Renault : « Mobility Consulting by Renault », une nouvelle offre pour...

Mobility Consulting by Renault facilite et accélère la transition des flottes d'entreprises vers une mobilité moins carbonée.

Fort d'une expertise de dix ans dans le véhicule électrique et d'une large gamme de motorisations, le Groupe Renault possède les meilleurs atouts pour conseiller ses clients professionnels.



Boulogne Billancourt, le 1er octobre 2019 - Groupe Renault, leader de la mobilité électrique en Europe, lance Mobility Consulting by Renault, afin d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur flotte vers une mobilité moins carbonée et la mise en place de son écosystème de recharge.



Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est une préoccupation croissante et que la réglementation impacte dès à présent la mobilité des professionnels (zones à basses émissions, fiscalité, …), de nombreuses entreprises s'engagent à diminuer leur empreinte carbone. L'électrification de leur flotte s'avère un levier majeur pour y parvenir. Mobility Consulting by Renault permet de conseiller et orienter les clients professionnels dans cette démarche.

Une expertise unique

Aujourd'hui, les projets d'électrification des flottes se complexifient en raison de la diversification du choix de motorisations et de solutions de recharge ainsi que des différents types d'intervenants à coordonner (acheteurs, gestionnaires de flottes, services généraux …). Les experts du Groupe Renault, pionnier et leader de la mobilité électrique, bénéficient déjà de dix années d'expérience dans ce domaine. Aux compétences acquises en vente et en après-vente, s'ajoute une connaissance accrue des usages grâce à nos 250 000 clients particuliers et professionnels. Le Groupe Renault va déjà au-delà du véhicule et est à la pointe de la mise en place des écosystèmes incluant les infrastructures de charge. Les équipes gèrent ainsi plus de 1 000 points de recharge installés sur les propres sites du Groupe et ont contribué à l'installation des réseaux de charge rapide en Europe. Enfin, l'expertise du Groupe s'étend jusqu'aux nouvelles solutions de mobilité partagée conçues pour les professionnels, grâce à des services comme Renault Mobility ou Glide.

Groupe Renault met au service de nos clients professionnels ses dix années d'expertise dans la mobilité électrique pour faciliter et accélérer la mutation de leur flotte, en les conseillant dans leurs choix lors de la constitution ou du renouvellement de leur parc, explique Jacques Bousquet, Directeur Renault Fleet International.

Outre ces compétences clés, Renault dispose d'une gamme complète de technologies thermiques, électriques et hybrides avec l'arrivée des moteurs E-TECH et E-TECH Plug In en 2020. Ce large éventail permet de proposer à chaque client une offre sur-mesure.

De véritables outils d'aide à la décision

Dans le cadre d'un renouvellement de flotte, la première étape du programme Mobility Consulting by Renault consiste à dresser un diagnostic. Ce diagnostic s'appuie sur des outils d'évaluation des besoins des entreprises en conditions réelles. Par exemple, l'application ZE Explore pro vérifie l'éligibilité électrique de chacun des véhicules du parc en conditions réelles de roulage et d'usage. ZE Experiment est, quant à lui, un outil d'optimisation des parcs électriques Renault existants sur le roulage et la recharge.

Sur cette base, les experts établissent des recommandations sur le bon niveau d'électrification (100% électrique, hybride, hybride rechargeable, thermique), les solutions de recharge et l'intégration d'éventuels services de mobilité partagée.

D'ores et déjà, les entreprises intéressées peuvent contacter l'équipe Mobility Consulting by Renault à contact.rfi@renault.com