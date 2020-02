Renault : Groupe Renault - Conférence résultats financiers 2019

AVERTISSEMENT

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations et informations de nature prévisionnelle.

Bien que la Société estime que ces déclarations et informations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Renault auprès de l'Autorité des Marchés Financiers), pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations et informations.

Les déclarations et informations de nature prévisionnelle sont faites en date de cette présentation. Renault n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles déclarations et informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux évènements ou pour toute autre raison. Renault ne saurait garantir, ni être responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence et l'efficacité de l'une des déclarations ou informations données dans ce communiqué.

Ces informations ne constituent pas une offre d'échange ou de vente ni une offre d'échange ou d'achat de titres.

Des informations plus complètes sur Renault peuvent être obtenues sur son site Internet (www.group.renault.com), rubrique Finances/Informations Réglementées.