Renault : LE GROUPE RENAULT INAUGURE SON NOUVEAU SIEGE EN ROUMANIE «...

« Renault Bucharest Connected » est un nouveau centre de décision du Groupe Renault en Roumanie qui accueille 3 200 salariés au sein d'un bâtiment regroupant le nouveau centre de Design ainsi que les fonctions ingénieries et tertiaires.

Ce centre de décision a été inauguré le 28 juin en présence de Viorica Vasilica Dancilă, Première Ministre de Roumanie, de Thierry Bolloré, Directeur Général du Groupe Renault, de Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel, et de Gaspar Gascon-Abellan, Directeur Adjoint de l'Ingénierie.

20 ans après la privatisation de Dacia, « Renault Bucharest Connected » marque une nouvelle phase du développement du Groupe Renault en Roumanie. Berceau du succès commercial de Dacia et plus largement de la gamme Global Access, ce centre continuera à concevoir des modèles à vocation mondiale.

Le Groupe Renault a inauguré ce 28 juin son nouveau siège en Roumanie, appelé « Renault Bucharest Connected », à l'occasion d'une cérémonie présidée par Viorica Vasilica Dancilă,Première Ministre de Roumanie, par Thierry Bolloré, Directeur-Général du Groupe Renault et en présence de Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel et Gaspar Gascon-Abellan, directeur adjoint de l'ingénierie.

Un rapprochement des équipes au service des futurs modèles

Depuis la reprise de l'entreprise Dacia par Renault il y a 20 ans, en 1999, les différentes activités de pilotage du Groupe Renault en Roumanie (Design, Ingénierie, Commerce et autres fonctions tertiaires) étaient installées sur cinq sites différents. Ces activités ont contribué au succès commercial des modèles de la gamme Global Access dont ses modèles iconiques, Sandero et Duster.

Le nouveau nom « Renault Bucharest Connected » - choisi par les salariés - souligne les interactions facilitées par le rapprochement des équipes sur un site unique et la mise à disposition de nouveaux moyens numériques. Cette nouvelle manière de travailler permettra de concevoir et de développer avec toujours plus d'efficacité et de rigueur certains futurs modèles du Groupe Renault et contribuera à l'atteinte des objectifs du plan stratégique Drive The Future.

Un nouveau centre de Design aux moyens renforcés

Le nouveau centre de Design de Bucarest bénéficie d'une surface significativement plus importante et de moyens renforcés (marbres, appareils de fraisage, cabine peinture). Les équipes continueront à dessiner et concevoir des véhicules à vocation mondiale grâce à une trentaine de collaborateurs (designers, modeleurs physiques et numériques…) issus de multiples nationalités (Roumanie, France, Ukraine, Moldavie…).

A l'occasion de l'inauguration de ce nouveau centre design de Bucarest, les équipes design présentent un exercice de style autour d'un Duster au look résolument baroudeur. Duster est l'un des modèles iconiques du groupe qui rencontre un succès mondial avec plus de 2,8 millions d'unités vendues sous marques Renault et Dacia depuis le lancement de la première génération en 2010.

Regrouper sur un site unique les équipes design et ingénierie facilitera la fluidité et l'efficacité de la communication autour des projets développés.

Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel

Grâce au travail des équipes de Bucarest, les modèles de notre gamme Global Access, au design robuste et séduisant, rencontrent un franc succès mondial. Dans la lignée de notre centre design R'GENERATION en France, le centre design de Bucarest est plus grand, plus spacieux et plus lumineux. Il est équipé des dernières technologies numériques et sa proximité immédiate avec les équipes d'ingénierie sera un atout pour concevoir des modèles au meilleur niveau de qualité.