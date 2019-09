Renault : Grand Prix VTB de Russie de Formule 1 2019

Renault F1 Team a sauvé un point d'un difficile Grand Prix VTB de Russie avec la dixième place de Nico Hülkenberg sous le damier. Daniel Ricciardo a été contraint à l'abandon au vingt-cinquième tour après avoir subi d'importants dégâts sur sa monoplace lors d'un incident au premier tour.

La course s'annonçait prometteuse pour l'équipe puisque Nico et Daniel étaient respectivement sixième et dixième sur la grille. L'Allemand a perdu trois positions lors d'un départ compliqué avant d'être évincé du top dix après un premier arrêt plutôt lent. La malchance persistait lorsqu'une voiture de sécurité virtuelle (VSC) permettait à d'autres pilotes de s'arrêter et de remonter, mais Nico s'est ensuite battu pour se hisser jusqu'au dixième rang.

Daniel était impliqué dans l'accrochage survenu au quatrième virage du premier tour lui causant une crevaison à l'arrière gauche. Il est vite devenu évident que les dommages étaient plus profonds avec une importante perte d'équilibre et aérodynamique. Dans l'impossibilité de s'extraire du peloton, l'Australien a définitivement été rappelé aux stands.

Nico Hülkenberg - Départ : 6e - Arrivée : 10e

« C'était une course frustrante, car la voiture méritait mieux que la dixième place. Tout ce qui pouvait mal tourner est arrivé aujourd'hui : un mauvais départ, un arrêt au stand lent et un timing malencontreux pour le VSC. C'est dommage comme le potentiel était là pour un meilleur résultat. J'étais à l'aise au volant tout au long d'un week-end plutôt bon. C'est un peu décevant de ne repartir qu'avec un point. Le cœur de la grille est extrêmement compact et cela sera le cas pour le reste de la saison. Tout se jouera à de petits détails et nous devons nous assurer d'extraire le maximum en course. »

Daniel Ricciardo - Départ : 10e - Abandon

« Malheureusement, notre course était pratiquement terminée dès le départ. La voiture était trop endommagée pour continuer et c'est dommage. C'était un peu chaotique au deuxième virage et j'avais l'intérieur pour le T4 où je pensais être en sécurité. Je me suis fait toucher et j'ai subi une crevaison et des dégâts sur le fond plat. Je vais analyser cela en ayant à l'esprit que plus je me qualifie haut sur la grille, moins je serais susceptible d'être dans ce genre de situations. Je vais donc en assumer la responsabilité, mais je n'étais qu'un passager dans l'accident. »

Cyril Abiteboul, Team Principal

« Le résultat d'aujourd'hui est frustrant. Depuis la pause estivale, nous réalisons de bonnes qualifications avec les deux monoplaces dans le top dix. Néanmoins, les événements n'ont pas joué en notre faveur sur trois des quatre courses et c'était encore le cas aujourd'hui. Les dégâts consécutifs à l'accrochage du premier tour ont contraint Daniel à l'abandon tandis que la course de Nico a été compromise par un premier arrêt assez lent et une malencontreuse VSC où il a perdu des places puisque les voitures devant lui ont pu s'arrêter. Une fois de plus, il est facile de pointer certaines circonstances, mais il serait trop facile de s'en remettre à cela. Nous devons tout simplement faire un meilleur travail pour que nos pilotes obtiennent des positions de départ encore meilleures et des courses plus linéaires. La voiture a le rythme, donc nous devons nous concentrer sur cet objectif. »