Renault : L'ÉDITION TRÈS LIMITÉE DUSTER BLACK COLLECTOR SE DÉVOILE AU...

La 11 e édition du Grand Pique-nique Dacia a réuni 10 000 fans de la marque ce dimanche 30 juin 2019, à l'Abbaye de Chaalis dans l'Oise.

Dacia a révélé Duster Black Collector, une série très limitée et numérotée commercialisée à partir de septembre 2019 à 500 exemplaires sur le marché français.

Entre jeu de piste et essais du tout dernier Duster 4x4, le public a eu la chance d'assister à un show exceptionnel des Talents Dacia avant d'être rejoints sur scène par la chanteuse Jenifer.

Retour sur les moments forts du Grand Pique-nique Dacia 2019 sur le site www.grandpiqueniquedacia.com.

Boulogne-Billancourt, le 1er juillet 2019 - Dacia a profité de son Grand Pique-nique annuel qui s'est tenu hier, dimanche 30 juin 2019 à l'Abbaye de Chaalis (Oise), pour révéler, en avant-première à sa communauté, la toute nouvelle série très limitée Duster Black Collector. L'événement, devenu emblématique depuis 10 ans, réunit chaque année 10 000 membres de la communauté Dacia. L'occasion pour eux de se rencontrer ou de se retrouver autour de diverses activités en famille mais aussi d'essayer Duster dans sa version 4x4.

Black Collector : le modèle baroudeur chic de Duster

Basé sur une version Prestige, Duster Black Collector est doté d'un design inédit pour un positionnement « baroudeur chic ». À l'extérieur, peinture noire métallisée et strippings exclusifs ; à l'intérieur, sur-tapis et système audio Focal. Cette nouvelle série limitée est ultra équipée avec, par exemple, la carte mains libres, la caméra multivues ou encore l'écran multimédia compatible Apple CarPlay™ & Android Auto™.

Déclinée uniquement en version 4x2 avec son moteur essence 1.3 TCe 130 FAP, cette série limitée sera lancée à 500 exemplaires en France avec un seuil de porte numéroté pour renforcer son côté exclusif.

Les réservations de cette série limitée se feront exclusivement sur internet, une première pour la marque. Rendez-vous courant septembre sur le site duster-blackcollector.dacia.fr/.

Jenifer partage la scène avec sept Talents Dacia

Après huit albums et une participation dans le jury des émissions The Voice et The Voice Kids, la chanteuse Jenifer a séduit le public du Grand Pique-nique Dacia pendant plus d'une heure de concert. Les sept Talents Dacia, artistes de la communauté, qui se sont illustrés dans des disciplines liées au spectacle vivant - musique, danse, chant et magie - ont fait la première partie de l'artiste. Cette année, sur 17 inscrits, 7 ont été sélectionnés avant d'être coachés individuellement et encouragés par Jenifer. Le Grand Pique-nique Dacia a rempli, cette fois encore, sa mission de proposer un spectacle d'exception à sa communauté toujours aussi largement mobilisée.