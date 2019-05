Renault : Le potentiel mariage entre RENAULT et FIAT CHRYSLER réjouit les marchés

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 0.28% 11.456 -9.67% RENAULT 12.55% 56.33 -8.37%

Après un week-end de spéculations, Renault a dit « étudier avec intérêt » une proposition amicale de fusion entre égaux de la part de Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Un tel rapprochement donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, plus de 170 milliards d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice net dépassant les 8 milliards d’euros. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme par les investisseurs, puisque les titres Renault et FCA bondissent respectivement de 15% et 10% à Paris et Milan." A court terme, les actions Renault et FCA devraient bien performer tandis que PSA, considéré jusqu'ici comme le favori pour un rapprochement avec FCA, devrait sous-performer ", a commenté Oddo BHF. Effectivement, PSA recule de 3,25%.Toutefois, ces fiançailles n'ont pas encore été acceptées officiellement par Renault. Le constructeur français " interviendra le moment venu afin d'informer le marché des résultats de ces discussions ".Le projet de fusion proposé par FCA prévoit la création d'une holding qui serait enregistrée aux Pays-Bas, dans laquelle FCA et Renault détiendrait chacun 50% des actions. Pour combler l'écart de valorisation entre les deux groupes, FCA verserait au préalable un dividende exceptionnel de 2,5 milliards d'euros à ses actionnaires. La holding sera cotée à Paris, Milan et New York.Le conseil d'administration de l'entité combinée serait initialement composé de 11 membres, dont quatre membres chacun pour l'italo-américain FCA et le français Renault, ainsi qu'un représentant pour le japonais Nissan.Selon les informations de Reuters, le nouveau groupe serait présidé par John Elkann, président de la holding de la famille Agnelli Exor, qui contrôle 29% de FCA. Le média évoque également la possibilité de voir Jean-Dominique Senard, le président de Renault, prendre la direction générale du nouvel ensemble.L'Etat français, qui détient 15% de Renault, s'est dit " assez favorable " au projet, en première approche. Il sera toutefois vigilant sur les conséquences de l'opération en termes d'emploi. FCA a assuré qu'il n'y aurait aucune fermeture d'usine. De son côté, le gouvernement italien a donné son aval.La constitution du nouveau groupe permettrait de dégager environ cinq milliards d'euros de synergies par an, qui viendraient s'ajouter aux synergies actuelles de l'Alliance. Cela permettrait à la nouvelle structure de pouvoir investir de manière conséquente dans le développement des véhicules électriques et autonomes.La nouvelle entité serait également complémentaire au niveau géographique, profitant de la forte implantation de FCA sur le continent américain et de Renault en Europe et dans les pays émergents.Reste à savoir comment FCA viendrait s'articuler dans l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Les 15 millions de véhicules vendus, affichés par cette nouvelle Alliance, donnent le tournis. Un véritable titan de l'automobile, numéro un mondial incontesté. Néanmoins, le mariage à trois bat déjà de l'aile depuis l'affaire Carlos Ghosn. Quid de son évolution à 4…