Renault : Groupe Renault - Rapport d'activité 2019

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 L'ESSENTIEL 1 1. PERFORMANCES COMMERCIALES 3 SYNTHÈSE 3 1.1 L'AUTOMOBILE 4 1.1.1 Ventes mondiales du Groupe par Région, par marque et par type de véhicules 4 1.1.2 Statistiques commerciales et de production 5 1.2 LE FINANCEMENT DES VENTES 7 1.2.1 Nouveaux financements et services 7 1.2.2 Développement international et nouvelles activités 8 2. RÉSULTATS FINANCIERS 9 SYNTHÈSE 9 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS 9 2.1.1 Compte de résultat consolidé 9 2.1.2 Free cash flowopérationnel de l'Automobile 11 2.1.3 Investissements et frais de Recherche et Développement 11 2.1.4 Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2019 12 2.2 COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS RÉSUMÉS 14 2.2.1 Compte de résultat consolidé 14 2.2.2 Résultat global consolidé 15 2.2.3 Situation financière consolidée 16 2.2.4 Variation des capitaux propres consolidés 17 2.2.5 Flux de trésorerie consolidés 18 2.2.6 Notes annexes aux comptes consolidés 19 2.2.6.1 Informations sur les secteurs opérationnels et les Régions 19 A. Informations par secteur opérationnel 19 B. Informations par Région 25 Rapport d'activité 2019 L'ESSENTIEL  PRINCIPAUX CHIFFRES 2019 2018 Variation Ventes mondiales Groupe (1) Millions de véhicules 3,75 3,88 - 3,4 % Chiffre d'affaires Groupe Millions d'euros 55 537 57 419 - 1 882 Marge opérationnelle Groupe Millions d'euros 2 662 3 612 - 950 % CA 4,8 % 6,3 % - 1,5 pt Résultat d'exploitation Millions d'euros 2 105 2 987 - 882 Contribution des entreprises associées Millions d'euros - 190 1 540 - 1 730 dont Nissan Millions d'euros 242 1 509 -1 267 Résultat net Millions d'euros 19 3 451 - 3 432 Résultat net, part du Groupe Millions d'euros - 141 3 302 - 3 443 Résultat net par action Euros - 0,52 12,24 - 12,76 Free cash flowopérationnel de l'Automobile (2) Millions d'euros 153 607 - 454 Position nette de liquidité de l'Automobile (3) Millions d'euros 1 734 3 702 - 1 968 Actifs productifs moyens du Financement des ventes Milliards d'euros 47,4 44,4 + 6,8 % Les ventes mondiales du Groupe incluent celles de Jinbei&Huasong. Free cash flow opérationnel de l'Automobile : capacité d'autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement. Les données 2019 tiennent compte de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. SYNTHÈSE GÉNÉRALE En 2019, les volumes de ventes du Groupe Renaults'élèvent 3 753 723 véhicules, en baisse de - 3,4 %. Le Groupe Renault maintient une part de marché de 4,25 % dans un marché en baisse de - 4,8 %. Les ventes de véhicules électriquesdu Groupe dans le monde augmentent de + 23,5 % avec 62 447 véhicules. Sur le segment des véhicules utilitaires, les volumes du Groupe progressent de + 0,7 % pour atteindre un nouveau record de ventes. Le chiffre d'affaires du Groupeatteint 55 537 millions d'euros (- 3,3 %), dont 3 130 millions d'euros pour AVTOVAZ (+ 3,0 %). Hors impact des devises, le chiffre d'affaires du Groupe aurait été en baisse de - 2,7 %. Lechiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 49 002 millions d'euros en baisse de- 4,2 %. Cette baisse s'explique par un effet volume négatif de - 1,4 point notamment lié au recul des ventes en Argentine, Turquie et Algérie. Les ventes aux partenaires sont en repli de - 3,4 points. Cette variation résulte de la baisse de la production de véhicules pour Nissan et Daimler, du déclin de la demande de moteurs diesel en Europe, de la forte baisse de notre activité CKD(1)en Chine et de son arrêt en Iran. L'effet de change, négatif de - 0,7 point, est lié à la forte dévaluation du Peso argentin et de la Livre turque. L'effet prix, positif de + 1,7 point, provient des efforts pour compenser ces dévaluations et de hausses de prix en Europe notamment liées aux coûts réglementaires. Depuis le 4èmetrimestre, cet effet a bénéficié d'une politique de prix plus ambitieuse, notamment en Europe avec Nouvelle Clio. (1) CKD : Complete Knock Down - Collection de pièces pour assemblage. Lamarge opérationnelle du Groupe s'élève à 2 662 millions d'euros et représente 4,8 % du chiffre d'affaires contre 6,3 % en 2018. Lamarge opérationnelle de l'Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de- 920millions d'euros à 1 284 millions d'euros et atteint 2,6 % du chiffre d'affaires contre 4,3 % en 2018. Les éléments suivants expliquent cette variation : La baisse de l'activité (volume et ventes à partenaires) a un impact négatif de - 582 millions d'euros.

- 582 millions d'euros. L'effet mix/prix/enrichissement est négatif de - 587 millions d'euros essentiellement en raison de l'enrichissement (réglementaire et des nouveaux produits) ainsi que de la baisse des ventes diesel en Europe.

- 587 millions d'euros essentiellement en raison de l'enrichissement (réglementaire et des nouveaux produits) ainsi que de la baisse des ventes diesel en Europe. L'effet Monozukuri est positif de + 547 millions d'euros : il bénéficie de la performance des achats et de la hausse du taux de capitalisation de la R&D mais est pénalisé par l'augmentation de la charge d'amortissement.

Les matières premières pèsent pour - 324 millions d'euros, essentiellement en raison de prix plus élevés des métaux précieux et de l'acier.

- 324 millions d'euros, essentiellement en raison de prix plus élevés des métaux précieux et de l'acier. L'amélioration de + 121 millions d'euros des frais généraux provient des efforts de l'entreprise pour limiter ses coûts et d'éléments positifs non récurrents.

Les devises ont un impact de + 24 millions d'euros, du fait de l'effet positif de la dépréciation de la Livre turque sur les coûts de production qui permet de compenser l'impact négatif du Peso argentin. Lacontribution d'AVTOVAZ à la marge opérationnelle s'élève 155 millions d'euros contre 204 millions d'euros en 2018, après prise en compte d'une baisse d'éléments positifs non récurrents pour environ 70 millions d'euros. Rapport d'activité 2019 1 L'ESSENTIEL  La contribution du Financement des ventesà la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 223 millions d'euros contre 1 204 millions d'euros en 2018. Cette hausse de + 1,6 % provient de la progression de l'actif productif moyen reflétant la forte dynamique commerciale de RCI Banque en dépit d'un effet devises négatif de - 26 millions d'euros et d'une hausse des pertes des activités de services de mobilité pour également - 26 millions d'euros. Lesautres produits et charges d'exploitation s'établissent à - 557millions d'euros (contre- 625millions d'euros en 2018), et proviennent pour près de-240millions d'euros de charges de restructuration, notamment liées au plan de départs anticipés en France, et pour environ- 300millions d'euros, de dépréciation d'actifs, notamment en Chine et en Argentine. Le résultat d'exploitationdu Groupe s'établit à 2 105 millions d'euros contre 2 987 millions d'euros en 2018. Le résultat financiers'élève à - 442 millions d'euros, contre - 353 millions d'euros en 2018, malgré un coût d'endettement stable. La dégradation provient des autres produits et charges financiers et notamment de moindres dividendes reçus de nos participations non consolidées et de charges diverses. La contribution des entreprises associéess'élève à - 190 millions d'euros, contre + 1 540 millions d'euros en 2018. Nissan contribue positivement à hauteur de + 242 millions d'euros tandis que la contribution des autres entreprises associées (- 432 millions d'euros) a été fortement pénalisée par la contre-performance de nos joint-ventures chinoises ayant aussi entraîné des dépréciations de valeur. Les impôts courants et différésreprésentent une charge de - 1 454 millions d'euros dont - 753 millions d'euros au titre de l'arrêt de la reconnaissance d'impôts différés actifs sur les déficits fiscaux en France. Le résultat nets'établit à 19 millions d'euros et le résultat net, part du Groupe, à - 141 millions d'euros (- 0,52 euros par action contre 12,24 euros par action en 2018). Lefree cash flowopérationnel de l'Automobile, y compris AVTOVAZpour 28 millions d'euros, est positif à hauteur de 153 millions d'euros. Il résulte d'une forte hausse des investissements, d'une hausse du dividende de RCI pour 350 millions d'euros et d'un impact positif de la variation du besoin en fonds de roulement hors AVTOVAZ pour 1 027 millions d'euros hors ventes avec engagement de reprise. L'activité Automobile dispose, au 31 décembre 2019, d'une position de liquiditéde + 15,8 milliards d'euros et d'une position de trésorerie nettede + 1,7 milliard d'euros. Au 31 décembre 2019, les stockstotaux (y compris le réseau indépendant) représentent 68 jours de vente contre 70 jours à fin décembre 2018. Un dividendede 1,10 euro par action, comparé à 3,55 euros versés en 2018, sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires. Ce dividende serait détaché le 30 avril 2020 et mis en paiement le 5 mai 2020. PERSPECTIVES 2020 Le marché automobile mondial devrait être en baisse cette année, en repli en Europe d'au moins - 3 %, en Russie d'environ - 3 % et une hausse du marché brésilien de l'ordre de + 5 %. Dans ce contexte de faible visibilité, notamment liée à la réglementation CAFE en Europe, et d'une forte hausse des amortissements liés aux investissements pour préparer l'avenir, le Groupe Renault vise : un chiffre d'affaires du même ordre qu'en 2019, à taux de change constants (1) ,

, une marge opérationnelle du Groupe de 3 % à 4 %,

un free cash flow opérationnel de l'Automobile positif avant prise en compte des coûts de restructurations. Cette guidance ne tient pas compte d'éventuels impacts liés à la crise sanitaire du Coronavirus. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l'exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent. 2Rapport d'activité 2019 PERFORMANCES COMMERCIALES 1 SYNTHÈSE SYNTHÈSE Le Groupe Renault consolide ses positions sur ses principaux marchés et maintient sa part de marché mondiale.

consolide ses positions sur ses principaux marchés et maintient sa part de marché mondiale. Le Groupe Renault maintient une part de marché de 4,25 % dans un marché en baisse de 4,8 %. Les volumes de ventes s'élèvent à 3 753 723 véhicules, en baisse de 3,4 %.

Sur le dernier trimestre, le Groupe a enregistré une hausse des ventes grâce au succès de Nouvelle Clio en Europe, Arkana en Russie et Triber en Inde.

Le Groupe consolide ses positions sur ses marchés piliers : l'Europe progresse de 1,3 %, en Russie il confirme un leadership solide avec 29 % de part de marché, au Brésil , Renault devient la 4 ème marque en gagnant deux positions et en Inde , Renault est la seule marque à progresser sur les véhicules particuliers.

progresse de 1,3 %, en il confirme un solide avec 29 % de part de marché, au , Renault devient la 4 marque en gagnant deux positions et en , Renault est la seule marque à progresser sur les véhicules particuliers. 2020 marquera pour le Groupe une nouvelle étape de son offensive électrique avec le lancement de Twingo Z.E. et le déploiement de sa nouvelle offre hybride et hybride rechargeable baptisée E-TECH.

avec le lancement de Twingo Z.E. et le déploiement de sa nouvelle offre hybride et hybride rechargeable baptisée E-TECH. L'attractivité des nouveaux produits auprès des clients permettra au Groupe de poursuivre l'amélioration de son positionnement prix engagée en 2019.

Dans un marché automobile mondial en recul, RCI Bank and Services a réalisé une bonne performance commerciale avec 1 798 432 dossiers financés à fin 2019. Depuis mai 2019, l'organisation des Régions a changé : la Région Afrique Moyen-Orient Inde devient la Région Afrique Moyen-Orient Inde Pacifique, incluant l'ancienne Région Asie Pacifique sans la Chine qui devient désormais une Région séparée. Toutes les autres régions demeurent inchangées. Les données de 2018 sont ajustées avec la nouvelle structure des Régions. LES QUINZE PREMIERS MARCHÉS DU GROUPE RENAULT Volumes Part de marché Évolution part 2019 * VP+VU de marché VENTES (en unités) 2019 vs. 2018 (en %) (en points) 1 France 698 723 25,9 - 0,3 2 Russie * * 508 647 29,0 + 1,4 3 Allemagne 247 155 6,3 0,0 4 Brésil 239 174 9,0 + 0,3 5 Italie 220 403 10,5 + 0,5 6 Espagne 183 264 12,4 + 0,1 7 Chine * * * 179 494 0,7 - 0,1 8 Royaume Uni 109 952 4,1 + 0,3 9 Belgique+Luxembourg 90 989 13,1 + 0,2 10 Inde 88 869 2,5 + 0,4 11 Corée du Sud 86 859 5,0 - 0,1 12 Turquie 85 055 17,8 - 0,9 13 Roumanie 72 165 37,6 - 1,1 14 Maroc 70 281 42,4 - 0,2 15 Pologne 69 090 11,1 + 0,5 * Chiffres provisoires (hors Twizy). * * Dont ventes de AVTOVAZ * * * Avec Jinbei&Huasong. Rapport d'activité 2019 3 1PERFORMANCES COMMERCIALES 1.1 L'AUTOMOBILE 1.1 L'AUTOMOBILE 1.1.1 VENTES MONDIALES DU GROUPE PAR RÉGION, PAR MARQUE ET PAR TYPE DE VÉHICULES 2019 * 2018 Variation VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES (UNITÉS) * * (en %) GROUPE 3 753 723 3 884 273 - 3,4 RÉGION EUROPE 1 945 821 1 920 751 + 1,3 Renault 1 370 571 1 401 574 - 2,2 Dacia 564 854 511 445 + 10,4 Alpine 4 431 1 946 + + + Lada 5 965 5 786 + 3,1 RÉGION AFRIQUE MOYEN-ORIENT INDE & PACIFIQUE 453 223 561 860 - 19,3 Renault 280 569 374 441 - 25,1 Dacia 89 243 98 338 - 9,2 Renault Samsung Motors 79 081 84 954 - 6,9 Alpine 403 148 + + + Lada 3 034 3 087 - 1,7 Jinbei&Huasong * * * 893 892 + 0,1 RÉGION EURASIE 750 571 747 729 + 0,4 Renault 263 110 267 538 - 1,7 Dacia 82 473 90 838 - 9,2 Lada 403 634 389 153 + 3,7 Jinbei&Huasong * * * 0 200 - 100,0 AVTOVAZ 1 354 0 + + + RÉGION AMÉRIQUES 424 537 437 081 - 2,9 Renault 420 897 436 162 - 3,5 Alpine 1 0 + + + Lada 256 366 - 30,1 Jinbei&Huasong * * * 3 383 553 + + + RÉGION CHINE 179 571 216 852 - 17,2 Renault 21 946 52 887 - 58,5 Jinbei&Huasong * * * 157 625 163 965 - 3,9 PAR MARQUE Renault 2 357 093 2 532 602 - 6,9 Dacia 736 570 700 621 + 5,1 Renault Samsung Motors 79 081 84 954 - 6,9 Alpine 4 835 2 094 + + + Lada 412 889 398 392 + 3,6 Jinbei&Huasong * * * 161 901 165 610 - 2,2 AVTOVAZ 1 354 0 + + + PAR TYPE DE VÉHICULES Véhicules particuliers 3 129 434 3 264 256 - 4,1 Véhicules utilitaires 624 289 620 017 + 0,7 * Chiffres provisoires. * * Étant un quadricycle, Twizy n'est pas inclus dans les ventes automobiles du Groupe sauf aux Bermudes, Chili, Colombie, Corée du Sud, Guatemala, Irlande, Liban, Malaisie et au Mexique où le modèle est immatriculé en VP. * * * Jinbei & Huasong regroupe les marques Jinbei JV, Jinbei not JV (Shineray et Huarui) et Huasong. En 2019, le Groupe Renault a vendu 3 753 723 véhicules dans le monde, en baisse de 3,4 % (- 130 550 véhicules dont - 183 000 sur les marchés iranien, argentin et turc) dans un marché qui décroît de 4,8 %. La part de marché du Groupe ressort désormais à 4,25 %. Avec 2 357 093 véhicules vendus en 2019 (- 6,9 % par rapport à l'année dernière), la marque Renault réalise 63 % des volumes du Groupe. Les marques Dacia et Lada progressent respectivement de + 5,1 % et + 3,6 %. 4Rapport d'activité 2019 PERFORMANCES COMMERCIALES 1 1.1 L'AUTOMOBILE La marque Daciaenregistre un nouveau record de ventes pour la 7èmeannée consécutive en Europe avec 564 854 véhicules vendus (+ 10,4 %). Les ventes de la marque Alpine ont plus que doublé cette année. Les ventes de Jinbei&Huasong sont en baisse de - 2,2 % et celles de Renault Samsung Motors de - 6,9 %. Les ventes de véhicules électriquesdu Groupe dans le monde augmentent de 23,5 % avec 62 447 véhicules. Nouvelle ZOE, lancée fin 2019, sera le porte-drapeau de la gamme électrique en 2020. Sur le segment des véhicules utilitaires électriques, Kangoo Z.E. reste le leaderincontesté affichant une croissance de 19,2 % 10 349 véhicules. En Chine, le Groupe a lancé Renault City K-ZE en novembre et a enregistré 2 658 ventes en 2 mois. Sur le segment des véhicules utilitaires, les volumes du Groupe progressent de 0,7 % pour atteindre un nouveau record de ventes. Ce record est atteint grâce à la performance de la marque Renault en Europe qui progresse de 3,6 % sur un marché qui progresse de 2,8 %. Renault Pro+ conserve de nouveau ses deux leadershipseuropéens en volumes de ventes de fourgonnettes et fourgons ainsi que ventes de véhicules utilitaires électriques.  Europe En Europe, les ventes progressent de 1,3 % dans un marché en hausse de 1,2 %. Clio est leaderdu segment B, et 45 % des ventes de Nouvelle Clio sont en version haut de gamme. Clio 4 est maintenue dans la gamme pour permettre une offre client plus large. Captur demeure le premier SUV de sa catégorie. ZOE a vu ses volumes croître de 19,1 % (47 027 véhicules). La marque Dacia a vendu 564 854 véhicules (+ 10,4 %). Cette hausse est liée aux performances de Duster et Sandero.  Hors d'Europe En Russie, le Groupe Renault est leaderavec une part de marché de 29 % en hausse de 1,4 point. Les ventes augmentent de 2,3 % sur un marché en baisse de 2,6 %. Lada progresse de 0,6 % à 362 356 véhicules vendus, et confirme sa position de leaderavec une part de marché de 20,7 %. Lada Granta et Lada Vesta confirment leur position de véhicules les plus vendus en Russie. La marque Renault progresse aussi de 5,8 % avec 144 989 véhicules vendus, grâce au lancement réussi d'Arkana sur le second semestre. Au Brésil, les volumes de ventes augmentent de 11,3 % avec 239 174 véhicules et la part de marché atteint un niveau record de 9 % (+0,3 point) grâce aux bons résultats de Kwid. Le marché reste dynamique et a progressé de 7,4 %. En Inde, la stratégie du Groupe commence à porter ses fruits. Renault est la seule marque en progression en 2019 sur le marché des véhicules particuliers. Les ventes progressent de 7,9 % sur un marché en baisse de 11,3 %. Cette hausse est principalement due au lancement réussi de Triber et au succès de Nouvelle Kwid. La part de marché atteint 2,5 % en hausse de 0,45 point par rapport à 2018. Triber, le véhicule compact à la flexibilité inégalée permettant de transporter jusqu'à 7 personnes, lancé en août, a d'ores et déjà enregistré 24 142 ventes, avec plus de la moitié en version haut de gamme. Triber se positionne sur un segment qui devrait représenter près de 50 % du marché indien d'ici 2022. En dehors des pays piliers, le Groupe est leaderen Afrique, Turquie, Colombie et Roumanie. 1.1.2 STATISTIQUES COMMERCIALES ET DE PRODUCTION 1.1.2.1 VENTES MONDIALES DU GROUPE Les ventes mondiales consolidées par marques et par zones https://group.renault.com/finance/information-reglementee/ géographiques ainsi que par modèles sont mises à disposition dans les ventes mensuelles informations réglementées de la section Finance du site internet du Groupe Renault. 1.1.2.2 PRODUCTION MONDIALE DU GROUPE 2019 * * 2018 Variation VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES (EN UNITÉS) (en %) PRODUCTION MONDIALE DU GROUPE * 3 662 802 3 846 603 -4,8 Dont production pour les partenaires : Nissan 196 682 253 949 - 22,6 Daimler 49 969 71 998 - 30,6 GM 26 796 24 098 + 11,2 Fiat 23 031 25 035 - 8,0 Renault Trucks 15 580 15 802 - 1,4 2019 * * 2018 Variation PRODUCTION DE PARTENAIRES POUR RENAULT (en %) Nissan - Chennai 100 546 90 262 + 11,4 Autres Nissan 962 1 972 - 51,2 JV Chine - DRAC, RBJAC, e-GT-NEV 54 101 90 226 *** - 40,0 Pars Khodro, Iran Khodro - Iran - 91 000 - - - Les données relatives à la production sont issues d'un comptage effectué lors de la sortie de chaîne de montage.

Chiffres provisoires.

Les volumes de production ont été ajustés pour un montant de + 42 468 unités au titre d'une correction d'erreur sur RBJAC. Rapport d'activité 2019 5 1PERFORMANCES COMMERCIALES 1.1 L'AUTOMOBILE 1.1.2.3 ORGANISATION GÉOGRAPHIQUE DU GROUPE RENAULT PAR RÉGION - COMPOSITION DES RÉGIONS Au 31 décembre 2019 EUROPE AFRIQUE MOYEN-ORIENT INDE PACIFIQUE EURASIE AMÉRIQUES CHINE Albanie Abu Dhabi Maroc Arménie Antilles Néerlandaises Chine Allemagne Afrique du Sud + Namibie Martinique Azerbaïdjan Argentine Hong Kong Autriche Algérie Mauritanie Biélorussie Bermudes Belgique-Lux. Angola Mayotte Bulgarie Bolivie Bosnie Arabie Saoudite Mozambique Géorgie Brésil Chypre Australie Népal Kazakhstan Chili Croatie Bahrein Nouvelle-Calédonie Kirghizistan Colombie Danemark Bangladesh Nouvelle-Zélande Moldavie Costa Rica Espagne Bénin Oman Mongolie Curacao Finlande Brunei Ouganda Ouzbékistan Dominique France métropolitaine Burkina Faso Palestine Roumanie Équateur Grèce Cambodge Philippines Russie Guatemala Hongrie Cameroun Qatar Tadjikistan Mexique Irlande Cap Vert Rép. Démocratique Congo Turquie Panama Islande Corée du Sud Saint-Pierre & Miquelon Ukraine Paraguay Italie Côte d'Ivoire Sénégal Pérou Macédoine Cuba Seychelles Rép. Dominicaine Malte Djibouti Singapour Trinidad & Tobago Monténégro Dubai Soudan Uruguay Norvège Égypte Tahiti Pays Baltes Éthiopie Tanzanie Pays-Bas Gabon Thaïlande Pologne Ghana Togo Portugal Guadeloupe Tunisie Rép. Tchèque Guinée Viet Nam Royaume-Uni Guyane française Zambie Serbie Île Maurice Zimbabwe Slovaquie Inde Slovénie Indonésie Suède Irak Suisse Israël Japon Jordanie Kenya Koweit La Réunion Laos Liban Liberia Madagascar Malaisie Malawi Mali 6Rapport d'activité 2019 PERFORMANCES COMMERCIALES 1 1.2 LE FINANCEMENT DES VENTES 1.2 LE FINANCEMENT DES VENTES 1.2.1 NOUVEAUX FINANCEMENTS ET SERVICES RCI Bank and Services réalise en 2019 une nouvelle progression de sa performance commerciale et poursuit le déploiement de ses ambitions. RCI Bank and Services s'inscrit ainsi comme un véritable partenaire stratégique des marques de l'Alliance. Dans un marché automobile mondial en recul, RCI Bank and Services a réalisé une bonne performance commerciale avec 1 798 432 dossiers financés à fin 2019, générant 21,4 milliards d'euros de nouveaux financements, soit + 2,3 % par rapport à l'an dernier. Le taux d'intervention Financements du Groupe s'établit ainsi à 42,2 %, soit une progression de 1,5 point par rapport à l'an passé. Hors Turquie, Russie, Inde (sociétés consolidées par mise en équivalence), ce taux s'élève à 44,2 %, contre 42,9 % en 2018. L'activité Financements véhicule d'occasion continue son développement avec 368 409 dossiers financés, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2018. Dans ce contexte, les actifs productifs moyens s'établissent désormais 47,4 milliards d'euros, en croissance de 6,8 % par rapport à l'an dernier. Sur ce montant, 37,2 milliards d'euros sont directement liés à l'activité Clientèle, en hausse de 9,4 %. PERFORMANCE FINANCEMENT DE RCI BANQUE 2019 2018 Variation (en %) Nouveaux dossiers Financements (En milliers) 1 798 1 799 -0,0 - Dont dossiers VO (En milliers) 368 355 + 3,7 Nouveaux financements (En milliards d'euros) 21,4 20,9 + 2,3 Actifs productifs moyens (En milliards d'euros) 47,4 44,4 + 6,8 TAUX D'INTERVENTION PAR MARQUE 2019 2018 Variation (en %) (en %) (en points) Renault 42,7 42,0 + 0,7 Dacia 44,7 43,4 + 1,3 Renault Samsung Motors 59,2 56,1 + 3,0 Nissan 36,5 34,2 + 2,4 Infiniti 29,9 22,9 + 7,0 Datsun 23,9 22,9 + 1,0 RCI Banque 42,2 40,7 + 1,5 TAUX D'INTERVENTION PAR RÉGION 2019 2018 Variation (en %) (en %) (en points) Europe 45,4 44,9 + 0,5 Amériques 38,0 35,0 + 3,0 Afrique Moyen-Orient Inde et Pacifique (1) 40,9 37,3 + 3,6 Eurasie 29,7 27,0 + 2,8 RCI Banque 42,2 40,7 + 1,5 Changement d'organisation au sein des régions du Groupe Renault à compter du 1 er mai 2019 : la création de la nouvelle région « Afrique Moyen-Orient Inde et Pacifique » se traduit sur le périmètre RCI par le regroupement des anciennes régions « Afrique Moyen-Orient Inde » et « Asie-Pacifique » réunissant désormais l'Algérie, le Maroc, l'Inde et la Corée du Sud. Pilier de la stratégie du Groupe, l'activité Services s'intensifie avec une hausse des volumes de 5,2 % sur les douze derniers mois. Le nombre de services vendus en 2019 représente 5,1 millions de contrats d'assurances et de services, dont 68 % sont des prestations associéesauclientetàl'usageduvéhicule. PERFORMANCE SERVICES RCI BANQUE 2019 2018 Variation Nouveaux dossiers services (En milliers) 5 092 4 839 + 5,2 % Taux d'intervention Services 150,3 % 136,5 % + 13,8 pts Rapport d'activité 2019 7 1PERFORMANCES COMMERCIALES 1.2 LE FINANCEMENT DES VENTES 1.2.2 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET NOUVELLES ACTIVITÉS En lien avec sa stratégie de diversification de refinancement, RCI Bank and Services a lancé un produit d'épargne au Brésil pour les particuliers en mars 2019. Le Groupe poursuit ainsi le développement de son activité d'épargne, pour la première fois hors d'Europe. Il s'agit d'une première pour une financière de marques d'un constructeur automobile sur le marché brésilien. RCI Bank and Services propose désormais son activité de collecte d'épargne sur cinq marchés : la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni et le Brésil. Grâce à l'obtention de sa licence bancaire auprès de la Prudential Regulation Authority (PRA) en mars 2019 et la création de la société RCI Bank UK Limited, RCI Bank and Services dispose désormais d'une filiale bancaire à part entière au Royaume-Uni. RCI Bank and Services peut continuer à exercer son activité de collecte d'épargne sur le marché britannique, malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. 8Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 SYNTHÈSE SYNTHÈSE (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires Groupe 55 537 57 419 - 3,3 % Marge opérationnelle 2 662 3 612 - 950 Résultat d'exploitation 2 105 2 987 - 882 Résultat financier - 442 - 353 - 89 Sociétés mises en équivalence - 190 1 540 - 1 730 Dont Nissan 242 1 509 - 1 267 Résultat net 19 3 451 - 3 432 Free cash flowopérationnel de l'Automobile(1) 153 607 - 454 Position nette de liquidité de l'Automobile(2) + 1 734 + 3 702 - 1 968 Capitaux propres 35 331 36 088(3) - 757 Free cash flow opérationnel : capacité d'autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement. Les données 2019 tiennent compte de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Les données au 31 décembre 2018 ont été modifiées pour tenir compte d'un ajustement de - 57 millions d'euros au titre d'une correction d'erreur sur nos opérations dans la Région Amériques dont la contrepartie est en provisions pour risques fiscaux hors impôts sur les sociétés. 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS 2.1.1 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE 2019 2018 (En millions d'euros) T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année Automobile hors AVTOVAZ 10 916 13 875 9 662 14 549 49 002 11 646 15 221 10 057 14 247 51 171 AVTOVAZ 767 790 791 782 3 130 716 761 627 936 3 040 Financement des ventes 844 858 843 860 3 405 793 820 800 795 3 208 Total 12 527 15 523 11 296 16 191 55 537 13 155 16 802 11 484 15 978 57 419 Variation (En %) T1 T2 T3 T4 Année Automobile hors AVTOVAZ - 6,3 - 8,8 - 3,9 + 2,1 - 4,2 AVTOVAZ + 7,1 + 3,8 + 26,2 - 16,5 + 3,0 Financement des ventes + 6,4 + 4,6 + 5,4 + 8,2 + 6,1 Total - 4,8 - 7,6 - 1,6 + 1,3 - 3,3 Le chiffre d'affaires du Groupeatteint 55 537 millions d'euros (- 3,3 %), dont 3 130 millions d'euros pour AVTOVAZ (+ 3,0 %). Hors impact des devises, le chiffre d'affaires du Groupe aurait été en baisse de - 2,7 %. Lechiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 49 002 millions d'euros en baisse de- 4,2 %. Cette baisse s'explique par un effet volume négatif de - 1,4 point notamment lié au recul des ventes en Argentine, Turquie et Algérie. Les ventes aux partenaires sont en repli de - 3,4 points. Cette variation résulte de la baisse de la production de véhicules pour Nissan et (1) CKD : Complete Knock Down - Collection de pièces pour assemblage. Daimler, du déclin de la demande de moteurs diesel en Europe, de la forte baisse de notre activité CKD(1)en Chine et de son arrêt en Iran. L'effet de change, négatif de - 0,7 point, est lié à la forte dévaluation du Peso argentin et de la Livre turque. L'effet prix, positif de + 1,7 point, provient des efforts pour compenser ces dévaluations et de hausses de prix en Europe notamment liées aux coûts réglementaires. Depuis le 4èmetrimestre, cet effet a bénéficié d'une politique de prix plus ambitieuse, notamment en Europe avec Clio. Rapport d'activité 2019 9 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS À LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Automobile hors AVTOVAZ 1 284 2 204 - 920 En % du chiffre d'affaires du secteur 2,6 % 4,3 % - 1,7 pt AVTOVAZ 155 204 - 49 En % du chiffre d'affaires AVTOVAZ 5,0 % 6,7 % - 1,8 pt Financement des ventes 1 223 1 204 + 19 TOTAL 2 662 3 612 - 950 En % du chiffre d'affaires Groupe 4,8 % 6,3 % - 1,5 pt La marge opérationnelle du Groupes'élève à 2 662 millions d'euros et représente 4,8 % du chiffre d'affaires contre 6,3 % en 2018. Lamarge opérationnelle de l'Automobile hors AVTOVAZ est en baisse de- 920millions d'euros à 1 284 millions d'euros et atteint 2,6 % du chiffre d'affaires contre 4,3 % en 2018. Les éléments suivants expliquent cette variation : La baisse de l'activité (volume et ventes à partenaires) a un impact négatif de - 582 millions d'euros.

- 582 millions d'euros. L'effet mix/prix/enrichissement est négatif de - 587 millions d'euros essentiellement en raison de l'enrichissement (réglementaire et des nouveaux produits) ainsi que de la baisse des ventes diesel en Europe.

- 587 millions d'euros essentiellement en raison de l'enrichissement (réglementaire et des nouveaux produits) ainsi que de la baisse des ventes diesel en Europe. L'effet Monozukuri est positif de + 547 millions d'euros : il bénéficie de la performance des achats et de la hausse du taux de capitalisation de la R&D mais est pénalisé par l'augmentation de la charge d'amortissement.

Les matières premières pèsent pour - 324 millions d'euros, essentiellement en raison de prix plus élevés des métaux précieux et de l'acier.

- 324 millions d'euros, essentiellement en raison de prix plus élevés des métaux précieux et de l'acier. L'amélioration de + 121 millions d'euros des frais généraux provient des efforts de l'entreprise pour limiter ses coûts et d'éléments positifs non récurrents.

Les devises ont un impact de + 24 millions d'euros, du fait de l'effet positif de la dépréciation de la Livre turque sur les coûts de production qui permet de compenser l'impact négatif du Peso argentin. Lacontribution d'AVTOVAZ à la marge opérationnelle s'élève à 155 millions d'euros contre 204 millions d'euros en 2018, après prise en compte d'une baisse d'éléments positifs non récurrents pour environ 70 millions d'euros. La contribution du Financement des ventesà la marge opérationnelle du Groupe atteint 1 223 millions d'euros contre 1 204 millions d'euros en 2018. Cette progression de + 1,6 % est la conséquence de la croissance des encours de financement, avec un actif productif moyen s'élevant 47,4 milliards d'euros en 2019, en hausse de + 6,8 %. À noter par ailleurs la contribution croissante de la marge sur service, qui atteint désormais près de 643 millions d'euros, soit 31 % du Produit Net Bancaire. Le coût du risque total, qui inclut l'application de la norme IFRS9, demeure maitrisé à 0,42 % des actifs productifs moyens, contre 0,33 % par rapport à l'année dernière. Le coût du risque sur l'activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) s'améliore sensiblement à 0,47 % des actifs productifs moyens en 2019 contre 0,51 % en 2018, confirmant une politique robuste d'acceptation et de recouvrement. Le coût du risque sur l'activité Réseaux (financement des concessionnaires) est un produit de +0,09 % en 2019 contre un produit de +0,33 % en 2018 (forte reprise de provisions en 2018). Lesautres produits et charges d'exploitation s'établissent - 557 millions d'euros (contre - 625 millions d'euros en 2018), et proviennent pour près de -240 millions d'euros de charges de restructuration, notamment liées au plan de départs anticipés en France, et pour environ - 300 millions d'euros, de dépréciation d'actifs, notamment en Chine et en Argentine. Le résultat d'exploitationdu Groupe s'établit à 2 105 millions d'euros contre 2 987 millions d'euros en 2018. Le résultat financiers'élève à - 442 millions d'euros, contre - 353 millions d'euros en 2018, malgré un coût d'endettement stable. La dégradation provient des autres produits et charges financiers et notamment de moindres dividendes reçus de nos participations non consolidées et de charges diverses. La contribution des entreprises associéess'élève à - 190 millions d'euros, contre + 1 540 millions d'euros en 2018. Nissan contribue positivement à hauteur de + 242 millions d'euros tandis que la contribution des autres entreprises associées (- 432 millions d'euros) a été fortement pénalisée par la contre-performance de nos joint- ventures chinoises ayant aussi entraîné des dépréciations de valeur. Les impôts courants et différésreprésentent une charge de - 1 454 millions d'euros dont - 753 millions d'euros au titre de l'arrêt de la reconnaissance d'impôts différés actifs sur les déficits fiscaux en France. Le résultat nets'établit à 19 millions d'euros et le résultat net, part du Groupe, à - 141 millions d'euros (- 0,52 euros par action contre 12,24 euros par action en 2018). 10Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS 2.1.2 FREE CASH FLOWOPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE FREE CASH FLOWOPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées et après intérêts et impôts payés) + 4 144 + 4 386 - 242 Variation du besoin en fonds de roulement + 1 829 + 781 + 1 048 Investissements corporels et incorporels nets des cessions - 4 846 - 4 166 - 680 Véhicules et batteries donnés en location - 1 002 - 509 - 493 Free cash flowopérationnel hors AVTOVAZ + 125 + 492 - 367 Free cash flowopérationnel AVTOVAZ + 28 + 115 - 87 Free cash flowopérationnel de l'Automobile + 153 + 607 - 454 En 2019,le free cash flowopérationnel de l'Automobile, y compris AVTOVAZpour 28 millions d'euros est positif à hauteur de 153 millions d'euros en liaison notamment avec les éléments suivants du secteur Automobile hors AVTOVAZ : une capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées et après intérêts et impôts payés) de + 4 144 millions d'euros. Elle intègre une hausse du dividende de RCI qui s'élève à 500 millions d'euros (150 millions d'euros en 2018) ; une contribution positive du besoin en fonds de roulement de 1 829 millions d'euros (dont 802 millions d'euros de besoin en fonds de roulement liés aux ventes avec engagement de reprise) ;

des investissements corporels et incorporels, nets des cessions, de - 4 846 millions d'euros, en augmentation de 680 millions d'euros par rapport à 2018 ;

- 4 846 millions d'euros, en augmentation de 680 millions d'euros par rapport à 2018 ; des investissements liés aux véhicules avec engagement de reprise et batteries données en location pour - 1 002 millions d'euros. 2.1.3 INVESTISSEMENTS ET FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS NETS DES CESSIONS PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL Investissements corporels nets des cessions Frais de Total 2019(En millions d'euros) (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) développement et incorporels (hors frais de développement capitalisés) capitalisés Automobile hors AVTOVAZ 2 921 1 925 4 846 AVTOVAZ 75 60 135 Financement des ventes 10 0 10 Total 3 006 1 985 4 991 Investissements corporels nets des cessions Frais de Total 2018(En millions d'euros) (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) développement et incorporels (hors frais de développement capitalisés) capitalisés Automobile hors AVTOVAZ 2 476 1 695 4 171 AVTOVAZ 62 22 84 Financement des ventes 19 0 19 Total 2 557 1 717 4 274 Les investissements bruts totaux de 2019 sont en hausse par rapport 2018 ; ils se répartissent à raison de 66 % pour l'Europe et 34 % pour le reste du monde.

En Europe , les investissements effectués sont consacrés principalement au renouvellement de la gamme AB (nouveau Captur et Nouvelle Clio), au renouvellement de la gamme des véhicules utilitaires (Kangoo et Master), à l'adaptation de l'outil industriel aux évolutions de la demande en matière de motorisations (y compris électrification et hybridation), et à l'application de la règlementation Euro6. Hors d'Europe , les investissements concernent principalement le renouvellement des gamme AB (Nouvelle Clio en Turquie), C (nouveau véhicule Arkana en Russie, XM3 en Corée), Global Access (remplaçant de Logan et Sandero en Roumanie et au Maroc, et de Duster au Brésil), véhicules utilitaires (remplaçant de Dokker au Maroc) et l'industrialisation des motorisations associées à ces véhicules. Rapport d'activité 2019 11 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT CONSTATÉS EN RÉSULTAT Les frais de Recherche et Développement constatés en résultat s'analysent comme suit : (En millions d'euros) 2019 2018 Variation Dépenses de R&D - 3 697 - 3 516 - 181 Frais de développement capitalisés 1 985 1 717 + 268 Taux de capitalisation des frais de développement 53,7 % 48,8 % + 4,9 pts Amortissements des frais de développement capitalisés - 946 - 799 - 147 Frais de R&D bruts constatés en résultat * - 2 658 - 2 598 - 60 Dont AVTOVAZ - 6 - 23 + 17 * Les frais de recherche et développement sont présentés nets des crédits d'impôt recherche dont bénéficie l'activité de développement de véhicules. Frais de R&D bruts : frais de R&D avant refacturation à des tiers et autres. Le taux de capitalisation passe de 48,8 % en 2018 à 53,7 % en 2019, en lien avec l'avancement des projets. La croissance des dépenses de recherche et développement s'explique par les efforts déployés pour répondre aux nouveaux enjeux sur le véhicule connecté, autonome et électrique ainsi qu'à la mise en conformité des organes mécaniques aux nouvelles réglementations applicablesnotamment en Europe. L'augmentation des frais de développement immobilisés s'explique principalement par la reprise de la capitalisation depuis le 2ndsemestre 2018 des frais de développement relatifs au véhicule électrique ainsi que par le passage du jalon technique permettant la capitalisation (i.e.décision formelle d'entrer dans le développement etl'industrialisation)pourdesprojetssignificatifssurlapériode. INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES DE R&D NETS EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRES (En millions d'euros) 2019 2018 Investissements corporels nets des cessions (hors véhicules et batteries immobilisés donnés en location) et incorporels (hors frais de développement capitalisés) 3 006 2 557 Dépenses d'investissements corporels refacturées à des tiers et autres - 213 - 219 Investissements industriels et commerciaux nets hors frais de développement capitalisés (1) 2 793 2 338 En % du chiffre d'affaires Groupe 5,0 % 4,1 % Dépenses de R&D 3 697 3 516 Dépenses de R&D refacturées à des tiers et autres - 521 - 475 Dépenses de R&D nettes (2) 3 176 3 041 En % du chiffre d'affaires Groupe 5,7 % 5,3 % Investissements et dépenses de R&D nets (1) + (2) 5 969 5 379 En % du chiffre d'affaires Groupe 10,7 % 9,4 % En 2019, les investissements et dépenses de R&D nets se sont établis à 10,7 % du chiffre d'affaires Groupe contre 9,4 % en 2018, en hausse de +1,3 point par rapport à 2018. 2.1.4 POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE AU 31 DÉCEMBRE 2019 VARIATION DE LA POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros) Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2018 + 3 702 Free cash flowopérationnel 2019 + 153 Dividendes reçus + 625 Dividendes payés aux actionnaires de Renault et aux actionnaires minoritaires - 1 120 Investissements financiers et autres - 887 Impact application norme IFRS 16 - 739 Position nette de liquidité de l'Automobile au 31 décembre 2019 + 1 734 Au-delà du free cash flow opérationnelde l'Automobile positif à hauteur de + 153 millions d'euros, la baisse de 1 968 millions d'euros de la position nette de liquiditéde l'Automobile par rapport au 31 décembre 2018 s'explique principalement par : le décalage traditionnel entre les dividendes reçus de Nissan (payés en deux fois, sur le premier et le second semestre) et les dividendes payés par Renault en juin ; l'impact de la norme IFRS 16 pour - 739 millions d'euros ;

- 739 millions d'euros ; investissements financiers et autres pour - 887 millions d'euros notamment liés aux impacts des changements dans le périmètre de consolidation et des investissements dans la mobilité et la conduite autonome. 12Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS2.1 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE (En millions d'euros 31 déc. 2019 Passifs financiers non courants - 7 927 Passifs financiers courants - 3 875 Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opération de financement + 64 Actifs financiers courants + 1 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie + 12 298 Position nette de liquidité de l'Automobile + 1 734 2 31 déc. 2018 6 196

3 343

+55 + 1 409 + 11 777 + 3 702 Sur l'année 2019, Renaulta émis via son programme EMTN deux Eurobonds de 1 milliard et 500 millions d'euros chacun (maturités six et huit ans, respectivement). Au 31 décembre 2019, la réserve de liquidité de l'Automobile (AVTOVAZ inclus) s'établit à 15,8 milliards d'euros. Cette réserve est constituée de : 12,3 milliards d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ;

3,5 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Pour RCI Banque, au 31 décembre 2019, les sécurités disponibles s'élèvent à 9,6 milliards d'euros. Elles comprennent : des accords de crédits confirmés non tirés pour 4,5 milliards d'euros ;

des créances mobilisables en banque centrale pour 2,4 milliards d'euros ;

des actifs hautement liquides (HQLA) pour 2,2 milliards d'euros ;

et un montant d'actifs financiers de 0,5 milliard d'euros. Rapport d'activité 2019 13 2RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2.2 COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS RÉSUMÉS 2.2.1 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions d'euros) Notes 2019(1) 2018 Chiffre d'affaires 4 55 537 57 419 Coûts des biens et services vendus (44 665) (45 417) Frais de recherche et développement 10-A (2 658) (2 598) Frais généraux et commerciaux (5 552) (5 792) Marge opérationnelle 5 2 662 3 612 Autres produits et charges d'exploitation 6 (557) (625) Autres produits d'exploitation 6 80 149 Autres charges d'exploitation 6 (637) (774) Résultat d'exploitation 2 105 2 987 Coût de l'endettement financier net 7 (311) (308) Coût de l'endettement financier brut 7 (386) (373) Produits relatifs à la trésorerie et aux placements 7 75 65 Autres produits et charges financiers 7 (131) (45) Résultat financier 7 (442) (353) Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (190) 1 540 Nissan 12 242 1 509 Autres entreprises associées et coentreprises 13 (432) 31 Résultat avant impôts 1 473 4 174 Impôts courants et différés 8 (1 454) (723) Résultat net 19 3 451 Résultat net - part des actionnaires de la société mère (141) 3 302 Résultat net - part des participations ne donnant pas le contrôle 160 149 Résultat net de base par action (2)(En euros) (0,52) 12,24 Résultat net dilué par action (2)(En euros) (0,52) 12,13 Nombre d'actions retenu (En milliers) Pour le résultat net de base par action 9 271 639 269 850 Pour le résultat net dilué par action 9 273 569 272 222 Les données 2019 tiennent compte de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». Les effets de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Résultat net - part des actionnaires de la société mère rapporté au nombre d'actions indiqué. 14Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2.2 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2019 2018 Brut Effet Net Brut Effet Net (En millions d'euros) impôts impôts RÉSULTAT NET 1 473 (1 454) 19 4 174 (723) 3 451 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL PROVENANT DE LA SOCIÉTÉ MÈRE ET SES FILIALES Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (137) 49 (88) (356) (3) (359) Écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies (194) 50 (144) 53 (16) 37 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres 57 (1) 56 (409) 13 (396) Éléments qui sont, ou qui seront ultérieurement, reclassés en résultat (67) (81) (148) (483) 29 (454) Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger 119 - 119 (213) - (213) Écarts de change résultant de la conversion des activités dans les économies hyperinflationnistes (99) - (99) (175) - (175) Couverture partielle de l'investissement dans Nissan (70) (87) (157) (102) 32 (70) Couvertures de flux de trésorerie (1) (17) 6 (11) 7 (4) 3 Instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres (2) - - - - 1 1 Total des autres éléments du résultat global provenant de la société mère et ses filiales (A) (204) (32) (236) (839) 26 (813) PART DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES DANS LES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 24 - 24 (206) - (206) Écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies 23 - 23 (68) - (68) Autres éléments 1 - 1 (138) - (138) Éléments qui sont, ou qui seront ultérieurement, reclassés en résultat (3) 352 - 352 956 - 956 Écarts de change résultant de la conversion des activités à l'étranger 407 - 407 960 - 960 Autres éléments (55) - (55) (4) - (4) Total de la part des entreprises associées et des coentreprises dans les autres éléments du résultat global (B) 376 - 376 750 - 750 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (A) + (B) 172 (32) 140 (89) 26 (63) Résultat global 1 645 (1 486) 159 4 085 (697) 3 388 Dont part des actionnaires de la société mère 1 3 221 Dont part des participations ne donnant pas le contrôle 158 167 Dont 10 millions d'euros reclassés en résultat net en 2019 (6 millions d'euros en 2018). Dont (1) millions d'euros reclassés en résultat net en 2019 (2 millions d'euros en 2018). Dont 3 millions d'euros reclassés en résultat net en 2019 suite à la consolidation par intégration globale de ZAO GM-AVTOVAZ au 31 décembre 2019. Rapport d'activité 2019 15 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2.2.3 SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ACTIFS(En millions d'euros) Notes 31 déc. 2019 (1) 31 déc. 2018 ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et goodwill 10-A 6 949 5 913 Immobilisations corporelles (2) 10-B 16 900 14 304 Participations dans les entreprises associées et coentreprises 21 232 21 439 Nissan 12 20 622 20 583 Autres entreprises associées et coentreprises 13 610 856 Actifs financiers non courants 22 1 072 928 Impôts différés actifs 8 1 016 952 Autres actifs non courants 17 1 224 1 485 Total actifs non courants 48 393 45 021 ACTIFS COURANTS Stocks 14 5 780 5 879 Créances de Financement des ventes 15 45 374 42 067 Créances clients de l'Automobile 16 1 258 1 399 Actifs financiers courants 22 2 216 1 963 Créances d'impôts courants 17 86 111 Autres actifs courants 17 4 082 3 779 Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 14 982 14 777 Total actifs courants 73 778 69 975 Total actifs 122 171 114 996 Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Dont droits d'utilisation relatifs à l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » pour 669 millions d'euros à la date de première application. CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) Notes 31 déc. 2019 (1) 31 déc. 2018 (2) CAPITAUX PROPRES Capital 1 127 1 127 Primes d'émission 3 785 3 785 Titres d'autocontrôle (344) (400) Réévaluation des instruments financiers 232 236 Écart de conversion (2 584) (2 826) Réserves 32 489 30 265 Résultat net - part des actionnaires de la société mère (141) 3 302 Capitaux propres - part des actionnaires de la société mère 34 564 35 489 Capitaux propres - part des participations ne donnant pas le contrôle 767 599 Total capitaux propres 18 35 331 36 088 PASSIFS NON COURANTS Impôts différés passifs 8 1 044 135 Provisions pour engagements de retraite et assimilés - part à plus d'un an 19 1 636 1 531 Provisions pour risques et charges - part à plus d'un an 20 1 458 1 463 Passifs financiers non courants 23 8 794 6 209 Provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines - part à plus d'un an 8-C 187 140 Autres passifs non courants 21 1 734 1 572 Total passifs non courants 14 853 11 050 PASSIFS COURANTS Provisions pour engagements de retraite et assimilés - part à moins d'un an 19 64 56 Provisions pour risques et charges - part à moins d'un an 20 1 064 1 100 Passifs financiers courants 23 2 780 2 463 Dettes de Financement des ventes 23 47 465 44 495 Fournisseurs 9 582 9 505 Dettes d'impôts courants 8-C 223 289 Provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines - part à moins d'un an 8-C 8 22 Autres passifs courants 21 10 801 9 928 Total passifs courants 71 987 67 858 Total capitaux propres et passifs 122 171 114 996 Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Les données au 31 décembre 2018 tiennent compte du reclassement des provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines sur des lignes spécifiques et non plus en provisions pour risques et charges en application d'une clarification de l'IFRIC en date de septembre 2019 (note 2-A3). Elles ont aussi été modifiées pour tenir compte d'un ajustement de (57) millions d'euros dans les capitaux propres au titre d'une correction d'erreur sur nos opérations dans la Région Amériques dont la contrepartie est en provisions pour risques et charges. 16Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2.2.4 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Nombre Capital Primes Titres Réévaluation Écart de Réserves Résultat net Capitaux Capitaux propres Total d'actions d'émission d'auto- des conversion revenant aux propres part des part des participa- capitaux (en milliers) contrôle instruments actionnaires de actionnaires de tions ne donnant propres (En millions d'euros) financiers la société mère la société mère pas le contrôle Solde au 31 décembre 2017 (1) 295 722 1 127 3 785 (494) 809 (3 376) 26 265 5 212 33 328 294 33 622 Transition à IFRS 9 - Ajustements à l'ouverture (21) (73) (94) (2) (96) Transition à IFRS 15 - Ajustements à l'ouverture (229) (229) (9) (238) Application de la norme IAS 29 - Ajustements à l'ouverture 14 65 79 79 Solde ajusté au 1erjanvier 2018 295 722 1 127 3 785 (494) 788 (3 362) 26 028 5 212 33 084 283 33 367 Résultat net 2018 3 302 3 302 149 3 451 Autres éléments du résultat global (2) (3) (538) 487 (30) (81) 18 (63) Résultat global 2018 (538) 487 (30) 3 302 3 221 167 3 388 Affectation du résultat net 2017 5 212 (5 212) Distribution (958) (958) (94) (1 052) (Acquisitions) cessions de titres d'autocontrôle et effets des augmentations de capital 94 94 94 Variations des parts d'intérêts(4) 33 39 72 241 313 Indexation des éléments de capitaux propres en économie hyperinflationniste 3 86 89 1 90 Coûts des paiements fondés sur des actions et autres (14) 13 (112) (113) 1 (112) Solde au 31 décembre 2018 (5) 295 722 1 127 3 785 (400) 236 (2 826) 30 265 3 302 35 489 599 36 088 Résultat net 2019 (141) (141) 160 19 Autres éléments du résultat global (3) (4) 267 (121) 142 (2) 140 Résultat global 2019 (4) 267 (121) (141) 1 158 159 Affectation du résultat net 2018 3 302 (3 302) Distribution (966) (966) (96) (1 062) (Acquisitions) cessions de titres d'autocontrôle et effets des augmentations de capital 56 56 56 Variations des parts d'intérêts (5) (5) 106 101 Indexation des éléments de capitaux propres en économie hyperinflationniste (25) 59 34 34 Coûts des paiements fondés sur des actions et autres (45) (45) (45) Solde au 31 décembre 2019 295 722 1 127 3 785 (344) 232 (2 584) 32 489 (141) 34 564 767 35 331 Dont droits d'utilisation relatifs à l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » pour 669 millions d'euros à la date de première application. Les capitaux propres ont été ajustés pour un montant de (57) millions d'euros au titre d'une correction d'erreur sur nos opérations dans la Région Amériques dont la contrepartie est en provisions pour risques et charges. La variation des réserves correspond aux écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies constatés sur la période. Les variations des parts d'intérêt comprenaient en 2018 les effets des augmentations de capital d'Alliance Rostec Auto b.v. et d'AVTOVAZ et des acquisitions de titres AVTOVAZ par Alliance Rostec Auto b.v. en raison d'une offre publique d'achat et d'une offre de retrait obligatoires (note 3-B). L'application des normes IFRS 16 « Contrats de location » et IFRIC 23 « Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » n'a pas donné lieu à ajustement des capitaux propres d'ouverture. Les éléments contribuant à la variation des capitaux propres consolidés de 2019 sont commentés en note 18. Rapport d'activité 2019 17 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2.2.5 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Notes 2019 (1) 2018 Résultat net 19 3 451 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (46) (44) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeurs 3 809 3 245 Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 190 (1 540) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 26-A 1 937 1 396 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 4 2 Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (2) 5 913 6 510 Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 625 828 Variation nette des crédits consentis à la clientèle (2 612) (3 596) Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution (659) (160) Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes (3 271) (3 756) Émission d'emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C 3 869 4 245 Remboursement d'emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C (4 034) (3 148) Variation nette des autres dettes du Financement des ventes 3 696 2 435 Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes (428) 61 Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes 3 103 3 593 Variation des actifs immobilisés donnés en location (1 059) (519) Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 26-B 1 214 551 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 525 7 207 Intérêts reçus 78 67 Intérêts payés (368) (332) Impôts courants (payés) / reçus 8-C (636) (657) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION 5 599 6 285 Investissements incorporels et corporels 26-C (5 022) (4 407) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 31 131 Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise 5 (29) Acquisitions d'autres participations (157) (215) Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée 2 - Cessions d'autres participations 36 8 Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile (2) (150) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5 107) (4 662) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 18-D (1 035) (1 027) Transaction avec les participations ne donnant pas le contrôle (10) 11 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 18-H (96) (94) (Achats) ventes de titres d'autocontrôle (36) (41) Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 177) (1 151) Émission d'emprunts obligataires de l'Automobile 23-C 1 557 1 895 Remboursement d'emprunts obligataires de l'Automobile 23-C (574) (1 455) Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l'Automobile (59) (242) Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 23-B 924 198 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (253) (953) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 239 670 Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d'euros en 2019 et 44 millions d'euros en 2018) et Nissan (579 millions d'euros en 2019 et 784 millions d'euros en 2018). (En millions d'euros) 2019 2018 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 14 777 14 057 Augmentation (diminution) de la trésorerie 239 670 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (34) 50 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture (1) 14 982 14 777 (1) La trésorerie faisant l'objet de restrictions d'utilisation est décrite en note 22-C. 18Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2 Comptes consolidés annuels résumés 2.2.6 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS 2.2.6.1 INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS ET LES RÉGIONS Les secteurs opérationnels retenus par Renault sont les suivants : Le secteur « Automobile hors AVTOVAZ » regroupe le périmètre des activités automobiles du Groupe tel qu'il était avant la prise de contrôle au sens d'IFRS 10 du groupe AVTOVAZ. Il comprend les filiales de production, de commercialisation, de distribution de véhicules particuliers et utilitaires légers, les filiales de service automobile pour les marques Renault, Dacia et Samsung ainsi que les filiales assurant la gestion de la trésorerie du secteur. Il comprend aussi les participations dans les entreprises associées et coentreprises du domaine automobile, la principale étant Nissan. Le secteur « AVTOVAZ », constitué fin 2016, qui comprend le groupe AVTOVAZ, constructeur automobile russe, et sa société mère Alliance Rostec Auto b.v. depuis leur prise de contrôle au sens d'IFRS 10 en décembre 2016.

Le secteur « Financement des ventes », considéré par le Groupe comme une activité réalisant des opérations d'exploitation à part entière, exercée par RCI Banque, ses filiales et participations dans des entreprises associées et coentreprises auprès du réseau de distribution et de la clientèle finale. A. Informations par secteur opérationnel A1. Compte de résultat consolidé par secteur opérationnel Automobile AVTOVAZ (1) Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ (1) Automobile secteurs 2019 (2) Chiffre d'affaires externe au Groupe 49 002 3 130 - 52 132 3 405 - 55 537 Chiffre d'affaires intersecteurs 105 774 (774) 105 18 (123) - Chiffre d'affaires du secteur 49 107 3 904 (774) 52 237 3 423 (123) 55 537 Marge opérationnelle (3) 1 289 156 (1) 1 444 1 223 (5) 2 662 Résultat d'exploitation 762 130 (1) 891 1 294 (80) 2 105 Résultat financier (4) 179 (111) - 68 (10) (500) (442) Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (213) 2 - (211) 21 - (190) Résultat avant impôts 728 21 (1) 748 1 305 (580) 1 473 Impôts courants et différés (1 122) 51 - (1 071) (383) - (1 454) Résultat net (394) 72 (1) (323) 922 (580) 19 Le chiffre d'affaires externe du Groupe du secteur Automobile hors AVTOVAZ comporte en 2019 le chiffre d'affaires réalisé par ce secteur avec le groupe AVTOVAZ (246 millions d'euros pour l'année 2019). Ce dernier apparaît en conséquence dans les opérations intersecteurs du secteur AVTOVAZ. Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Les informations sur les dotations aux amortissements sont données dans le tableau des flux de trésorerie consolidés par secteur opérationnel. Les dividendes reçus du Financement des ventes sont comptabilisés dans le résultat financier de l'Automobile et sont éliminés dans les opérations intersecteurs. Au cours de l'année 2019, leur montant s'est élevé à 500 millions d'euros. Automobile AVTOVAZ (1) Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ (1) Automobile secteurs 2018 Chiffre d'affaires externe au Groupe 51 171 3 040 - 54 211 3 208 - 57 419 Chiffre d'affaires intersecteurs 96 815 (815) 96 18 (114) - Chiffre d'affaires du secteur 51 267 3 855 (815) 54 307 3 226 (114) 57 419 Marge opérationnelle (2) 2 202 204 - 2 406 1 204 2 3 612 Résultat d'exploitation 1 583 209 - 1 792 1 193 2 2 987 Résultat financier (3) (97) (95) - (192) (11) (150) (353) Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises 1 527 (3) - 1 524 16 - 1 540 Résultat avant impôts 3 013 111 - 3 124 1 198 (148) 4 174 Impôts courants et différés (369) (26) - (395) (330) 2 (723) Résultat net 2 644 85 - 2 729 868 (146) 3 451 Le chiffre d'affaires externe du Groupe du secteur Automobile hors AVTOVAZ comporte en 2018 le chiffre d'affaires réalisé par ce secteur avec le groupe AVTOVAZ (311 millions d'euros pour l'année 2018). Ce dernier apparaît en conséquence dans les opérations intersecteurs du secteur AVTOVAZ. Les informations sur les dotations aux amortissements sont données dans le tableau des flux de trésorerie consolidés par secteur opérationnel. Les dividendes reçus du Financement des ventes sont comptabilisés dans le résultat financier de l'Automobile et sont éliminés dans les opérations intersecteurs. Rapport d'activité 2019 19 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés A2. Situation financière consolidée par secteur opérationnel Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé 31 DÉCEMBRE 2019 (1) AVTOVAZ Automobile secteurs ACTIFS(En millions d'euros) ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et corporelles, et goodwill Participations dans les entreprises associées et les coentreprises Actifs financiers non courants - titres de sociétés Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement de l'Automobile 21 701 1 740 - 23 441 408 - 23 849 21 087 3 - 21 090 142 - 21 232 7 478 - (1 025) 6 453 2 (5 577) 878 194 - - 194 - - 194 Impôts différés actifs et autres actifs non courants 1 446 469 (108) 1 807 433 - 2 240 Total actifs non courants 51 906 2 212 (1 133) 52 985 985 (5 577) 48 393 ACTIFS COURANTS Stocks 5 379 352 - 5 731 49 - 5 780 Créances sur la clientèle 1 175 183 (87) 1 271 46 252 (891) 46 632 Actifs financiers courants 1 197 5 (7) 1 195 1 948 (927) 2 216 Créances d'impôts courants et autres actifs courants 3 003 66 (3) 3 066 5 984 (4 882) 4 168 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 231 70 (3) 12 298 2 762 (78) 14 982 Total actifs courants 22 985 676 (100) 23 561 56 995 (6 778) 73 778 Total actifs 74 891 2 888 (1 233) 76 546 57 980 (12 355) 122 171 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) CAPITAUX PROPRES 35 214 1 108 (1 028) 35 294 5 632 (5 595) 35 331 PASSIFS NON COURANTS Provisions - part à plus d'un an 2 604 37 - 2 641 640 - 3 281 Passifs financiers non courants 7 106 821 - 7 927 867 - 8 794 Impôts différés passifs et autres passifs non courants 1 982 60 (108) 1 934 844 - 2 778 Total passifs non courants 11 692 918 (108) 12 502 2 351 - 14 853 PASSIFS COURANTS Provisions - part à moins d'un an 1 034 66 - 1 100 36 - 1 136 Passifs financiers courants 3 785 100 (10) 3 875 - (1 095) 2 780 Fournisseurs et dettes de Financement des ventes 9 520 487 (84) 9 923 48 253 (1 129) 57 047 Dettes d'impôts courants et autres passifs courants 13 646 209 (3) 13 852 1 708 (4 536) 11 024 Total passifs courants 27 985 862 (97) 28 750 49 997 (6 760) 71 987 Total capitaux propres et passifs 74 891 2 888 (1 233) 76 546 57 980 (12 355) 122 171 (1) Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1erjanvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. 20Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2 Comptes consolidés annuels résumés Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé 31 DÉCEMBRE 2018 AVTOVAZ Automobile secteurs ACTIFS(En millions d'euros) ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles et corporelles, et goodwill Participations dans les entreprises associées et les coentreprises Actifs financiers non courants - titres de sociétés Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement de l'Automobile 18 448 1 422 - 19 870 347 - 20 217 21 314 11 - 21 325 114 - 21 439 6 907 - (855) 6 052 2 (5 201) 853 75 - - 75 - - 75 Impôts différés actifs et autres actifs non courants 1 738 342 (107) 1 973 464 - 2 437 Total actifs non courants 48 482 1 775 (962) 49 295 927 (5 201) 45 021 ACTIFS COURANTS Stocks 5 515 321 - 5 836 43 - 5 879 Créances sur la clientèle 1 295 205 (80) 1 420 42 854 (808) 43 466 Actifs financiers courants 1 415 - (6) 1 409 1 369 (815) 1 963 Créances d'impôts courants et autres actifs courants 2 764 157 (4) 2 917 5 028 (4 055) 3 890 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 691 89 (3) 11 777 3 094 (94) 14 777 Total actifs courants 22 680 772 (93) 23 359 52 388 (5 772) 69 975 Total actifs 71 162 2 547 (1 055) 72 654 53 315 (10 973) 114 996 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (En millions d'euros) CAPITAUX PROPRES (1) 36 004 908 (859) 36 053 5 249 (5 214) 36 088 PASSIFS NON COURANTS Provisions - part à plus d'un an 2 529 27 - 2 556 578 - 3 134 Passifs financiers non courants 5 508 688 - 6 196 13 - 6 209 Impôts différés passifs et autres passifs non courants 1 070 34 (106) 998 709 - 1 707 Total passifs non courants 9 107 749 (106) 9 750 1 300 - 11 050 PASSIFS COURANTS Provisions - part à moins d'un an 1 103 44 - 1 147 31 - 1 178 Passifs financiers courants 3 258 94 (9) 3 343 - (880) 2 463 Fournisseurs et dettes de Financement des ventes 9 279 495 (78) 9 696 45 311 (1 007) 54 000 Dettes d'impôts courants et autres passifs courants 12 411 257 (3) 12 665 1 424 (3 872) 10 217 Total passifs courants 26 051 890 (90) 26 851 46 766 (5 759) 67 858 Total capitaux propres et passifs 71 162 2 547 (1 055) 72 654 53 315 (10 973) 114 996 Les données au 31 décembre 2018 tiennent compte du reclassement des provisions d'impôts sur les résultats relatives à des positions fiscales incertaines sur des lignes spécifiques et non plus en provisions pour risques et charges en application d'une clarification de l'IFRIC en septembre 2019 (note 2-A3). Elles ont aussi été modifiées pour tenir compte d'un ajustement de (57) millions d'euros dans les capitaux propres au titre d'une correction d'erreur sur nos opérations dans la Région Amériques dont la contrepartie est en provisions pour risques et charges. Rapport d'activité 2019 21 2 RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés A3. Flux de trésorerie par secteur operationnel Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile secteurs 2019 (1) Résultat net (2) (394) 72 (1) (323) 922 (580) 19 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (46) - - (46) - - (46) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 3 607 120 - 3 727 82 - 3 809 Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises 213 (2) - 211 (21) - 190 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 1 355 50 - 1 405 475 57 1 937 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 4 - - 4 - - 4 Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (3) 4 739 240 (1) 4 978 1 458 (523) 5 913 Dividendes reçus des sociétés cotées (4) 625 - - 625 - - 625 Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - - (3 353) 82 (3 271) Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - - 2 968 135 3 103 Variation des actifs immobilisés donnés en location (1 002) - - (1 002) (57) - (1 059) Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 1 829 15 - 1 844 (635) 5 1 214 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 191 255 (1) 6 445 381 (301) 6 525 Intérêts reçus 73 5 - 78 - - 78 Intérêts payés (301) (87) 1 (387) - 19 (368) Impôts courants (payés) / reçus (367) (11) - (378) (258) - (636) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION 5 596 162 - 5 758 123 (282) 5 599 Investissements incorporels (2 016) (67) - (2 083) (3) - (2 086) Investissements corporels (2 846) (95) 15 (2 926) (10) - (2 936) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 16 27 (14) 29 2 - 31 Acquisitions et cessions de participations avec prise ou perte de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (55) (9) - (64) 71 - 7 Acquisitions et cessions d'autres participations, et autres (120) - - (120) (1) - (121) Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile (3) 1 - (2) - - (2) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5 024) (143) 1 (5 166) 59 - (5 107) Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 165) (1) - (1 166) (511) 500 (1 177) Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 1 180 (49) - 1 131 - (207) 924 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 15 (50) - (35) (511) 293 (253) Augmentation (diminution) de la trésorerie 587 (31) 1 557 (329) 11 239 et des équivalents de trésorerie Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. Leur montant s'est élevé à 500 millions d'euros. La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d'euros) et Nissan (579 millions d'euros). Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile secteurs 2019 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 11 691 89 (3) 11 777 3 094 (94) 14 777 Augmentation (diminution) de la trésorerie 587 (31) 1 557 (329) 11 239 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (47) 12 (1) (36) (3) 5 (34) Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture 12 231 70 (3) 12 298 2 762 (78) 14 982 22Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2 Comptes consolidés annuels résumés Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile secteurs 2018 Résultat net 2 644 85 - 2 729 868 (146) 3 451 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (44) - - (44) - - (44) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 3 066 109 - 3 175 70 - 3 245 Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (1 527) 3 - (1 524) (16) - (1 540) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 825 90 (1) 914 503 (21) 1 396 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 2 - - 2 - - 2 Capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts (1) 4 966 287 (1) 5 252 1 425 (167) 6 510 Dividendes reçus des sociétés cotées (2) 828 - - 828 - - 828 Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - - (3 586) (170) (3 756) Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - - 3 593 - 3 593 Variation des actifs immobilisés donnés en location (509) - - (509) (10) - (519) Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 781 16 6 803 (331) 79 551 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 066 303 5 6 374 1 091 (258) 7 207 Intérêts reçus 71 5 (2) 74 - (7) 67 Intérêts payés (263) (95) 2 (356) - 24 (332) Impôts courants (payés) / reçus (388) (14) - (402) (255) - (657) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION 5 486 199 5 5 690 836 (241) 6 285 Investissements incorporels (1 735) (32) - (1 767) (4) - (1 771) Investissements corporels (2 557) (83) 19 (2 621) (15) - (2 636) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 126 31 (24) 133 - (2) 131 Acquisitions et cessions de participations avec prise ou perte de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (15) (2) - (17) (12) - (29) Acquisitions et cessions d'autres participations, et autres (159) - - (159) (48) - (207) Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l'Automobile (156) - 6 (150) - - (150) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (4 496) (86) 1 (4 581) (79) (2) (4 662) Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 149) - - (1 149) (153) 151 (1 151) Variation nette des passifs financiers de l'Automobile 233 (139) (7) 87 - 111 198 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (916) (139) (7) (1 062) (153) 262 (953) Augmentation (diminution) de la trésorerie 74 (26) (1) 47 604 19 670 et des équivalents de trésorerie La capacité d'autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. Correspond aux dividendes Daimler (44 millions d'euros) et Nissan (784 millions d'euros). Automobile AVTOVAZ Opérations Total Financement Opérations Total hors intra Automobile des ventes inter- consolidé (En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile secteurs 2018 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 11 718 130 (3) 11 845 2 354 (142) 14 057 Augmentation (diminution) de la trésorerie 74 (26) (1) 47 604 19 670 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (101) (15) 1 (115) 136 29 50 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture 11 691 89 (3) 11 777 3 094 (94) 14 777 Rapport d'activité 2019 23 2RÉSULTATS FINANCIERS 2.2 Comptes consolidés annuels résumés A4. Autres informations relatives aux secteurs automobiles : position nette de liquidite ou endettement financier net et free cash flowoperationnel La position nette de liquidité ou l'endettement financier net et le free cash flowopérationnel ne sont présentés que pour les secteurs automobiles car ces indicateurs ne sont pas appropriés pour le pilotage de l'activité de Financement des ventes. Position nette de liquidité ou endettement financier net Le Groupe inclut dans la position nette de liquidité ou l'endettement financier net, l'ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d'intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières ou les prêts du secteur. Automobile AVTOVAZ (1) Opérations Total hors intra Automobile 31 DÉCEMBRE 2019(En millions d'euros) AVTOVAZ (1) Automobile Passifs financiers non courants (7 106) (821) - (7 927) Passifs financiers courants (3 785) (100) 10 (3 875) Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 64 - - 64 Actifs financiers courants 1 180 1 (7) 1 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 231 70 (3) 12 298 Position nette de liquidité (endettement financier net) du secteur de l'Automobile 2 584 (850) - 1 734 (1) Les effets de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1erjanvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n'ont pas été retraitées. Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra Automobile 31 DÉCEMBRE 2018(En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Passifs financiers non courants (5 508) (688) - (6 196) Passifs financiers courants (3 258) (94) 9 (3 343) Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 55 - - 55 Actifs financiers courants 1 415 - (6) 1 409 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 691 89 (3) 11 777 Position nette de liquidité (endettement financier net) du Secteur de l'Automobile 4 395 (693) - 3 702 Free cash flow opérationnel Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra Automobile ANNÉE 2019(En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) avant intérêts et impôts 4 739 240 (1) 4 978 Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 1 829 15 - 1 844 Intérêts reçus par l'Automobile 73 5 - 78 Intérêts payés par l'Automobile (301) (87) 1 (387) Impôts courants (payés) / reçus (367) (11) - (378) Investissements corporels et incorporels nets des cessions (4 846) (135) 1 (4 980) Véhicules et batteries donnés en location (1 002) - - (1 002) Free cash flowopérationnel des secteurs automobiles(1) 125 27 1 153 La définition du Free cash flow opérationnel en 2019 reste identique à celle de 2018. En 2018, le Free cash flow opérationnel était diminué des charges de loyer en flux d'exploitation, alors qu'à compter de 2019, du fait de l'application d'IFRS 16, seuls les flux relatifs aux intérêts payés sont en flux d'exploitation. Le solde résiduel au titre du paiement des loyers est présenté en flux de financement (variation nette des passifs financiers de l'Automobile) et est donc exclu du Free cash flow opérationnel. Sans application de la norme IFRS 16, le Free cash flow opérationnel en 2019 se serait élevé à 57 millions d'euros. Automobile AVTOVAZ Opérations Total hors intra Automobile ANNÉE 2018(En millions d'euros) AVTOVAZ Automobile Capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) avant intérêts et impôts 4 966 287 (1) 5 252 Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 781 16 6 803 Intérêts reçus par l'Automobile 71 5 (2) 74 Intérêts payés par l'Automobile (263) (95) 2 (356) Impôts courants (payés) / reçus (388) (14) - (402) Investissements corporels et incorporels nets des cessions (4 166) (84) (5) (4 255) Véhicules et batteries donnés en location (509) - - (509) Free cash flowopérationnel des secteurs automobiles 492 115 - 607 24Rapport d'activité 2019 RÉSULTATS FINANCIERS 2 2.2 Comptes consolidés annuels résumés B. Informations par Région La présentation par Région correspond au découpage géographique en vigueur dans l'organisation du Groupe. Les Régions sont définies en section 1.3.1.3 du Document d'enregistrement universel. Le chiffre d'affaires consolidé est présenté par zone d'implantation de la clientèle. En 2019, le Groupe a fait évoluer son organisation internationale. Les anciennes Régions Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient Inde ont été scindées pour donner naissance à deux nouvelles Régions : la Région Chine est dédiée aux activités du Groupe dans ce pays ;

la Région Afrique Moyen-Orient Inde Asie-Pacifique comporte les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde ainsi que les pays de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), la Corée, le Japon et l'Australie. Les données financières relatives à 2018 sont établies selon le même découpage que celui adopté en 2019. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont présentées par région d'implantation des filiales et des activités conjointes. Europe (1) Amériques Chine Afrique Eurasie Total Moyen-Orient consolidé Inde (En millions d'euros) Asie-Pacifique 2019 Chiffre d'affaires 36 516 4 435 127 7 038 7 421 55 537 Dont AVTOVAZ 42 3 - 14 3 317 3 376 Immobilisations corporelles et incorporelles 17 392 852 179 1 307 4 119 23 849 Dont AVTOVAZ - - - - 1 740 1 740 2018 Chiffre d'affaires 36 704 4 684 275 8 194 7 562 57 419 Dont AVTOVAZ 39 2 - 18 3 292 3 351 Immobilisations corporelles et incorporelles 14 800 821 - 1 180 3 416 20 217 Dont AVTOVAZ - - - - 1 422 1 422 (1) Dont France : (En millions d'euros) 2019 2018 Chiffre d'affaires 13 581 13 533 Immobilisations corporelles et incorporelles 13 773 11 735 Rapport d'activité 2019 25 DIRECTION DES RELATIONS FINANCIÈRES investor.relations@renault.com 13-15, quai Le Gallo 92513 Boulogne-Billancourt Cedex Tél. : + 33 (0)1 76 84 53 09 group.renault.com Réalisation : SophieBerlioz.fr - Couverture : © Lemal, Jean-Brice / Version Intens La Sté Renault SA a publié ce contenu, le 14 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

