Dacia présentera au Salon automobile de Paris des nouveautés moteurs essence à injection directe intègrent dorénavant un filtre à particules, ainsi qu'un système de navigation plus puissant. Ce dernier permettra notamment l'accès aux fonctionnalités Apple Car Play et Android Auto.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.