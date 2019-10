Renault : LE GROUPE RENAULT ANNONCE LA CREATION D'UNE DIRECTION DE...

Boulogne-Billancourt - 1er octobre 2019. La création de la direction de l'impact social et durable répond à l'ambition du Groupe Renault de renforcer son engagement social et sociétal et sa contribution à la performance de l'entreprise. Cette direction regroupe la direction de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) et la Fondation Groupe Renault.

À compter du 1er octobre 2019, Christine Rodwell, est nommée directrice de l'impact social et durable. Elle est directement rattachée à Thierry Bolloré, directeur général du Groupe Renault.

###

Née en 1970, Christine Rodwell est diplômée d'HEC Paris. Après avoir débuté sa carrière en 1992 en tant que journaliste en France et à l'étranger, elle occupe différentes fonctions liées au développement durable, à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et au business development. En 2010, elle rejoint le Groupe Veolia en tant que directrice de la publication scientifique Facts consacrée aux bonnes pratiques de terrain dans la lutte contre la pauvreté. Elle est ensuite nommée directrice des relations sociétales, puis Vice President business development cities du Groupe Veolia. En 2018, elle crée Impulsum pour conseiller les dirigeants d'entreprise souhaitant intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie ; à ce titre, elle collabore avec le BCG (Boston Consulting Group) en tant que Senior Advisor. Le 1er octobre 2019, Christine Rodwell rejoint le Groupe Renault et est nommée directrice de l'impact social et durable.

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile, véritable vecteur d'innovation et de notoriété.