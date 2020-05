Renault : L'ALLIANCE ADOPTE UN NOUVEAU BUSINESS MODEL DE COOPÉRATION...

L'Alliance a également approuvé le principe de la désignation de différentes parties du monde comme « régions de référence », chaque entreprise se concentrant sur ses régions clés dans le but d'être parmi les plus compétitives et de servir de référence aux autres afin de renforcer leur propre compétitivité.

L'Alliance est un partenariat stratégique et opérationnel unique dans le monde de l'automobile qui nous donne un avantage certain dans un paysage automobile mondial en constante évolution

Groupe Renault, Nissan Motor Co, Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation, membres de l'une des plus grandes alliances automobiles au monde, présentent aujourd'hui plusieurs orientations stratégiques, dans le cadre d'un nouveau business model de coopération visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises.

Chaque membre deviendra référent dans les régions où il possède les meilleurs atouts stratégiques et y agira comme facilitateur et soutien de la compétitivité des autres.

Selon ce principe, Nissan deviendra le référent en Chine, Amérique du Nord et Japon ; Renault pour l'Europe, la Russie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord ; et Mitsubishi Motors pour l'ASEAN et l'Océanie.

Chaque membre devenant une entreprise de référence dans sa région respective, les synergies augmenteront afin de maximiser le partage des coûts fixes, ainsi que l'exploitation des actifs de chaque entreprise.

Les plans produits des entreprises suivront le schéma « leader-follower », et les véhicules leader et followers seront produits selon le schéma le plus compétitif. Par exemple :

Le renouvellement du segment des C-SUV après 2025 sera mené par Nissan, tandis que le futur renouvellement du segment des B-SUV en Europe sera mené par Renault.

En Amérique latine, les plateformes des véhicules du segment B seront rationalisées, passant de quatre variantes à une seule pour les produits Renault et Nissan. Cette plateforme sera produite dans deux usines, chacune fabriquant à la fois pour Renault et Nissan.

En Asie du Sud-Est et au Japon, les membres de l'Alliance poursuivront certaines opportunités selon le même schéma, comme la collaboration entre Nissan et Mitsubishi Motors pour la Kei-Car.

En tenant compte de tous ces éléments, près de 50 % des modèles de l'Alliance seront développés et produits sous le système « leader-follower» d'ici à 2025.

En termes d'efficacité technologique, les membres de l'Alliance continueront à capitaliser sur les actifs existants afin de garantir que chaque entreprise membre poursuit le partage des investissements dans les plateformes, les groupes motopropulseurs et les technologies. Ce partage a d'ores et déjà prouvé son efficacité dans le développement des groupes motopropulseurs et des plateformes et a permis de réussir le lancement de la plateforme CMF-B pour Renault Clio et Nissan Juke, ainsi que la plateforme Kei Car pour Nissan Dayz et Mitsubishi eK Wagon. Les plateforme CMF-C/D et CMF-EV suivront bientôt.

Le schéma « leader-follower » sera étendu des plateformes et des groupes motopropulseurs à toutes les technologies clés, le leadership étant attribué comme suit :

Conduite autonome : Nissan

Technologies des voitures connectées : Renault pour la plateforme Android et Nissan en Chine

E-body - le système principal de l'architecture électrique-électronique : Renault

- le système principal de l'architecture électrique-électronique : Renault Moteur e-PowerTrain (ePT) : CMF-A/B ePT - Renault ; CMF-EV ePT - Nissan

e-PowerTrain (ePT) : CMF-A/B ePT - Renault ; CMF-EV ePT - Nissan PHEV pour les segments C/D : Mitsubishi

Ce nouveau business model permettra aux entreprises membres de tirer le meilleur parti de leur expertise et de leur compétitivité pour renforcer l'Alliance dans son ensemble dans un environnement automobile mondial en pleine mutation.