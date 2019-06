Renault F1 Team : Grand Prix myWorld d'Autriche de Formule 1

Renault F1 Team a manqué les points lors du Grand Prix myWorld d'Autriche, Daniel Ricciardo se classant douzième juste devant Nico Hülkenberg, treizième à Spielberg ce dimanche.

Après un bon départ, Nico a gagné trois places depuis la quinzième position sur la grille avant de talonner de près le top dix. Tout espoir de rentrer dans les points s'est toutefois évanoui en fin de course, Daniel dépassant Nico pour le gain de la douzième place dans le dernier tour. Daniel avait perdu deux rangs au premier tour avant de bien revenir au fil des soixante-et-onze tours.

C'est la première fois depuis l'Espagne que l'équipe ne marque pas de points.

Parti quinzième avec des Pirelli médiums (jaune) neufs, Nico s'est arrêté au vingt-sixième tour pour passer des pneus durs (blanc) neufs.

Daniel s'est élancé depuis la douzième place avec des médiums neufs avant de chausser un train de gommes tendres neuves au quarante-sixième passage.

Nico Hülkenberg - Départ : 15e - Arrivée : 13e

« Nous ne pouvons pas nous réjouir d'un tel week-end. Nous avons rencontré plusieurs soucis avec la voiture nous compliquant la tâche aujourd'hui. Nous n'avions pas la monoplace pour jouer les points et nous n'avions pas le rythme pour tirer notre épingle du jeu en milieu ou en fin de course. Au fil des années, l'Autriche se révèle être un circuit assez particulier qui ne semble pas trop nous réussir. Nous allons mettre à profit la semaine qui arrive pour nous plonger dans les données, comprendre ce qu'il se passe et apporter des améliorations avant Silverstone. »

Daniel Ricciardo - Départ : 12e - Arrivée : 12e

« C'était vraiment un week-end difficile. C'était piégeux dès le premier tour et je me suis battu pour trouver de l'adhérence. Nous avons progressé au fil de la course, nous avons fait un relais correct en tendres sur la fin, mais c'était probablement un peu trop tard. Nous devons comprendre pourquoi le week-end était si compliqué. Il y a des choses que nous pouvons améliorer, mais je ne vais pas tout mettre sur la voiture. Je ferai aussi mon propre examen pour voir où je peux faire mieux. Quelque chose n'allait pas ce week-end et Nico partage la même impression. Nous ferons de notre mieux pour comprendre pourquoi et y remédier. »

Cyril Abiteboul, Team Principal

« Clairement, ce n'est pas un bon week-end. Même si nous avions le rythme pour être un peu plus haut sur la grille, ce circuit a exposé les faiblesses de notre voiture, similaires aux courses précédentes, mais de façon plus exacerbée ce week-end. Nous devons identifier s'il y avait quelque chose de spécifique sur les réglages ou simplement une caractéristique du châssis sur laquelle nous devons travailler. »