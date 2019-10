Renault : F1 Réglement 2021

31 octobre 2019

Cyril Abiteboul, Team Principal de Renault F1 Team

L'approbation des règlements financiers, techniques et sportifs 2021 par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA marque la conclusion d'un travail complet mené par la Formule 1, la FIA et les équipes. Ils confirment également la vision du nouveau propriétaire de la F1, qui souhaite un sport plus équitable, plus divertissant et durable, sans trahir l'ADN qui nous fait aimer cette discipline complexe à laquelle Renault est fidèle depuis quarante-deux ans.



En dépit de certains compromis visant à aligner les différents modèles créés par les accords Concorde actuels et ses disparités non viables, ces mesures représentent des opportunités importantes pour une équipe comme la nôtre, augmentant ainsi nos chances de réduire l'écart vers le sommet et de jouer la victoire et les titres dans des délais raisonnables. Nous continuerons à travailler ensemble pour peaufiner ces règlementations, mais le fait que les fondamentaux soient désormais confirmés nous permettra de planifier les développements nécessaires d'ici la première course de 2021.