Renault : La valeur du jour à Paris RENAULT ne s'en laisse plus compter

Renault poursuit son rebond (+2% à 54,76 euros après +2,07% vendredi dernier). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce bon début de semaine. En premier lieu, le titre bénéficie de rachats à bon compte après la chute de 6,4% de mercredi liée à l'échec du projet de fusion avec Fiat. L'action peut également être soutenue par des informations de Reuters selon lesquelles une reprise des négociations avec FCA n'est pas exclue. Elle peut enfin bénéficier de la volonté affichée par le conseil d’administration de Renault de tenter de s’imposer face à Nissan dans un contexte difficile.Contre toute attente, Renault a en effet ouvert un nouveau front contre Nissan après l'affaire Ghosn et le dossier FCA (Renault n'a pas pris la peine de prévenir son allié japonais des discussions).Le constructeur japonais a donc confirmé ce matin l'information Reuters selon laquelle le français bloquait la réforme de sa gouvernance soumise au vote de l'assemblée générale, prévue le 25 juin.La marque au losange, qui détient 43,4% du capital, s'inquiète d'être sous-représentée au sein des comités de Nissan, dont la création a été décidée à la suite de l'arrestation en novembre dernier de l'ancien patron de Nissan et Renault Carlos Ghosn.Le groupe japonais regrette hautement cette décision qui va selon, lui, à l'encontre des efforts entrepris pour améliorer sa gouvernance.Cette décision de Renault témoigne de la volonté du groupe français de ne pas se laisser dicter la loi par son "partenaire" japonais, et ce, au-delà du malaise suscité par la gestion du cas Ghosn au Japon.Depuis 2015 et la décision surprenante prise par Renault d'abandonner ses droits de vote chez Nissan, le groupe français peine à influencer les orientations stratégiques du groupe dont il est pourtant l'actionnaire principal.En avril dernier, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a proposé une fusion avec Nissan, mais cette proposition a été sèchement rejetée.Un échec qui a sans doute contribuer à ce que Renault se précipite dans les bras de FCA, quitte à y perdre la face.Dans ces conditions, toutes les actions qui prouvent que le conseil d'administration de Renault entend désormais reprendre la main sur son avenir, sont bien accueillies par les investisseurs.Surtout que si Renault obtenait gain de cause face à Nissan, le ministre de l’Économie Bruno Lemaire pourrait, en échange, concrétiser sa proposition formulée ce weed end : abaisser la part de l'Etat (15%) au capital de l'ancienne Régie. De quoi satisfaire Nissan et des marchés allergiques au concept de l'Etat-actionnaire.