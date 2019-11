Renault : LE BLACK SWAN, PREMIER BATEAU À PASSAGERS EQUIPE DE BATTERIES DE SECONDE VIE ET 100% ELECTRIQUE À PARIS

05 novembre 2019

Paris, 4 novembre 2019 - Seine Alliance présente aujourd'hui le Black Swan, le premier bateau électrique dédié aux croisières privées ou professionnelles sur la Seine, équipé de batteries de seconde vie. L'idée menée par Seine Alliance et ses partenaires - Groupe Renault et Green-Vision- est de pouvoir démontrer l'efficacité d'un tel modèle reposant sur le principe de l'économie circulaire, afin de le reproduire, et créer des synergies entre les différents acteurs de la mobilité.





Dans un contexte d'effervescence généralisée pour trouver des solutions innovantes afin de préserver notre planète, les initiatives menées par les professionnels du secteur fluvial offrent des perspectives encourageantes. Très mobilisés sur les aspects environnementaux de leurs activités, ils sont à l'origine de nombreux projets pour faire valoir leur exemplarité en matière de transition énergétique. Le Black Swan, bateau « zéro émission* » pour des croisières familiales d'environ 2h et avec une capacité d'accueil de 2 à 8 personnes, a été conçu dans cet esprit. Il est propulsé par deux moteurs électriques et ne dispose ni de groupe électrogène, ni de moteur thermique de secours. Il ne rejette donc aucun gaz d'échappement et navigue sans aucun bruit. Il s'agit d'une démarche de transformation volontaire pour réduire l'impact sur l'environnement des activités fluviales.

Paris, organisatrice de la COP 21 en 2015 et des JO en 2024, doit apporter des solutions innovantes pour l'environnement. La Seine s'illustre déjà de manière exemplaire en termes de performances énergétiques dans le secteur des transports. Notre compagnie concrétise une nouvelle fois un projet de bateau électrique avec pour objectif de sensibiliser l'ensemble des usagers du fleuve, indique Didier SPADE, Président-Directeur Général de Seine Alliance.

Economie circulaire, sécurité et confort à bord





Le Black Swan est équipé de deux chaînes de propulsion 100% électrique, totalement indépendantes et autonomes. Cette redondance lui permet de naviguer en toute sécurité.

Des batteries Lithium Ion issues de véhicules électriques Renault et arrivées au terme de leur 'première vie automobile', ont été déposées et reconditionnées pour leur nouvel usage. Elles sont logées sous les banquettes latérales du bateau dans 4 coffres batterie en inox spécialement conçus pour assurer étanchéité et sécurité de fonctionnement. La consommation d'énergie et de matières premières nécessaire à la construction de batteries neuves est ainsi évitée.

Nous sommes fiers de contribuer au projet Black Swan aux côtés de Seine Alliance et Green-Vision. Cette démarche démontre, une nouvelle fois, qu'utilisées comme unités de stockage d'énergie en seconde vie, les batteries de nos véhicules électriques représentent un levier essentiel pour accélérer la transition énergétique, explique Gilles Normand, Directeur du Véhicule Electrique du Groupe Renault.

Chaque propulseur est relié à deux coffres batteries qui développent une puissance nominale de 10kW (20kW en puissance maximale), permettant au bateau d'atteindre largement les vitesses de croisière habituelles (la vitesse sur la Seine dans Paris est limitée). Le poids total des batteries est de 278 kg, ce qui est moins que le poids du réservoir d'essence qui équipait le bateau dans sa version thermique.

La coque recyclée, au design intemporel du constructeur italien Tullio Abbate, a conservé sa ligne dynamique. Il n'y a pas de moteurs hors-bord, ni de moteurs in-bord. La propulsion, et la giration, s'effectuent grâce à des embases directionnelles immergées (des 'pods'). Une optimisation technique qui permet de ne pas alourdir la ligne du bateau, d'optimiser l'ergonomie du cockpit pour faciliter la circulation et d'assurer un confort maximum aux passagers qui naviguent en silence. Des passagers qui peuvent profiter de croisières d'une durée de 2 heures, pour un temps de charge de 2 à 3 heures.

Un bateau inspirant pour le reste de la profession

La présentation technique du Black Swan a eu lieu hier, lundi 4 novembre, à l'Atelier du France. Les professionnels du monde fluvial réunis au Port de Grenelle à Paris, ont pu découvrir un bateau élégant, fonctionnel et qui va pouvoir inspirer quelques 150 bateaux professionnels recensés dans le bief de Paris, dont la migration vers des systèmes de propulsion plus respectueux de l'environnement est possible.

Des démonstrations avec la presse auront lieu au cours du premier trimestre 2020 qui sera également la période de mise en exploitation du Black Swan, après réception des autorisations administratives requises.

C'est à cette période que Seine Alliance débutera les travaux de refit d'un nouveau bateau analogue, avant de poursuivre avec d'autres bateaux pour atteindre son objectif de 2024 de disposer d'une flotte 100% électrique.

Le Black Swan préfigure, en effet, une nouvelle génération de bateaux faisant preuve d'exemplarité en termes de créativité, de neutralité carbone, et de fonctionnalité, sans compromis sur l'élégance. La synergie développée avec le Groupe Renault et Green-Vision doit permettre l'utilisation intelligente d'une production reconditionnée qui s'inscrit dans une véritable démarche de développement durable.

* zéro émission à l'usage

