Renault : Dacia lance un programme dédié aux 18-29 ans

09/10/2018 | 12:38

Le groupe Renault annonce ce jour le lancement de 'Bouge ! by Dacia', un programme dédié aux 18-29 ans qui doit leur permettre d'accéder plus facilement à un véhicule neuf.



Ce programme permettra ainsi aux jeunes conducteurs d'accéder à des véhicules neufs à des prix accessibles, avec des activations, services et offres dédiées.



'À l'occasion du lancement, 'Bouge ! by Dacia' propose une offre valable durant tout le mois d'octobre. Les jeunes peuvent ainsi bénéficier de 1 an d'assurance tous risques pour 1 euro supplémentaire. Cette offre limitée, dédiée aux 18-29 ans, est liée à l'achat d'une Sandero neuve', indique par ailleurs le groupe Renault.





