Renault : Esteban Ocon rejoindra Renault F1 Team

Renault F1 Team confirme qu'Esteban Ocon rejoindra Daniel Ricciardo à partir de 2020. Le duo franco-australien aura la responsabilité de participer à la dynamique de l'équipe pour sa cinquième saison.

Esteban, âgé de 22 ans, rejoindra Renault F1 Team pour un contrat de plusieurs années. Le Normand est bien connu chez Renault, ayant été pilote de réserve en 2016 et précédemment membre du programme de développement de Lotus.

Esteban a fait ses débuts en F1 en 2016 avec Manor Racing, avant de rejoindre Sahara Force India F1 Team en 2017. Il a inscrit 87 points dans sa première saison complète en F1 avec une huitième place au championnat des pilotes. En 2018, Esteban a ajouté 49 points à son compteur avant de rejoindre Mercedes AMG Petronas F1 Team en tant que pilote de réserve pour la saison 2019.

Le CV d'Esteban dans les catégories junior est aussi remarquable, avec la couronne GP3 en 2015 et le titre FIA European Formula 3 en 2014, ainsi que de nombreuses victoires en Formula Renault.

Cyril Abiteboul, Team Principal Renault F1 Team:

Nous sommes très contents de retravailler avec Esteban pour les deux prochaines saisons. Par son parcours, Esteban connait la valeur et la difficulté de la F1, l'exigence de tous les instants et la volonté sans faille qui sont nécessaires pour avoir une chance de succès. Au-delà de son talent, sa mission sera de nous faire profiter de son énergie et de son envie naturelles exacerbées par une année sans course. A nous de les inscrire dans la nouvelle dynamique dans laquelle l'équipe doit entrer. Il a montré ces dernières années sa capacité à marquer des points, un très grand professionnalisme sur et en dehors de la piste et son expérience récente en tant que pilote de réserve de la meilleure équipe actuelle sera un atout précieux pour faire progresser l'équipe toute entière. Je souhaite remercier Nico pour son extraordinaire implication et sa contribution massive aux progrès de l'écurie depuis 3 saisons. Quand Nico a décidé de nous rejoindre l'équipe était 9ème, il nous amené à la 4ème place l'an passé et lui s'est classé 7ème. L'arrivée à échéance de son contrat nous a conduit à un choix difficile tant Nico a été un pilier de cette progression. La première partie de cette saison est plus délicate mais je sais pouvoir compter sur lui pour qu'ensemble nous réussissions la seconde.

Esteban Ocon :

Mon premier sentiment est la fierté de piloter pour Renault en tant que pilote titulaire car j'ai grandi à Enstone avec Lotus puis Renault depuis 2010. J'ai beaucoup d'attaches avec cette écurie et les gens qui la composent, ce sont eux qui m'ont ouvert les portes du sport automobile de haut niveau. Mon deuxième ressenti est la reconnaissance car me donner l'opportunité de m'exprimer à nouveau en F1 au plus haut niveau dans une écurie avec de grandes ambitions est une marque de confiance à laquelle je suis très sensible. Cette confiance placée en moi pour participer à la progression de l'équipe est une pression très positive et j'ai hâte de pouvoir donner le meilleur de moi-même.