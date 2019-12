Renault : GROUPE RENAULT INVESTIT DANS LA MICRO-MOBILITE ASSISE, ELECTRIQUE & CONNECTEE AVEC NINO ROBOTICS

03 décembre 2019

Boulogne-Billancourt, le 3 décembre 2019 - La Direction de l'Impact Social et Durable signe aujourd'hui un partenariat avec Nino Robotics, concepteur d'un nouveau type de« transporteurs personnels assis » visant à changer le regard sur les solutions de transport adaptées aux personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap. A travers cet investissement, le Groupe entend poursuivre sa mission : développer des solutions de mobilités durables et accessibles pour tous.

Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Renault apporte un soutien financier à la start-up via Mobilize Invest - société d'investissement dédiée aux projets à fort impact social dans le domaine de la mobilité - et s'engage à mettre en place un dispositif de parrainage autour de séances de travail avec ses ingénieurs (experts en batterie, motorisation, connectivité etc…). L'objectif de cet accompagnement est de contribuer au développement de Nino Robotics et en particulier de NINO4, son futur transporteur électrique, pour passer à l'échelle industrielle.

Avec NINO4, Pierre Bardina fondateur de Nino Robotics, entend proposerune solution très éloignée de celles habituellement proposées aux personnes à mobilité réduite. Outre son design très reconnaissable, épuré et coloré, ainsi que son encombrement minimal, ce « transporteur personnel assis » sera aussi connecté afin de fournir à son utilisateur différentes données comme le niveau de charge de la batterie, de vitesse et de kilométrage. Une fonction « Follow Me » permettra à un tiers de prendre en main NINO4 pour que l'utilisateur assis sur le transporteur soit guidé par celui-ci.

A ce jour, Nino Robotics a élboré et commercialise deux produits : Nino, transporteur personnel auto-balancé et One, trottinette conçue pour les fauteuils roulants.

Pierrick Cornet, Directeur de projets pour l'Alliance et mentor de Nino Robotics, a déclaré :

Electrique, connectée et accessible au plus grand nombre, la vision de la mobilité de Nino Robotics est en adéquation avec la stratégie et l'engagement social du Groupe Renault. En tant que mentor, je mets en contact, j'éclaire les liens possibles entre Nino Robotics et le monde de l'automobile, j'aide au partage d'expérience… Je suis heureux de pouvoir impulser ces échanges entre nos équipes et Nino Robotics : cela répond au souhait de nombreux collaborateurs du Groupe, dont je fais partie, de s'impliquer dans des actions à visées sociétales.

Pierre Bardina, PDG de Nino Robotics a déclaré :

Nino Robotics a été créée pour répondre aux besoins de mobilité de tous ceux et de toutes celles qui marchent peu, mal ou pas du tout. Le concept de NINO4 fait le pari de provoquer l'envie d'utiliser un petit engin électrique au design disruptif. NINO4 se pilote par toutes et tous, y compris les personnes seniors, handicapées, ou quiconque ayant des difficultés dans ses mouvements ou ses déplacements, de manière provisoire ou permanente. Parce que le design de Nino Robotics améliore significativement l'estime de soi, il a une influence très forte sur la sociabilisation de ses utilisateurs et, par rebond, sur leur moral et leur santé. Les machines créées par Nino Robotics sont des machines sociales, créatrices de mobilité, de modernité et de lien.

*****

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100% Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile, véritable vecteur d'innovation et de notoriété.

A propos de Nino Robotics

Créée en décembre 2014 Nino Robotics a été créée pour répondre aux besoins de mobilité de tous ceux et de toutes celles qui marchent peu, mal ou pas du tout. Un design fort, des technologies à la pointe et une simplicité d'utilisation font des produits Nino Robotics des solutions de mobilités uniques. La mission de de Nino Robotics est de répondre à un besoin de mobilité, mais aussi de changer les regards et de faire des déplacements quotidiens des moment de plaisir unique.

Nino Robotics a conçu et commercialise 2 produits : Nino, transporteur personnel auto-balancé et One, trottinette conçue pour les fauteuils roulants. Depuis sa création, la société a vendu plus de 400 Nino et 140 One pour un chiffre d'affaire global de près de 2,5 millions d'euros. Avec NINO4, Nino Robotics prend un tournant en entrant dans le monde la MaaS, et de la micro-mobilité