Renault : GROUPE RENAULT ET JMCG CRÉENT OFFICIELLEMENT UNE JOINT...

• Groupe Renault augmentera son capital social d'un milliard de RMB pour devenir l'un des principaux actionnaires de JMEV avec une participation de 50%.

Boulogne-Billancourt, le 17 juillet 2019 - Groupe Renault et Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) annoncent aujourd'hui la création officielle d'une joint-venture pour promouvoir le développement de l'industrie des véhicules électriques en Chine, suite à un premier accord signé le 20 décembre 2018. Groupe Renault va augmenter son capital social d'un milliard de RMB (environ 128,5 millions d'euros) pour devenir actionnaire de référence de JMEV avec une participation de 50%. L'entreprise a déjà terminé l'enregistrement de son permis d'exploitation.

Grâce à cette joint-venture, Groupe Renault pourra étendre son influence sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle, tandis que JMCG sera en mesure d'intégrer et d'exploiter davantage de ressources, ce qui favorisera sa croissance rapide à l'avenir.

La Chine est un marché clé pour le Groupe Renault. Ce partenariat avec JMCG dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle soutiendra notre plan de croissance en Chine et nos capacités dans le domaine des véhicules électriques. En tant que pionnier et leader sur le marché européen des véhicules électriques, nous capitaliserons sur nos dix années d'expérience en R&D, production, ventes et services dans le domaine des véhicules électriques, a déclaré François Provost,Senior Vice-président, Président de la Région Chine, Groupe Renault.

En s'associant au Groupe Renault dans des domaines tels que le développement de produits, les synergies liées à la chaîne d'approvisionnement et le contrôle de la qualité, JMEV sera en mesure d'élever sa compétitivité globale à un nouveau niveau et de pénétrer davantage le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle, a déclaré Qiu Tiangao, Président de JMCG.

Créée en 2015, JMEV est une filiale de JMCG. Après sa création, JMEV a rapidement obtenu la qualification pour fabriquer des véhicules de tourisme 100% électriques et a fait des percées rapides dans le renforcement des capacités de recherche, de la chaîne d'approvisionnement, des moyens de production et du déploiement sur le marché, formant un écosystème d'exploitation à chaîne de valeur complète en R&D, production, approvisionnement et ventes des véhicules complets et composants critiques. L'entreprise est devenue un acteur de premier plan sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle avec une production et des ventes cumulées de véhicules électriques de plus de 100 000 unités depuis 2005.

JMEV poursuit en permanence son déploiement dans les technologies du véhicule électrique ainsi que dans les domaines de la connectivité, et s'efforce de construire une gamme complète de nouveaux véhicules pour soutenir la marque EVEASY.

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100% Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile, véritable vecteur d'innovation et de notoriété.

A propos de JMCG

JMCG est un constructeur automobile renommé en Chine. En 2017, JMCG a vendu 438 000 véhicules et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 80,6 milliards de RMB. En 2018, elle est classée 88e parmi les 500 premières entreprises industrielles de Chine et 205e parmi les 500 premières entreprises chinoises. JMCG est engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers et utilitaires, ainsi que de pièces automobiles clés, l'importation et l'exportation de véhicules, le financement automobile, etc. Face à la transformation de l'industrie automobile mondiale et saisissant les opportunités qui s'offrent à elle pour devenir plus importante et plus forte, JMCG a lancé sa nouvelle stratégie de véhicules à énergie nouvelle en 2014, suivie par la création de JMEV en 2015. Aujourd'hui, ses ventes de véhicules à énergie nouvelle comptent parmi les plus importantes de ce marché en Chine.