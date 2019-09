Renault : Grand Prix Heineken d'Italie de Formule 1 2019...

Renault F1 Team a enregistré son plus gros total de points depuis son retour en Formule 1 en 2016 avec la quatrième place de Daniel Ricciardo juste devant Nico Hülkenberg au Grand Prix Heineken d'Italie disputé à Monza.

L'équipe engrange vingt-deux unités en plaçant ses deux voitures dans le quinté de tête en Italie pour signer son meilleur score sur un week-end de course depuis la victoire de Fernando Alonso au Grand Prix du Japon en 2008.

Daniel s'offre son meilleur résultat avec les couleurs Renault en se classant quatrième tandis que Nico égale sa plus belle performance avec l'écurie en terminant cinquième.

Nico avait réalisé le meilleur envol à Monza en dépassant Daniel à l'extérieur du deuxième virage, puis Sebastian Vettel au quatrième, pour se hisser au quatrième rang.

Vettel a répliqué peu après avant que Daniel ne prenne l'avantage sur Nico dans la ligne droite des stands. Tous les deux ont regagné une position après le tête-à-queue de Vettel.

Nico s'est arrêté le premier au trentième passage pour chausser des pneus médiums, un tour avant Daniel sur une stratégie similaire. L'Australien a ensuite pu gérer sa course pendant que Nico défendait sa cinquième place jusqu'au drapeau à damier.

Nico Hülkenberg - Départ : 6e - Arrivée : 5e

« Je suis très heureux de ce résultat. Il fait du bien et j'espère qu'il nous donnera de l'élan pour les sept dernières courses. L'équipe le mérite, car cette année a été compliquée avec des résultats difficiles et des moments durs. C'est une belle récompense pour tous ceux qui travaillent d'arrache-pied. J'ai connu un dimanche assez simple. J'ai pris un bon départ avec deux dépassements et j'ai réussi à garder une bonne position de piste. Il fallait donc la conserver, ne commettre aucune erreur et rester calme. J'avais un peu de pression sur la fin, mais je suis parvenu à repousser les attaques. Tout ou presque était sous contrôle et c'est un excellent résultat d'équipe avec Daniel juste devant moi ! »

Daniel Ricciardo - Départ : 5e - Arrivée : 4e

« Nous le méritions. J'égale le meilleur résultat de ma carrière à Monza et c'est génial de le faire avec Renault. J'ai vu les batailles devant et je me suis dit que nous pourrions avoir une belle occasion de marquer de gros points. Je suis vraiment content pour l'équipe et moi. Signer le meilleur résultat comptable de l'écurie depuis son retour en F1 en terminant quatrième et cinquième sur un circuit typé 'moteur' fait honneur à Renault et aux efforts fournis. Le rythme de course était excellent et c'est une superbe récompense pour toute l'équipe. Ce résultat était attendu depuis longtemps, donc je m'en réjouis ! »

Cyril Abiteboul, Team Principal

« Le résultat d'aujourd'hui est non seulement le meilleur résultat d'ensemble de l'équipe depuis son retour en Formule 1, mais une nouvelle démonstration après Montréal et Spa des progrès évidents de l'écurie, notamment du côté des groupes propulseurs si ouvertement critiqués dans le passé. C'est la preuve que tout se passe bien avec un package compétitif. C'est également une invitation à répéter ce type d'émotions dans une saison loin d'avoir été facile. Nos pilotes ont montré ce dont ils étaient capables avec une voiture compétitive. Ils ont été remarquables tout au long de la course, y compris dans des situations piégeuses. Ce résultat est bon pour l'équipe, car nous savons aussi que des circuits où nous serons moins compétitifs sont encore à venir cette année, mais nous en profitons volontiers pour le moment. »